Schacht & Wasabi Der Deutschrap-Podcast

Wir müssen reden.

Über deutschen Rap. Und zwar nicht nur ab und zu - sondern jede Woche. In die Flut an News, Ankündigungen, Videopremieren, Twitter-Beefs und Realness-Debatten wird jeden Sonntag Ordnung gebracht. Diesen dreckigen Job übernehmen zwei, die von Berufswegen knietief im Sumpf der Deutschrap-Szene waten: Falk Schacht und Jule Wasabi aka Schacht & Wasabi, in ihrem neuen Podcast bei PULS.

Falk Schacht ist der Peter Scholl-Latour des deutschen HipHops, der letzte große Rap-Erklärer in diesem Land. Seit 23 Jahren begleitet er die Szene als Journalist, Experte, Labelmacher und wandelndes Deutschrap-Lexikon. Sein Motto: Man muss mit der Mafia gelebt haben, um sie wirklich verstehen zu können. So hat er dem frühen Torch beim Freestylen zugeschaut, Bushido zum ersten Mal vor eine Fernsehkamera gezerrt und weiß, wie Cro ohne Maske aussieht. Er liefert Anekdoten, Fun-Facts und Analysen ohne Ende.

Jule Wasabi ist die Provokateurin unter den Deutschrap-Journalistinnen. Sie hat keinen Respekt vor Rappern, egal wie cool oder hart sie scheinen mögen und teilt sowohl im Interview als auch auf Twitter schon mal ordentlich aus. Sie hat mit Hustensaft Jüngling - na klar - Hustensaft getrunken, Berliner Rüpel-Rapper zum Kindergeburtstag eingeladen und mit einem echten Zuhälter die Möchtegern-Luden-Texte von Kollegah auseinandergenommen.

Zusammen sind die beiden das perfekte Team für einen unterhaltsamen aber auch tief- und hintergründigen Blick auf die deutsche Rapszene. Der Podcast ist von und für die Szene. Auch Nerds werden hier noch was über deutschen HipHop lernen - und nicht nur in ihrem Deutschrap-Weltbild bestätigt, sondern auch häufig vor den Kopf gestoßen werden.

- Der Trailer zum Playmobil Film



- Die Play-BIG Figuren waren ein Versuch mit Playmobil zu konkurrieren



- Die Schacht & Wasabi Weihnachtsplaylist ist voller ernstgemeinter Songs



- Der Vice-Artikel über die Verbindungen von Arafat Abou-Chaker zu einer

Papageienzucht in Brandenburg



- Der Guardian-Artikel über die Hintergründe zur Papageienzucht in

Brandenburg



- Das Comic "Geschichten aus der Hood #3" kommt mit einer X-Mas Edition



- Die Website zum Comic "Geschichten aus der Hood #3"



- Ein Artikel über den Kölner Rapper Dr. Knarf, der nach einer Explosion

fast gestorben wäre



- Credibil über sein Verhältnis zu Weihnachten als Muslim



- Die sexuell expliziten Songs "Frohes Fest" und "Eins und Eins" von den

Fantastischen 4 stehen nach 25 Jahren nicht mehr auf dem Index



- Der Song "Eins und Eins" der Fantastischen 4 ist eine Cover Version des

Songs "One and One" der 2 Live Crew



- Rammstein Sänger Till und Haftefehl Song



- Haftbefehl rappt über Rammstein in seinem Song "Saudi Arabi Money Rich"



- In diesem Interview erklärt Haftbefehl, dass er von Rammstein einen

Karton Dildos geschenkt bekommen hat



- Am 24.1. 2016 schickte Rammstein Haftbefehl eine Album-Box



- Am 25.6.2016 traffen sich Haftbefehl und Till Lindemann von Rammstein



- Das Video zu Lindemann ft. Haftbefehl - Mathematik



- Falks offener Brief an die Heavy Metal Szene aufgrund der rassistischen

Ausfälle des W.A.S.P. Gitarristen Chris Holmes



- Der Metal Hammer berichtet über den offenen Brief



- Megaloh, Ghanaian Stallion & Musa veröffentlichen mit Samy Deluxe,

Afrob, Mortel, Amewu, Chima Ede, Tarek K.I.Z. ein Remix Album



- Flers "Energiestory im Club" wurde im Anime-Stil animiert



Jules Song der Woche:



- Trettmann - Geh ran



- Marteria & Casper feat. Kat Frankie - Denk an dich



Falks Songs der Woche:



- A$lan - Feuer



- Antifuchs – Baklava & Bitches

- Schacht & Wasabi Spotify Weihnachtsplaylist



- Das 187 Brettspiel Kiezkönig



- In den 00er Jahren gab es bereits ein Spiel mit dem Namen "Kiezkönig - Ein satirisches Spiel um die Macht im Milieu"



- Mit "Beef Over Germany" gab es bereits ein Handy Game, in dem man sich mit Deutschrappern prügeln konnte, das allerdings ein großer Flop wurde



- Das Outing von Level als Playliste gerät zu einem Desaster



- Wenn der Online-Kundenservice durchdreht



- Trettmann & GZUZ & UFO361 & Gringo "Standard" in der Bad Lip Reading Version



- Die Orsons - Auf der K(l)ippe - das Video



- Die Petition GEGEN die Trennung der Orsons



- Maeckes "Unperfekt" Live-Version



- Das Video zu Tuas "Vorstadt"



- Vorurteile gegenüber Rapper bei der Wohnungssuche



- King Kool Savas neues Video "KKS"



- So rappte King Kool Savas in den 90er Jahren



- "Rise of Graffiti Writing": Die ersten Folgen der 2. Staffel



Jules Song der Woche:



Alli Neumann - Banditen



Falks Song der Woche:



Yassin - Haare Grau

- Ein kleiner Beitrag vom 1. HipHop Symposium Mannheim mit Torch, Jan Delay und Samy Deluxe



- Eunique interpretiert X-Mas Klassiker neu in ihrem Adventskalender auf Instagram



- So könnte die 187 Strassenbanden Playmobil Edition aussehen



- Wir haben bei Schacht & Wasabi in dieser Folge über über Action Figuren gesprochen



- Dogs of Berlin scheint eine vielversprechende Serie zu sein



- Die meistsgestreamten Deutschrap Künstler 2018



- Der neue Rapper Level hat mit Kontra K und GZUZ Feature und 3 Posts bereits 10.000 Follower auf Insta geholt



- Ist der neue Rapper Level dieselbe Person wie der meistgesuchte Graffiti Maler der 90s in Berlin? Hier eine Reportage über den 90s Graffiti Level



- Nachts auf der Autobahn - Haftbefehl, Sido und Savas - 4 Uhr Nachts



- Kollegah macht seine 1. Schritte als Motivationssprecher



- Der holländische Motivationsprecher Emile Ratelband machte das Wort "Tsjakkaa" anfang der Nullerjahre populär und sprach ein Skit ein für Kool Savas und M.O.R.



- UFO361 spricht bereits jetzt von einem Comeback



- Die Frankfruter Rap Legende Tone war bereits 2005 der "Reim Roboter"



Jules Songs der Woche



- Mosenu feat. Bobby Sayyar - Caballero



Falks Song der Woche



- Dendemann - Wo ich wech bin Pt.2

- Der Schacht und Wasabi Podcast ist für den Young Icon Award nominiert.

Bitte hilf uns in dem du für uns votest.



- Online Marketing Rockstars versuchen den Hype um den Rapper Mero zu

erklären.



- Das Video von Mero "Baller los"



- Die Erklärung des Tipping Points



- Snoop Dogg fragt Bonez nach einem Feature und der lehnt ab



- Könnte das Snoop Dogg Video in Richtung Bonez ein Deepfake Video sein?

