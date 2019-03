Kunst aus Bayern 5 Bayerische Künstler*innen, die ihr unbedingt auf dem Schirm haben solltet

Es ist 2019 und gefühlt hängt ein Großteil der Generation Y lieber vor dem PC und bingt Netflix, statt in seiner freien Zeit Museen oder Vernissagen unsicher zu machen. Ist Kunst out? Von wegen. Tatsächlich stecken wir mittendrin. Bayern gilt als brodelndes Becken für neue, aufregende Künstler*innen. Egal ob Sex-Performance-Art mit Madonna-Statue, beeindruckend schräge Gemälde von Kuheutern oder kunstvoll gemalte Schriftzüge auf Schaufenstern: Wir stellen euch fünf bayerische Künstler*innen vor, die ihr euch unbedingt mal reinziehen solltet.

Sophia Süßmilch: Feministische Kunst aus München

Sie ist bunt, sie ist abgefahren und sie hat eine klare feministische Agenda: Sophia Süßmilch ist der "hot new stuff" in der Szene. Als Absolventin der Akademie der Bildenden Künste München und Gewinnerin des Bayerischen Kunstförderpreises 2018 darf sie in dieser Aufzählung nicht fehlen. Was Süßmilch so erfolgreich macht? Ein Blick auf den Insta-Channel der Performancekünstlerin und Bildhauerin reicht als Erklärung. Sie provoziert gerne und bricht mit Nacktheit, Mut zur Anti-Ästhetik und aufregenden Interpretationen zeitgenössischer Themen und Ereignisse Tabus. Oft ist sie selber Teil des Ganzen, trägt auf einem Instagram-Bild beispielsweise einen Aluhut, die rechte Seite ihres nackten Körpers ist belegt mit Salami. Titel: Verschwörungstheorien. Das zieht. Zu ihren Fans zählt auch Musiker Bird Berlin. Sophia Süßmilch macht Kunst um der Kunst Willen. Oft auf so verstörende Weise, dass man einfach nicht weggucken kann. Jackpot!

Werk "Jagdporträt 2018":

Felix Pensel: Künstlerisches Multitalent aus Nürnberg

Graphikdesign, Leinwand-Malerei, Videokunst - es gibt kaum eine Form der bildenden Kunst, die Felix Pensel noch nicht ausprobiert hat. Der 30-jährige Franke ist ein Multitalent. Als freischaffender Maler, Mediengestalter und Innendesigner mischt er gerade gehörig die bayerische Kunstszene auf. Pensel ist gefragt, seine Ausstellungen gut besucht. Neben bunten und schwarz-weißen Werken, die mal grafisch gezeichnet, mal als Öl auf Leinwand daherkommen, dreht der Nürnberger Videos für YouTube und Instagram und malt für Szeneclubs und -bars. Zum Beispiel hat er schon die Wände des "Mach1" mit seinen Kunstwerken verschönert. Die Zeiten, in denen Pensel jeden Auftrag annehmen musste, um sich über Wasser zu halten, sind absolut vorbei. Er hat sich hochgekämpft, trotz oder gerade wegen mehrerer Studienabbrüchen. Die fränkische Kunstszene hat ihn sowas von auf dem Schirm. Und mehr werden folgen, da sind wir uns sicher.

Werk "Champagner #1"

Johanna Strobel: Für moderne Kunst von München nach New York

Die Vita dieser Künstlerin liest sich wie ein buntes Potpourri: Vom Mathestudium über Informationswissenschaften bis hin zu Kunsterziehung und der Akademie der Bildenden Künste München ist alles dabei. Johanna Strobel hat einen langen Bildungsweg hinter sich. Ein Weg, der sie schließlich bis über den Ozean geführt hat: nach New York City. Aktuell studiert die Künstlerin dort am renommierten Hunter College, organisiert Ausstellungen und genießt das Leben inmitten des Sehnsuchtsortes für Anhänger moderner Kunst. Zu Strobels Werken zählen Installationen, Videokunst und die Malerei. Johannas Arbeiten sind fordernd, modern und oft gespickt mit Hints in Richtung Popkultur. Auf ihrer Instagram-Seite zeigt sie beispielsweise eine Schüssel mit täuschend echter Keramik-Vanille-Eiskrem inklusive Keramik-Kirsche darauf. Oder ihr Werk "pillow fight", für das sie mehrere ultrarealistische Kissen aus Marmor gefertigt hat. Ihr seid gerade im Big Apple? Hin da! Alle anderen können in der Zwischenzeit nur hoffen, dass die vielversprechende bayerische Exportkünstlerin ganz fix wieder nach Minga zurückkehrt.

Werk "cherry on top":

Hannah Rabenstein: Die Künstlerin, die Nürnberg schöner malt

Hannah Rabenstein ist quasi von Beruf Schönschreiberin. Ihr Metier ist das sogenannte "Lettering", also das Zeichnen von kunstvollen Schriftzügen. Auf Instagram beschert ihr dieses Talent fast 6.500 Follower und jede Menge Fanpost. Kein Wunder, Lettering ist "totally instagrammable" und äußerst befriedigend zum Zugucken – fast wie ASMR für die Augen. Die junge Grafikdesignerin verschönert aber nicht nur unseren Insta-Feed. Nein, klammheimlich prägt sie auf Plakaten und Speisekarten, an Fenstern und in Club-Toiletten mit ihren Pinselstrichen das Nürnberger Stadtbild. Mal ganz verschnörkselt, mal mit cleanen Druckbuchstaben, aber immer verdammt schön. Und wer jetzt immer noch an Wandtattoos denkt, der hat leider nichts verstanden.

Rabenstein vor ihrem Storefront-Lettering für das neue Restaurant von Starkoch Alexander Hermann in Nürnberg:

Anna Valeska Pohl: Provokativ-faszinierende Performance Art in Regensburg

Als Prostituierte, die Oralsex an einer Barbie performt, als barbusige, mit Lichterketten umwickelte Amazone oder als bayerische Madonna: Anna Valeska Pohl schlüpft in viele Rollen, macht Performance Art und Videokunst. Und die ist fesselnd, freizügig und provokant. Als "bambule.babys" verarbeitet sie mit ihrem Partner Michael Pöpperl Themen wie Sex, Weiblichkeit, Religion und Geschlechterrollen und reist damit auch nach New York und Edinburgh. Die Homebase der "bambule.babys" ist aber nicht etwa Berlin oder München. Nein, Pohl arbeitet seit circa vier Jahren in Regensburg. Durch einen performancebedingten Clinch mit dem Klerus ist sie dort letztes Jahr plötzlich ins Szene-Spotlight geschossen worden (PULS berichtete). Wir sind gespannt, was sie noch so in petto hat.

Bilder ihrer Silvester-Performance "my home is not my home":