Hier eine Erklärung des Phänomens



- Das ist der Snoop Dogg, den Bonez feiert



- Das ist der Master P Snoop Dogg, den Bonez nicht mag



- Diesen kommerziellen und tanzbaren Snoop Dogg zusammen mit Pharell

Williams findet Bonez nicht "Beautiful"



- Der Song "Drop it likes it hot" von Snoop Dogg war Bonez auch zu

kommerziell



- Auch der Ausflug in die Reagge Kultur als Snoop Lion hat Bonez als

Beleidigung empfunden



- Snoop Dogg hat Interesse auf dem deutschen Musik Markt stattzufinden, da

er dadurch hier Konzerte spielen kann, aber auch Werbung machen kann. In

diesem deutschen Werbespot singt Snoop Dogg als Roy Black verkleidet

Schlager

- Das neues Maskulin Signing Mosenu



- Rapper und ihre früheren Berufe



- Das Jugendwort des Jahres



- Eine neue Rapper-Casting-Show



- Sidos österreichische Rap Casting Show - Blockstars - Sido macht Band



- Eine US Casting Show für Rapper - Ego Trip's Miss Rap Supreme



- Eine deutsche Rapper Casting Show - Big in LA mit MC Fitti



- Das DLTLLY Battle Pilz vs Davy Jones



- Visa Vie Interview zu ihrem Krimi Roman



Falks Song der Woche



- Maeckes - Alle Fallen Um

- Dendemann ist zurück



- Producer-Legende Ill Will arbeitete nicht nur mit Dendemann, sondern auch mit Eloquent



- Der französische Produzent SebastiAn ist ein Favourite von Dendemann



- In dieser Marteria-Doku wird das Produzenten-Duo The Krauts vorgestellt



- Der "Hepatitis Rap - Benütz mich - ich schütz dich" stammt von The Viruz Projekt und wird seit 20 Jahren im Bio-Unterricht gezeigt



- Teil von The Viruz Projekt ist der Gitarrist, Musikproduzent und Komponist für Rober Papst,der auch Gründer der Rockband Dominoe ist



- Nach The Viruz Projekt war Christian Birawsky aka Bina Mitglied bei der Müncher Rap Crew "Boarshill No1"



- Christian Birawsky aka Bina war später auch Mitglied der Crew Beatbox Allstars. Diese bestand aus den Legenden Beatbox Eliot, Boxstyle Bern, Zlep und Bina



- Die Geschichte von Beatbox Elliot



- Einer der ersten Veröffentlichungen von Boxstyle Bern aus dem Jahr 1992



- Christian Birawsky aka Bina war ab 2001 Mitglied der Beatbox Band Bauchklang die seit dem International auf Festivals spielt



- Bauchklang - Ray



- Heute ist Christian Birawsky aka Bina Teil der Firma Bina & Ju die Werbemusiken und Filmmusiken produziert



- Ein Interview, in dem King Orgasmus One auch über seine Erfahrungen im Porno Geschäft spricht



- Auch der Rapper Degenhardt berichtet von seinen Erfahrungen im Porno Geschäft



- Der Amerikanische Rapper Too $hort hat auch seine Fühler in die Porno Szee ausgestreckt



- Ein Interview mit NWA Mitglied DJ Yella, der fast 20 Jahre Pornos produzierte und auch selber als Darsteller aktiv war



- Ein Video-Interview mit NWA Mitglied DJ Yella zum selben Thema



- Ein Artikel über US Rapper, die in Porno Filmen aktiv waren



- Ein weiterer Artikel über U- Rapper, die in Pornofilmen aktiv waren. Mit dabei Son Doobie von der Band Funkdoobiest



- Dr. Dre und Eminem erwähnen den Porno von Son Doobie im Song "Guilty Conscience"



- Kollegah bedroht in seinem Song "Das erste mal" einen alten Weggefährten



- Kollegah erläutert auf Instagram die Drohung genauer



- Kollegahs Sidekick Mois erläutert in einem Video, dass Kollegah seinen alten Labelchef Elvir mit den Drohungen meint



- SXTN haben sich getrennt



- In diesem Blog wird jeden Tag, für ein Jahr, eine Rapperin vorgestellt im Rahmen des 365 female MCs Projektes



- Die Spotify Liste zum 365 female MCs Projekts



- Schwesta Ewa wird Mutter



Jules Song der Woche



Kex Kuhl & ODMGDIA - Wasser



Falks Song der Woche



J.Lamotta - Suzume



Mundraub - Der Biberpate

- Dieter Bohlen wanzt sich an Bonez MC & Raf Camora ran



- Capital Brahs Song „Für Brüder“ der auf dem Kanal von Mois erschien statt auf dem Label EGJ



- Mois erzählt wie es dazu kam das der Capital Brah Song bei ihm auf dem Kanal erschien



- Capital Bra hat seinen Beef mit Team Kuku geklärt



- Internet Schmankerl der Woche - Unreal Tournament Kid heute



- Das Unreal Tournament Kid rappt



- Jule trinkt mit Hustensaft Jüngling und Medikamenten Manfred Codein



- Hustensaft Jüngling erklärt von seinem Porno mit seiner Freundin Celina



- Shindy auf einem aktuellen Bild mit Ali Bumaye



- Das Projekt Human Wine mit Toni L, Afrob & SDP



- Toni L und sein Wein



- Toni Ls Spätburgunder für 28 Euro



- Afrobs Grauburgunder für 18 Euro



- SDPs Handgeformter Sekt Brut



- Ali A$ und MoTrips Video "Ja"



Jules Songs der woche



- Kex Kuhl - Stokkholm



- MC Smook - Entfernen



Falks Songs der Woche



- Hiob - Nettelbeckplatz-Blues



- Sylabill Spill - Sodawasser feat. Koder

- Die koreanische Cover Version von Kay Ones "Senorita" ist ein riesen Erfolg und hat jetzt 12 Millionen Klicks auf Youtube



- Das Heavy Metal Cover von "Palmen aus Plastik" von der Band Calejon



- Haftbefehl und sein Titelsong "Brüder" für die Serie "Bullsprit"



- Hintergründe zur Serie "Bullsprit" für die Haftbefehl den Theme Song gemacht hat



- Die erste Folge von "Bullsprit"



- Der umstrittene "Hakenkreuz" Tweet von Genetikk



- Sind Genetikk und Kanye West vergleichbar was ihre kontroversen Aussagen betrifft



- Das Album Y.A.L.A. von Genetikk zum streamen



- Eine Diskussion in der Whatsapp Gruppe von Genetikk und Rap.de über das Deutschrap Vermächtnis von Genetikk



- Genetikk verlassen die Whatsapp-Gruppe mit Rap.de im Streit



- Berliner Polizei veröffentlicht Rap Song und Video



- Die Welt berichtet über den Regisseur des Polizei Rap Videos



- Die Diskussionsrunde "Frauen im Rap II" vom Reeperbahnfestival



- Die erste Diskussionsrunde "Frauen im Rap I" aus dem Jahr 2017



- Die Reaktionen aus der Rap Szene auf die Rolex Debatte um die SPD Politikerin Sawsan Chebli



- Chelo & Abdi, Nimo, Olexesh, Capo und 385i rufen auf die AFD nicht zu wählen



- Drake bricht einen Rekord der Beatles von 1964



- Palmen aus Plastik 2 bricht Streaming Rekorde



- Die Österreichischen Charts werden wegen Raf Camorra & Bonez Erfolg geändert



Jules Song der Woche



- 102 Boys - Hallo



Falks Songs der Woche



- Rockstah - Higscore



- Die Radio Nukular Ausgabe in der 5 Stunden lang über Rockstah geht



- Erdeka - Roll das Paper



- KALAZH 44 x BRUDI0 30 - ZU VIELE PROBLEME



- Capital Bra feat. Luciano & Eno - Roli Glitzer Glitzer

- Die Gründe, warum Life From Earth die Red Bull Music Acadamy boykottieren



- Ein Artikel über Felix Baumgartners Aussagen zum Red Bull Sender Servus TV



- Neuer 4Blocks Soundtrack von Gringo & Brudi030 & SA4 - 44Blocks



- Bushido macht jetzt Frühstücksradio



- Nach 2 Tagen meldet Bushido sich beim Frühstückssender krank



- Falk Schacht interviewt Bushido für einen Interview Marathon im Radio



- Bushido hört das Privatradio Paradiso



- Kay Ones Senorita von einer koreanischen Boy Band gecovert



- Remoe feat. Nura – Nackt



- Nura ist Mitglied des Berliner Kneipenchors



- Der Kneipenchor hat sich 2010 gegründet



- Ein Interview mit Nura und dem Kneipenchor aus diesem Sommer



- Video des Kneipenchors mit Vokal Matador in der ersten Reihe



- Die Berliner Verkehrsbetriebe überlegen, kein Graffiti von den Zügen mehr zu entfernen



- Die Geschichte von New York Train Graffiti und wie es Ende der 80s fast ausstarb



- BRKN und Herbert Grönemeyer singen türkisch



- Der Neffe von Herbert Grönemeyer, Till Grönemeyer, war Produzent von Creutzfeld & Jakob



- Herbert Grönemeyaer spricht holländisch



- Herbert Grönemeyer singt englisch



- Doppelherz und seine alkoholische Geschichte



- Klosterfrau Melissengeist und seine alkoholische Geschichte



- Eno rappt die Tracklist zu seinem kommenden Album



- Laas Abi erwähnt auf 301180 eine Reihe von Sido Song Namen in seinem Part



- Farid und Fler arbeiten an einem Bushido Cover Song



- Lance Butters - Angst



- Eunique feat. KC Rebell - Fan von mir



Falks Songs der Woche



- Retrogott & Hulk Hodn - Kontemporärkontamination Snippet



- Audio88, Döll, Yassin & Mädness - True Story

- MC Bogy im Interview über seine Sensibilität und Depressionen



- MC Bogys neues Album 100% erscheint im November



- MC Bogy Website



- Sierra Kidd über seinen aktuellen Drogenkonsum



- Sierra Kid im Interview über Drogenkonsum



- Die Drogenpoltik der portugiesischen Regierung unterscheidet sich total im Gegensatz zum Rest Europas



- Wie ein Angstblocker die Lieblingsdroge des Deutschrap werden konnte



Falks Songs der Woche



- Disarstar - Alice Im Wunderland



- John Known - DMs

- Der Youtuber Mois liest das Bushido Interview im Stern vor



- Massiv in einem Song über den neuen Rücken von Bushido "Ashraf Rammo"



- Ein Schweizer Papageien Sammler als neuer Inhaber von Ersguterjunge



- Der Datenschutz Rap



- Das Deutschrap Klassiker Album "Unter Tage" der Legendären Crew RAG feiert 20 Jähriges Jubiläum



- RAG bestanden aus zwei Gruppen. Einmal der Band Raid bestehend aus Aphroe und DJ Mr. Wiz



- Die zweite Gruppe die Teil von RAG war, waren die Filo Joes bestehend aus Pahel und Galla



- Die Story von RAG



- Das Video des RAG Klassikers "Kopf-Stein-Pflaster"



- Taichi aka Aiko Brookmann reguliert die Youtube Kanäle der 187 Strassenbande, Bushido UFO361 und vielen mehr



- Aimo Brookmann aka Taichi ist zu Gast bei Disslike



- Taichi als Rapper mit dem Song "Anders als Ihr"



- Nachdem die Welt dachte das Skrabble in Buchstaben YOLO umbenannt werden. Jetzt gibt es von MC Fitti die Auflösung



- Ein Artikel in dem die Buchstaben YOLO Kampagne erklärt wird



Falks Songs der Woche



- Argonautiks - Pussy



- Sam - Da wo du herkommst



- Kronkel Dom - Charles Sabini

- Kollegah und Mois drehen druch bei "Giberish Rap" von Youtuber Tanzverbot



- Die Metal Band Callejon covert "Urlaub fürs Gehirn" von KIZ



- Schon vor 5 Jahren coverten Callejon "Mein Block" von Sido



- Damals coverten sie mit KIZ zusammen auch den Tic tac Toe Song "Ich Find Dich Scheiße"



- Diese Cover Versionen sind damals auf dem Album "Man spricht deutsch" veröffentlicht worden



- Callejon feat. K.I.Z., Mille (Kreator), Sebastian Madsen - Porn from Spain 2



- Das Street Jazz Projekt von Falk war der Soundtrack zu einem Skate Film



- Jule Wasabis Lieblings Tanzverbot-Video



- Canibal Corpse machen Musik die Jule nicht hören möchte



- Culcha Candela definieren ihre Rolle in der Rap Szene



- Culcha Candela sind der Meinung ""Rap kann sich seine realnes in‘ arsch schieben!"



- Ein schöner Beitrag über die frühen Konflikte zwischen der Deutschrap Szene und den Fantastischen 4



- Im Klassiker "Knock it off" lassen STF die Eastcoast Legende Tim Dog die Fantastischen 4 dissen und prägen das Zitat "Alles was nicht Hardcore ist wird gedisst"



- Fettes Brot waren Teil der sehr wichtigen "Klasse von 95"



- Trotzdem werden sie ein paar Jahre später von Kool Savas im STF Song "'Ihr müsst noch üben" gedisst



- Fettes Brot reagierten 2001 mit dem Song "Schwule Mädchen" auf diese realness Debatte



- MC Rene veröffentlichte 2001 das Album "Scheiss Auf Euren Hip Hop". Hier zum hören



- Eine Review von Laut.de zum MC Rene Album "Scheiss auf euren HipHop"



- Ein Interview mit MC Rene zu seinem Album "Scheiss auf euren HipHop"



- Culcha Candelas live Schasabi Ticker



- Angeblich hat Shindy das neue Instrumental Album "Revival" veröffentlicht. Hier auf Spotify



- Amazon listet das "Revival" Album nicht unter den Shindy Releases



-. Auch Apple iTunes führt das "Revival" album nicht unter Shindys releasen



- Angeblich gefeaturt auf "Revial" soll der Rapper Young MC sein. Er ist eine Legende der späten 80er und hatte mit "Bust A Move" einen All Time Classic Hit



- Der Rapper Boonk ist für seine Promo Stunts berühmter als für seine Musik. So hatte er Sex in seinen Insta Stories



- Das virale Werbevideo das aus Skrabble BuchstabenYOLO mit MC Fitti machte



- Ein paar Tage später folgte die Aufklärung des es ein scherz war und Skrabble nicht in Buchstaben Yolo umbenannt wird



- Die gesamten Hintergründe zu der PR Aktion hier im Text



- Falks Songs der Woche stammen von der Bremer Rapperin Ilo

- Bushido und sein Song "Mephisto"



- Bushido - Leben und Tod des Kenneth Glöckler



- Casper & Marteria besuchen 2Pac in Herford



- Vor dem MARTA in Herford steht ein lebensgroßer 2Pac auf einer 5 Meter hohen Säule steht



- Der italienische Künstler Paolo Chiasera und sein Konzept für die 2Pac Statue des MARTA in Herford



- Casper und Marteria gehen gemeinsam auf Europa Bambaata Tour



- Dokumentation über die Kindesmissbrauchs Vorwürfe gegen Afrika Bambaataa



- Kollegah bei Scott Storch im Studio



- Eine Doku über die Scott Storch Zusammenarbeit mit 50 Cent, Dr. Dre, Mario, Terror Squad, Beyoncé



- Scott Storch hat z.B. Dr.Dres "Still Dre" produziert



- In der Jung Brutal Gut aussehend Dokumentation erläutert Kollegah seine Beziehung zu Drogen



- In diesen Aufnahmen zum Hoodtape Vol. 1 X-Mas Edition erklärt Kollegah wie er zu Gras steht



- Samy Deluxe produzierte für Penny Markt den Song "Unsere Nachbarschaft"



- Lidl mit ihre Culcha Candela Kampagne "Lidl ist Hamma"



- Culcha Candela erklären ihre Rolle im Rap auf Twitter



- MC Rene und 50 Sven mit der Improversum "Schwanga" Parodie von Culcha Angela



- Improversum wurde gegründet von Torsten Fraundorf aka 50 Sven. Der ehemalige Manager von MC Rene ist heute Comedy Autor für Luke Mockridge, Caroline Kebekus und viele mehr



- Kool Savas & Eko Fresh zerstören Improversum mit einer Line



- Kontra K und die Steuern



- Raf Camora erzälht im Song „Alles probiert“ von seinen Steuerproblemen



- Samy Deluxe über seine steuerlichen Probleme



- Farid Bang disst Shindy auf dem Track "Großkaliber Schüsse" auf dem Album von Jigzaw



- Farid Bang entschuldigt sich bei Shindy für den Diss, nachdem er erfahren hat das der Vater von Shindy verstorben ist



- Farid Bang, Capo, 6ix9ine & SCH - International Gangstas



- Kaos - International Dope Dealers



- Jules Song der Woche: Eunique - Radio exclusive

- Das 10 Minütige Video von Arafat mit vielen Vorwürfen in Richtung Bushido



- Die 20 Minütige Reaktion von Bushido auf die Vorwürfe von Arafat



- Der Song "Mephisto" in dem Bushido mit Arafat abrechnet



- Rooz fragt warum eigentlich nur die Öko Rapper sich gegen Nazis stark machen und wo die Gangsta Rapper sind



- Die Reaktion von Nura auf die Aussagen Flers und Savas



- Capital Bra startete daraufhin den Hashtag #SagFuckZuRassismuss. Rapper wie Bushido, Samra, Nimo, Capo, Bausa, Olexesh, Animus, Azzi Memo, Luciano und KC Rebell reihten sich daraufhin ein



- Black, Rock & Ron haben 1989 einen Song an die Bardame Yvonne veröffentlicht. Wie uns nun ein Nutzer erzählte soll im Soul Center Mönchengladbach damals eine Yvonne gearbeitet haben. Die Historie des Soul Center ist sehr spannend und bis heute gibt es revival Partys



- Ein Interview zum Rap Kitchen in dem Rapper wie Sido, Prinz Pi, Eko Fresh und Hayiti ihre Rezepte teilen



- Moneyboy verarscht die neuen Balenciagas



- Fler rechnet mit der aktuellen Trap Entwicklungen in Deutschland ab



- Ercandize prägte im Jahr 2012 den Spruch "Das hat mehr Inhalt als ein ganzes Casper Album" und diverse andere inzwischen Legendären One Liner



Jules Song der Woche:



- Cro feat. Trettmann - 10419



Falks Songs der Woche



- Morten & Figub Brazlevic - Dreakbrance 111 BPM



- Camufingo - Welt Nummer 3

- Marteria & Casper mit ihrem Song Adrenalin



- Eine Passage von "Adrenalin" klingt sehr nah dran an Prodigy - Outer Space aus den frühen 90s



- Das Marteria eine Begeisterung für den frühen Rave Sound der 90s hat, bewies er bereits mit Yasha & Miss Platnum beim Song "Lila Wolken"



- Der UK Rave Sound der frühen 90s basiert einerseits auf den Noise Einflüssen und Drums von Public Enemy



- Weitere Einflüsse der UK Rave Szene sind die Acid House Szene der 80s



- Kollegah & Farid Bang steigen ins E-Gaming Geschäft ein



- Auch Bushido findet das Gaming Thema spannend



- Gaming ist größer als Hollywood



- Die Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen in Österreich nutzt das JBG Logo



- Jung, Bereit, Gewerkschaftlich organisiert - auch hier wird das JBG Loge benutzt



- Das Boygroup Prinzip erläutert



- Der Film The Warriors von 1979 führte dazu das sich in deutschen Städten Gangs bildeten



- Auch der Film The Wanderers von 1979 war ein Einfluss für diese ersten Gangs



- Diese Doku aus der Mitte der 80er Jahre begleitet die Straßengang der St.Pauli Champs



- 2016 haben sich sehr viele ehemalige Gang Mitglieder in Hamburg wieder getroffen



- Die Juice Crew war die wichtigste Rap Crew der 80er Jahre und bestand unter anderen aus Roxanne Shante, Marley Marl, Masta Ace, Craig G., Kool G Rap & Big Daddy Kane uvm



- Das erste Video des Wu Tang Clan zeigte die Crew in all ihrer Pracht



- Die Mongo Clikke war in den 90s lamnge Zeit über Hamburg hinaus die wichtigste Crew des Deutschrap



- Ein großer Teil der Crew ist im Video "K2" zu sehen



- Die Kolchose war das Stuttgarter Gegenstück zur Mongo Clikke



- Im Song "Schoß der Kolchose" beschreiben die Massiven Töne ihre Crew



- Audio88 & Yassin feat. Hiob, Sylabil Spill, JAW, Mädness, Dexter, El Ray, Rufmord, Döll, DCVDNS, Grim104, Morlockk Dilemma, Megaloh



- Wer erkennt den Jungen Mann mit Mikro im Intro des Videos von M.O.R. - Bei Mir?



- BONEZ MC & RAF CAMORA feat. MAXWELL - Ohne mein Team



- Das Jugendwort des Jahres sorgt wieder für viele lachkicks



- Der Berliner Kurier schreibt eine Schmähkritik an Sido & Savas. Vielleicht die Zukunft des deutschen Musik Journalismus



- Das Chefket Album Alles Liebe (Nach dem Ende des Kampfes) ist Trap in nice



- James Jetski ist das neue Signing von LGoony



- Davor war er der alles killende James Jencon



- LGoony war vorher der Rapper Luis Lone



- Zusammen sind Luis Lone und James Jencon Teil des Uzi Mobs

- Ufo will berlin verlassen und in Immobilien investieren



- In diesem Interview erklärt Kool Savas warum er in den 00er Jahren aus Berlin weg gezogen ist



- Summer Cem zeigt welch gesundes Selbstbewusstsein ein Rapper haben sollte



- 6ix9ine lädt sein Video in Deutschland hoch



- Naughty By Nature haben einen Song in dem sie deutsche Städte Namen droppen



- Ein Video von Black, Rock and Ron



- In "3 Brothers and Yvonne" erzählen die Rapper Black, Rock and Ron ihre Geschichte von der deutschen Bardame Yvonne, die sie offensichtlich verarscht hat



- Bushido und Shindy haben sich getroffen



- Raf & Bonez wollen in 10 Tausender Hallen Touren



- Casper & Marteria spielen auf dem Heck eines Pick Up Trucks Spontan ein Konzert - und es kommen mehr als 5000 Leute



- Kool Moe Dee gründete bereits in den 70s die Band The Treacherous Three



- 1981 definierte Kool Moe Dee Battle Rap neu und zersägt Busy Bee



- Der Battle zwischen Kool Moe Dee und Busy Bee noch mal nacherzählt



- Teddy Riley produzierte Kool Moe Dee und erfand den "New Jack Swing". Später produzierte er Michael Jackson und gründete in den 90s die Band Blackstreet



- Der Beef zwischen Kool Moe Dee und LL Cool J



- Kool Moe Dee in seinem Video zum Song "How Ya Like Me Now"



- Auf Kool Moe Dees Album Cover sieht man einen Jeep der einen Kangol Hut überfahren hat - das Markenzeichen von LL Cool J



- Kool Moe Dee war eine der Rap Stimme von CB4 - Rapper's Delight



- Im Film "Wild Wild West" von Will Smith spielte Kool Moe Dee im Video mit



- Das Original von Kool Moe Dees "Wild Wild West" aus den 80s



- 1988 benotete Kool Moe Dee andere Rapper mit Schulnoten



- Ende der 90s wiederholte Kool Moe Dee das Ganze



- 2003 veröffentlichte Kool Moe Dee das Buch "There's a God on the Mic: The True 50 Greatest MCs". Seine Top 3 Mcs: Tupac Shakur, Rakim und Grandmaster Melle Mel



- In 2007 fragte Nas im Song "Where are they now" wo seine lieblingsrapper sind. Im "Where are they now 80s remix" taucht auch Kool Moe Dee auf



- Redman holt sich 2009 für den Song "Rockin' Wit Da Best" verstärkung von Kool Moe Dee



- Macklemore & Ryan Lewis arbeiten dann 2015 mit Kool Moe Dee, Melle Mel & Grandmaster Caz zusammen für den Song "Downtown"



- In 2017 startet Kool Moe Dee die Talkshow "Behind The Rhyme". Erster Gast war Chuck D



- 2017 veröffentlicht Kool Moe Dee den Song "Are you beautiful?" als Single für sein Album das er im August 2018 veröffentlichen will



- 2018 soll ein Kool Moe Dee Album veröffentlicht werden



- Bausa - Vagabund



Jules Internet-Schmankerl



- Felix Krull - Besoffen vorm Penny



Jules Songs der Woche



- Sero - Halo



Falks Song der Woche:



- Hayiti - Homezone

- Falks Interview mit MC Rene anlässlich der Compilation Die Klasse von 95



- Ein Radio Spezial der Backspin zur Klassse von 95



- Falks Interview mit Der Tobi & Das Bo anlässlich der Compilation Die

Klasse von 95



- Die Klasse von 95 erläutert von dem ersten Chefredakteur der Juice Chris

Maruhn



- Die Klasse von 95 erläutert von dem ersten Chefredakteur der Juice Chris

Maruhn



- MC Rene feierte das 20 Jährige Jubiläum der Klasse von 95



- Falk spielt den Schiedsrichter im Video "An alle MCees da draußen" von

Das Verbale Stylekollektiv



- Das Verbale Stylekollektiv wurde gedisst von einem ominösen Rapper

namens Tonträger One. Das Verbale Stylekollektiv reagierte und zerstörte

Tonträger One



- Die Acappella Rap Szene auf dem Basketball Feld im VSK Video "An alle

MCees da draußen" ist eine Hommage an den HipHop Kultfilm Wildstyle



- Es gab einen Remix des Naughty By Nature Songs "Craziest" in dem

deutsche Städte Namen genannt werden



- In den 80s waren Rollerrinks Clubs in denen man mit Rollerskates zu

Breaks im Kreis fuhr. Das waren wichtige Orte für DJs und die Breakbeat

Kultur. Die Musik die dort lief kann man in diesem Mix hören



- DJ Friction von Freudneskreis hat auch einen Wunderbaren Rollerboogie

Mix produziert



- So sahen diese Rollerrinks aus anfang der 80s aus



- Dr.Dre von NWA und auch die Band haben eine Beziehung zu Rollerrinks



- Samy Deluxe ist mit seiner Mutter zu Gast in der NDR Talkshow



- Bushidos Hommage an seine Mutter



- Sidos Hommage an seine Mutter



- MoTrips Hommage an seine Mutter



- Fler mit seinem Song über seine Mutter



- Massivs Hommage an seine Mutter



- Fards Hommage an seine Mutter



- Gzuzs Hommage an seine Mutter



- Falk zu Gast im Podcast "Hotel Matze" in dem es auch um das Wort

"Hurensohn" geht



- Ufo361 veröffentlicht ein sehr langes Statement in dem er seinen Wunsch

nach einem Karriere Ende versucht zu erklären



- Ufos ehemaliger Kompagnon Said reagierte mit einem Statement auf den

Text von Ufo und erläutert seinen Blickwinkel dazu



- Sera Finale schreibt nicht nur für Helene Fischer, er hat auch als Keule

Videos veröffentlicht



- Fabian Römer der Texte für Helene Fischer und Namika schreibt war früher

als Rapper F.R. bekannt



- Beatzarre ist Teil von SDP. Zusammen mit Djorkaeff hat er einen Song für

Helene Fischer produziert



- Manuellsens Statemkent zur Frage: Bekommt Bushido mehr Schutz von Ashraf

Rammo, als von Arafat



- ÖDP Politiker Luis Fuchs nutzt eine Jung Brutal Gutaussehend Anpsilung

für sein Wahlplakat



- Die Beginner haben den Fuchs in den Deutschrap eingeführt



Songs der Woche



- Jules Song der Woche: Lance Butters - Yeeeaaah



- Falks Song der Woche: Doppelgänger & Bladi - Coupe Deville / Chrom

- Die 20 MCs Cypher von Samy Deluxe



- Capital Bra will kein Feature mehr von Helene Fischer



- Capital Bra ist kein Fan von Helene Fischers Musik wie dieser Auschnitt belegt



- Das "Supernova" Video von Casper und Marteria



- Deutschrap Tänze wie Sido Feat. KIZ - Der Tanz



- Der Horndogshoeshuffle von Snaga & Pillath



- Neues aus der Traphousekitchen



- Falk wird beim Gangsign throwen geblitzt



- Eko Fresh ist sauer, dass sein Song "Aber" missbraucht wird



- Die Leasing Raten für einen Ferrari 48



- Neuer Podcast Machiavelli



- Wie könnte die Zukunft des DJayings aussehen?



- Die Jugglerz feat. Miami Yacine, Nura, Baust und Joshi Mizu mit Fokus im French House Feeling



- Amilli aus Bochum mit dem Song "Rarri"



- Opti Mane mit dem Song "Wie talkst du eigentlich?"



- Jerry B Anderson ist der Erfinder des Spruchs "Wie talkst du eigentlich"



- Tightill & doubtboy - Wo ist das Geld?

- Vierkanttretlager Sänger Max Richard Lessmanns Podcast: Klatsch & Tratsch



- DJ Too Tuff war Jahre vorraus was seine Scratch Techniken betraf. Hier dasTuff Crew Video zum Song What you dont know



- Ein Interview mit DJ Legende Too Tuff in dem es auch Philly Cheese Steaks geht



- Warum ein Journalist Capital Bra und seine Fans hart dissen will



- Derselbe Journalist kann die Reaktion von Capital Bra und seinen Fans nicht gut ertragen



- Erste Scherze über den Journalisten und Capital Bra tauchen im Netz auf



- Das Video zu Capital Bra & Jujus Song - Melodien



- 2016 regte sich Bushido über die Telekom auf und forderte sie auf sich selber zu begatten



- 2018 entschuldigt sich bei der Telekom und möchte wieder mit ihnen arbeiten



- Bushidos neuer Partner Ashraf Rammo und sein alter Partner Arafat streiten sich öffentlich



- Weiterer Post im Streit zwischen Ashraf Rammo und Arafat



- Arafat erläuterte noch etwas



- Das Yung Hurn Video zu Eisblock



- Claudia Roth über die Musik von Schwesta Ewa, SXTN und Namika



- Politiker Friedrich Merz und die erfunden härte seiner Jugend



- Die Polizei warnt vor der Kiki Dance Challenge



- Ghostriding ist ein Phänomen des Hyphy Movements aus der Bay Area in Kalifornien



- In vielen Ländern gibt es Tänze die zu einem Song gehören



- Xatar is zurück mit seinem Video "Gaddafi"



- Dagi B Disst sich selbst auf einem New Jack Swing 90s artigen Beat



- New Jack Swing war ein im Hardcore HipHop wenig respektiertes Genre, das eine Mischung aus RnB und HipHop mit einem besonderen "Swing" darstellte



Internet-Schmankerl von Jule



Platz 3: Doppelleben



- Felix Krull



- MC Smook



Platz 2: Die Entertainer



- Fler



- Ali As



Platz 1: Rap Content



- Eunique



Jules Song der Woche



- Xatar - Gaddafi

- Im Kundenmagazin der deutschen Bahn sind Schacht & Wasabi unter den 20 wichtigsten Podcast aufgeführt. Seite 41



- Smudo auf dem Cover des Raps Magazins



- In diesem Interview erzählt die NY Rap Legende R.A. the Rugged Man warum er nach Berlin gezogen ist



- In dieser Germania Folge erzählt Jalil warum er nicht in die USA gezogen ist



- Unglaube herscht darüber, dass Genetikk nichts für ein Feature mit ASAP Rocky bezahlt haben



- Genetikk haben 2016 bereits in einem Interview erzählt, dass sie seit dem Splash 2015 Kontakt zum ASAP Mob haben und auch features geplant sind



- Capital Bra versuchte schon mehrfach Helene Fischer zu erreichen



- Kay One kündigt ein neues Album mit altem Style an



- Kay One kann freestylen



- Sierra Kidds neues Video zum Song "Real Life"



- Ist ein Würdevolles Altern im Rap möglich?



- Da Zitat von Eleanor Roosevelt über die Eigenverantwortung der Menschen was Trolle betrifft



- Bushido kauft sich einen Ferrari



- 2012 hat Al Gear mit dem Song "Integration" einen ähnlichen Song wie Eko Freshs "Aber" veröffentlicht



- In den frühen 90er Jahren veröffentlichte die Rap Crew Fresh Familee mit "Ahmet Gündüz" bereits einen Song der sich mit den Problemen der Integration beschäftigte



- Advanced Chemistry zeigten mit "Fremd im eigenen Land" weitere Rassismus Probleme in Deutschland auf



- Rapper Duke-T von Exponential Enjoyment veröffentlichte nach den rechten Attentaten von Hoyerswerda und Rostock mit seiner weiteren Band Weep Not Child ‎den Song "From Hoyerswerda To Rostock"



- Der spätere Viva Moderator Mola Adebisi war in den frühen 90er Jahren Tänzer der Band Exponential Enjoyment



- Die gesamte Rap Szene engagierte sich gegen Rechts. Das zeigt der "Rap gegen rechts" Sampler



- Ein Song vom "Rap gegen Rechts" Sampler von der Band Die coolen Säue aka DCS



- Der Song der Woche ist von Dazzle und heißt "Kuduro Actions"

- Marcell Jansen performt "Style & das Geld" zusammen mit Bushido und Kay One



- Kevin Prince Boateng zeigt seine überraschende Musik Playlist



- Gzuz wurde von PETA angezeigt weil er einen Schwan geohrfeigt hat



- Hier das Video, in dem Gzuz einen Schwan ohrfeigt



- Kurze Zeit danach tauchte ein Video auf in dem Gzuz einen Schwan mit Kuchen füttert



- In diesem Video haut Gzuz einem weiblichen Fan ihre Handykamera an den Kopf



- Die 187 Strassenbande hat Trouble mit der Polizei auf dem Beatles Platz Hamburg



- Eko Fresh thematisiert Rassismus in Deutschland in seinem Track "Aber"



- Das Konzept von Eko Freshs Song "Aber" basiert auf dem Video von Joyner Lucas – I’m Not Racist



- Bereits 2015 gab es ein ähnliches Konzept von Ali As feat. Pretty Mo - Deutscher / Ausländer



- Olexesh und Vanessa Mai bei der Starnacht am Wörthersee



- Warum die Zusammenarbeit von Olexesh und Vanessa Mai nur konsequent ist



- Falk irrt. Vanessa Mae ist keine blinde ESC Sängerin sondern eine Geigerin die Mitte der 00er Jahre populär war



- Das ist besser als Kay One im ZDF Fernsehgarten



- DJ Hot Day erfand 1986 mit seinem Blend von New Editions “Once In A Lifetime Groove” gemixt mit Isaac Hayes “Ike’s Mood” auf Public Enemy Drums die Mischung aus RnB und Rap Musik



- Nas machte zusammen mit Mary J Blige 2012 daraus den Song "Reach out" auf dem Life is Good Album



- DJ Hot Day erklärt wie es zur Nas Version kam



- Puff Daddy entwickelte 1992 für Mary J Blige "HipHop Soul" in dem er RnB Gesang mit HipHop Beats mischte



- Aaliyah zeigte sich ab 1996 in einem sehr sportlichen Look der Trend wurde



- Das erste 90s RnB Mixtape gemixt von Producer Onra



- Eine Liste von 10 Songs die in den 80s bereits die Kombination von Rap mit RnB probierten



- UFOs Statement warum er aufhört



- Das skurrile Interview von Capital Bra bei MTV



- Kat Frankie und ihre Musik



- PA Sports disst KC Rebell 17 Min lang



- KC reagiert weitestgehend sachlich



- Cro verlässt Chimperator



- Der Instagram Account von Cros Schwester zeigt wie kreativ sie ist



- Cros Schwester Jule Waibel im Interview



- R.A. the Rugged Man trifft Bushido auf der Strasse



- R.A. the Rugged Man hat bereits 1998 auf dem "First There Waz The Word" Tape von Roey Marquis II auf deutsch gerappt



- R.A. The Rugged Man ist in "Siegelsbach" geboren. So heißt auch der Track der von den Snowgoons poduziert wurde. Eine ganze Strophe auf Deutsch inklusive Tokio-Hotel-Diss



- R.A. the Rugged Man ist von Savas beeindruckt



- R.A. the Rugged Man erzählt von seinem Track mit Kool Savas und Samy Deluxe



- R.A. the Rugged Man ist berühmt für seine kaputten Geschichten. In dieser geht es um Biggie Smalls



- Das hier ist der zweite Teil der R.A. the Rugged Man und Biggie Smalls Story



- Eine weitere R.A. the Rugged Man Folge



Falks Song der Woche



- MC Smook - Alberner Alman

- Das Interview der dirtySpaceGang auf Rap.de



- Per Emoji Analyse versucht man herauszufinden welche Deutschrap Videos glücklich machen



- Kool Savas erklärt warum er ins Krankenhaus musste



- Prinz Porno kündigt neues Album an



- Die legendäre Crew Portishead hat vor 2 Jahren den Abba Klassiker "S.O.S." gecovert



- Vor 5 Jahren hat Capo den Erfolg von Bausa prophezeit



- Prinz Pi - Donnerwetter



- MC Bomber - P-Berg Battletape 3



- KIZ - Urlaub fürs Gehirn



- LSD - Watch Out for the Third Rail



- David Alaba macht jetzt Autotune Rap



- Die Bundesliga Stars Thomas Müller, Mats Hummels, Marco Reus, Naldo usw rappen für Sport Sky



- Christian Panders Fußball und Rap Karriere zusammengefasst



- Lukas Podolskis "Rap" Song



- MoTrip mit seinem Song für den FC Bayern München



- Jerome Boatengs Manager ist Jay-Z



- Jerome Boatengs Seite bei Jay-Zs Firma Roc Nation



- Der Bruder von Jerome Boateng und Kevin-Prince Boateng nennt sich als Rapper BTNG



- Jerome Boateng rappt mit dem englischen Comedian Jack Whitehall den Song "Mannschaft"



- Fatoni möchte, dass Jerome Boateng sein Nachbar ist



- Jerome Boateng im Video "One Touch" von Du Maroc Feat. Jonesmann



- Im Video des Songs "Vorankommen" von Luciano tauchen die Hertha-Stars Davie Selke, Mitchell Weiser, Valentino Lazaro und Sinan Kurt auf



- Die Lieblingsvereine deutscher Rapper wie MoTrip, Marteria, Sido usw.



- 90er Deutschrap Star Der Wolf nannte sich 2011 Rap Berichterstatter



- 1982 rappten Die Linienrichter "Ole Alemania" auf einer Abwandlung der Bassline von Queens "Another One Bites The Dust" um Deutschland für die WM 82 in Spanien anzufeuern. Später wurde eine abgwandelte Variante für Alemania Aachen veröfentlicht



- 1985 widmete die Fun-Schlager Legende Gottlieb Wendehals dem damaligen Waldhof Mannheim Trainer Klaus Schlappner den "Schlappi Räp"



- Denyo 77 und Illo 77 mit ihrem Fußball Lied "Spiel 77"



- Snaga & Pillath lieben Schalke 04



- Die 60er Jahre Schauspiel Legende Peter Alexander bitet den Falco Flow und performt seinen Song "Der Fußball-Rap" für die deutsche Nationalmahnschaft zur WM 86 im aktuellen Sport Studio



- Der Bildblog fungiert als externe Schlussredaktion der Bild Zeitung



- Das endgültige Cover des Kollabo Albums 1982 von Casper und Marteria



- Das Cover von 1982 ist eine Hommage an das 1995 Cover von EPMD



- Auf dem "Back in Business" Album von EPMD war auch der Klassiker "Da Joint"



- Das Ikonen hafte EPMD Logo wurde von Eric Haze entwickelt



- Bereits 2015 haben Ono und Kemp eine Hommage an das EPMD Cover veröffentlicht für ihre Album "HipHop Retten"



- Das Strictly Business Cover das Casper als Kind kennen lernte



- Casper im Gespräch mit Jürgen von der Lippe



Jules Song der Woche



- Der Revers - Reden von Revolution



- Das Verbale Style Kollektiv mit dem Video zu "Schönen guten Tag"



- HipHop Gründervater Afrika Bambaataa mit dem Lied zum Zulu Nation Moto "Peace, Love, Unity & Havin Fun"



- Eine Umfrage auf dem Frauenfeldt Festival was die 4 HipHop Elemente sind zeigt, dass großes Unwissen bei Rap-Fans herscht.



- Prezidents stark kritisierte Song "Über zwei verschiedene Arten des Gutseins"



- Prezident zweiter stark kritisierter Song "Du hast mich schon verstanden"



- Eine kritische Betrachtung der Songs von Prezident



- Eine weitere kritische Betrachtung von Prezident



- Das verunglückte Yung Hurn Interview 2017



- 2018 verzockt das schweizer TV zum zweiten mal ein Interview mit Yung Hurn



- Trettmann und Sex Podcasterin Ines Anioli sprechen miteinander zum ersten mal



- Money Boy hat eine Kochsendung und ist verdammt gut drin



- Capital Bra und Bushido samplen Jule



- Haftbefehl ist ein Sprachentalent das Ostfriesisch spricht



- Die wunderbaren Radio-Sendungen und Mixtapes von Ecke Prenz findest du hier



Falks Songs der Woche



- Dissy - Sie kommen in der Nacht feat. MOAT



- Negroman - Lavish.jpg



Jules Song der Woche



- LGoony - Sossa

- Es gibt einen Alexa Skill für Schacht & Wasabi - Der Deutschrap-Podcast



- Casper und Marteria wollten schon lange ein Kollabo-Album machen. Es sollte Casimoto - Chemische Drogen heißen. Was damals ein April Scherz war, erklärte Casper 2010 in diesem Interview für real



- Marteria & Casper performten bereits eine Reihe von Songs gemeinsam. Wie z.b. "Alles verboten"



- Casper & Marteria mit "Rock' n 'Roll"



- Falk fühlt sich vom Casper & Marteria Song "Champion Sound" erinnert an das Lied "Cry Now" von Obie Trice



- Die Trompeten in Champion Sound erscheinen Falk getimestretched. Den Vorgang des Time Stretchings von Audio Material erklärt dieses Video



- Chefket auf Trap Beats mit seinem Song "Sowieso" vom Album Alles Liebe (Nach dem Ende des Kampfes)



- Chefkets erste Trap Versuche zusammen mit Samy Deluxe als Chefbaus



- Das Rock Magazin Visions bewirbt seine Titelstory, in der es um Battle Rap geht, mit einem fragwürdigen Facebook Post



- Was ist Hintertupfingen?



- Die Historie des Fürst-Pückler-Eises das auf den Fürsten Pückler zurück geht



- Meine Pappenheimer existieren wirklich



- Eine kleine Doku zum Earl of Sandwich. Er hat keinen Ulk-Namen, sondern seine Familie hat das gleichnamige Essen berühmt gemacht



- Etymologie bedeutet sich mit der Herkunft und Geschichte von Wörtern zu befassen



- Jule wäscht sich mit Pril. Die Legendäre Werbefigur Tilli konfrontierte ihre Kundinnen während der Maniküre mit Spülmittel



- Jace ist gerade einer der spannendsten Rapper aus Hamburg was sein Song "Macgyver" beweist



- Der Rapper Jace würde wenig mit auf ein Festival nehmen. Aber immer dazu einen Brokkoli



- Was ist "Framing" und wie funktioniert es



- Cro performt live in der Hamburger Elbphilharmonie für den guten Zweck



- Interview mit der ersten HipHop Strassengang der DDR: The Berlin Crips



- Der Musikexpress hat ein Deutschrap Quartett auf den Markt gebracht



- Die Historie der Skinheads - Wie eine linke Bewegung zu einer rechten wurde



- Die Chaostage in Hannover wurden von Punks angeführt



- Audio88 im All Good Podcast



Jules Internet Schmankerl:



Pillath bei Disslike



Jules Song der Woche:



Yassin, Mädness, Audio88 & Döll - Isso



Falks Song der Woche:



LGoony & Yung Isvvc - Flex Up

- Die 187 Tour Dokumentation der Backspin



- Die deutschen Superproduzenten: The Cratez



- The Cratez bei Deine Homegirls zu Gast



- Das Social Media Ranking deutscher Rapper



- Die Geschichte von "Halt die Fresse"



- DCVDNS verarschte und huldigte Halt die Fresse gleichzeitig mit seinem Song "Ein Dealer Zahlt Bar"



- Xatar auf Trap Beats mit Azet zusammen



- Ufo361 verspielt 40.000 Euro



- Kool Savas mit seinem berühmten Track "Warum rappst Du?"



- Die Dokumentation über die "Arbeiterklasse Rapper"



- Der Twitter Account von das verbale Style Kollektiv aka K.I.Z. ist real HipHop



- Die B-Boy App der Flying Steps



- Interview mit Martha Cooper, der 75 Jährigen Graffiti Fotografin



Falks Song der Woche



- Galv & S. Fidelity - Wasserzeichen



Jules Song der Woche



- Plusmacher feat Teesy - King vom Hustlebach

- Video Interview mit Favorite darüber warum er Selfmade Records verlässt



- Selfmade Records Statement zur Trennung von Favorite



- Capital Bra gibt die Trennung von Team Kuku bekannt



- King Khalil äussert sich zur Trennung von Capital Bra von Team Kuku



- Das Statement von Team Kuku Manager Drillon zur Trennung



- Visa Vie hat einen Rap-Roman geschrieben



- Ein Interview zwischen Markus Staiger und Falk Schacht zu Staigers Roman: Die Hoffnung ist ein Hundesohn



- Fler mag keinen Afro-Trap und kritisiert seine Kollegen



- Milonair fühlt sich gedisst und spricht Fler darauf an



- Boys Noize neue Single mit Marteria und Haftbefehl



- Die Staatsanwaltschaft stellt die Ermittlungen gegen Kollegah und Farid Bang ein



- Kollegah und Farid Bang besuchen Auschwitz



- Kollegah nimmt den Rapper Jigzaw unter Vertrag und holt ihn für 40.000. Euro Kaution aus dem Gefängnis



- Die Bild nennt Jigzaw den "Fratzen Rapper"



- Jigzaws qualitäten als Rapper zeigt sein Track "Realtalk Unchained"



- Rap am Mittwoch geht zu Ende



- Loredana und ihr Hit "Sonnenbrille"



- Loredanas Lebensgefährten Mozzik ist ein erfolgreicher Rapper aus der Schweiz



- Asta Statement zu Cro



Jules Song der Woche



- Leftboy - Bitte brich mein Herz nicht Baby



Falks Songs der Woche



- Die ATP Crew aus München mit diversen Alben



- Yung Smali - Karo Design



- Skinny Finsta - Dope



- Degenhardt - Ausser mir

Hier findet ihr die Playlist auf Spotify und hier auf Deezer.

- Schwesta Ewa packt eine Gummipuppe in ihre Box



- Schwester Ewas Gummipuppe hat einen eigenen Instagram Account



- Morlockko Plus - Zurück im Laboratorium Trailer über die Action Figuren



- Hier kann man das Album "Zurück im Laboratorium" plus Action Figur von Morlockko Plus kaufen



- Schaufel und Spaten hatten zu ihrem Album "Unter Untergrund 3 7/8" auch Action Figuren



- Die Action Figuren von Schaufel & Spaten und Morlokko Plus stammen von Goodleg Toys



- Boss & Banger hatten zu JBG auch limitierte Action Figuren. Gönn dir für 1000 Euro in den Ebay Kleinanzeigen



- Kontra K - Der Markus Söder des Raps



- Mit seinem neuen Album killt Yung Hurn den "Cloud Rap"



- Was ist Jace wenn Cloudrap nicht mehr lebt?



- Yung Cobain von der Dirty Space Gang macht welche Musik?



- Kollegah - Real für die Fam



- Die angeblichen Strafakten der 187 Strassenbande



- 187 Strassenbande ausgeladen von der Uni Paderborn



- Rec.on Entertainment war bis 2007 ein Label aus Paderborn



- Das pelzige Video von Summer Cem feat. KC Rebell & Capital Bra zum Song "Chinchilla"



- Die 75 Jahre alte Graffiti Foto Legende Martha Cooper veröffentlicht ein Buch mit der 1UP Crew aus Berlin



- Eros Rammzotti Fans verlaufen sich auf ein Rin Konzert



Juleas Song der Woche



- Dexy, wo bist du



Falks Song der Woche



- Yung Cobain - Totkiffen

- Bushido zu Gast bei Maischberger



- Lisa Ludwig in der Vice über Bushidos Auftritt bei Maischberger



- Eine Diskussion über Rap zwischen Fler, Tobi Schlegl und Falk Schacht



- Juice Autor Johann Voigt über das kreativitätslevel des Deutschraps 2018



- Hoffnung im Kreativloch- Childish Gambino- This Is America



- Chimperator kündigt an, keine normale Alben mehr releasen zu wollen



- Die Richtlinien für die Verleihungen von Gold Schallplatten werden verändert



- Farid Bang & Kollegah fahren nach Auschwitz



- Ein rappender Feuerwehrmann macht die Medien auf politische Missstände aufmerksam



- Die Drummer Legende John "Jabo" Starks ist leider verstorben



- Der Rapper Huckey von Texta ist leider verstorben



Jules Song der Woche:



- Dennis Dies Das, Vegas in der Nacht



- Ulysse - JE SUIS ULYSSE



Falks Songs der Woche



- Yung Hurn – Was sie will



- Kwam.E – Pose mit der Squad

- Paul Ripke gibt als Marsimoto ein Interview



- Kinder antworten für Maeckes auf Fragen im Interview 2010



- Hermann Weiss beantwortet als Anwalt manche Fragen für DCVDNS im Interview



- Das erste Video zum Song "Tamam Tamam" von Summer Cem



- Dieses erste Video von Summercem erinnert an die Machart von Prodigys "Smack My Bitch Up"



- Die Snow Beach Jacke ist eine Referenz an Reakwon und das "Can It Be All So Simple" Video vom Wu-Tang Clan



- Interessanter Artikel der die Hintergründe der Snow Beach Jacke erzählt



- Double Double Vintage ist eine Möglichkeit diese 90er Klassiker Kleidung zu kaufen



- Baise Moi ist ein Film Klassiker aus Frankreich



- Alle Acapellas von LGoony zum downloaden für Producer



- Das Intro Magazin wird eingstellt



- Der große 187 Skandal an der Uni Paderborn



- Die Reaktion der buchenden Studenten aus Paderborn



- Video davon wie Farid Bang sich auf dem Echo vor dem Publikum entschuldigt



- Deutschrock Legende Heinz Rudolf Kunze macht deutlich wie sehr er Rap hasst



- Für Werbung hatte er Liebe und lizenzierte seinen 85er Hit "Dein ist mein ganzes Herz" an einen Schoko Firma



- Heinz Rudolf Kunze hat einen Disstrack an Rap geschrieben: Die Allianz der Ränder



- Vor Jahren hat Heinz Rudolf Kunze für eine deutschen Radio Qoute gekämpft



- Marius Müller Westernhagen sagt BMG Rosenball ab



Jules Songs der Woche



- Kraftklub - Schüsse in die Luft



- Antilopengang - Bagersee

- Farid Bang, Kollegah und der Chef des Labels BMG wurden angezeigt wegen Volksverhetzung



- Ben Salomo über Antisemitismus im Rap



- Rap am Mittwoch macher Ben Salomo erklärt in diesem Interview warum er sich aus der deutschen Rap-Szene zurück zieht



- Marius Müller-Westernhagen gibt seine 7 Echos zurück und kritisiert die Musikindustrie als "Korrupt", tritt aber bei der Firma auf einem Fest auf das JBG3 veröffentlicht hat



- Helene Fischer schickt all den Anhängern von Rap Musik "Licht und Liebe"



- Moritz Bleibtreu erläutert warum seiner Meinung nach Deutschland HipHop nicht versteht



- Der Redaktion der Satire Sendung Extra3 ist irgendwie nicht viel mehr als das hier zu JBG3 und Gangstarap eingefallen



- Alexander Dobrindt will Rap zensieren



- Bushido zu Gast in Serdar Somuncus Talkshow



- Blumio rappt die News und gibt seinen Blickwinkel auf Farid Bang & Kollegah



- Verändert sich die Verantwortung von Künstlern, wenn sie selbst Eltern werden. Danger Dan rappt darüber

- Interessanter Artikel über Kollegahs Ideologie



- Die Antilopen Gang mit einem Statement zu Kollegah & Farid Bang



- Die Argumentation von Retrogott über Kunstfreiheit



- Der Ruhrbarone Blog vergleicht Kollegah & Farid Bang mit KZ Aufsehern



- Die AFD fordert die Abschiebung von Farid Bang



- Dennis Sand mit einem sehr wichtigen Punkt was die verkorkste Diskussion zum Thema Kollegah & Farid Bang betrifft



- Ein Lehrer hat das beste aus der ganzen Situation gemacht und mit seinen Schülern über den Holocaust gesprochen



- Außenminister Maas äussert sich zu Kollegah, der reagiert auf Instagram



- Bushido vs Die Geissens



- Eine Presseschau zum Echo Gate von der Juice



- Das sagt Staiger zum Thema Kollegah & Farid Bang



- Bonez wendet sich an die Polizei



- Maxwell wendet sich auch an die Polizei



- Fler meint, man sollte nicht mal mehr mit einer Spielzeug Pistole in Bildern rum machen



- Sinan G wird auch gefilmt bei seiner Verhaftung



- Bushidos neues Album erscheint auf einem neuen Label



Falks Song der Woche:



Stetsasonic - On Fire

- Mr. Wissen2Go erläutert: Warum Rap so ein schlechtes Image hat



- Das Cover des Ice T Albums "Home Invasion"



- Stefan Mross soll als Kind seine Trompete nicht selber gespielt haben



- Schlagersänger Rex Gildo beging Selbstmord



- Anti Polizei Rap Medley gesungen von einem Chor



- Die 257ers tretten bei Penny Markt auf



- Die 257ers sind Väter geworden



- Aber Geld habe bei seiner Entscheidung eine Rolle gespielt: „Ja, natürlich. Die einzige Rolle. Das Geld was ich mit der Werbung verdiene, ermöglicht mir Filme ohne wirtschaftliche Interessen auszuwählen und ein finanziell sorgenfreies Leben zu führen“, sagte der 42-Jährige



- Yung Hurns Zalando Werbespot



- In den 90er Jahren sind Menschen für Starter-Jacken getötet worden



- Dagi Bee Rappt leider



- Der Ford Ka der 187 Strassenbande



- GHALI - Ninna Nanna



Jules Song der Woche:



Schwesta Ewa - Schubse den Bullen



Falks Song der Woche:



19hundertSchnee - Owezahra Blues (feat. Böser Wolf)

- Bushido mit einem Statement zur trennung von Arafat



- Die WDR-Doku über antisemitismus im Deutschrap



- Kommentar zur Dokumentation des WDR über Antisemitismus im Deutschrap



- Farid Bang entschuldigt sich bei der Auschwitz überlebenden Esther Bejarano



- Esther Bejarano & Microphone Mafia



- Die TCA Microphone Mafia mit ihrem Album "Vendetta" mitt der 90s



- Bonez frontet Falk als bartlos



- Falks Reaktion auf das Bonez Video



- Das ist der erste Auftritt von Eminem bei Raab - und er kannte das Wort Frei-Fick-Muschi bereits vorher



- Eunique erzählt das ihr Vater der legendäre Gravediggaz Rapper Poetic ist



- Eric IQ Gray ist NICHT der Vater von Eunique



- Poetic hat mit seiner Crew Too Poetic Ende der 90er seine ersten Schritte gemacht



- Zusammengearbeitet hat Poetic mit dem legendären Produzent Paul C



- Tupacs Sohn wird von Dieter Bohlen rausgeworfen



- Daniel Kübelböck als Justin Bieber mit Ohrtunneln

Die Rin Tour Dokumentation



Die 187 Reportage über ihre Liveshow und wie das Set gebaut wurde



Shindy auf seiner Daddy Tour mit einem beeindruckenden Bühnenbild



Fler und Manuellsen über Rassismus und die Kunst des Beleidigens



UFO klärt sich ein Quavo Feature auf 808



Eminem liebt das deutsche Wort "Frei Fick Muschi"



Sido als Juror bei X-Factor.



Sido zersägt Verbal einen berühmten Journalisten im Österreichischen TV



Jules Songs der Woche



Fler - Pfirsich



Fler - Late Check Out



Falks Song der Woche



Zombies - Harakiri



Ghostemane gehört zu einer Szene die Death und Trash Metal Einflüsse mit Trap vermischt



Bei der Band Gwar fließt viel Blut in die ersten Reihen der Zuschauer

- Der Regisseur des Videos „Leben und Tod des Kenneth Glöckler“ outet Eko Fresh als Ghostwriter für Bushido



- Die alte Firma des Video Regisseurs Street Cinema disst ihren ehemaligen Gründer



- Im Track „Der Beste“ von Ekos letztem Album rappt er rückwärts, hier könnt ihr das ganze vorwärts hören und versuchen den Rap zu entschlüsseln



- Gzuz spielt bei 4 Blocks mit



- Auch Eunique spielt in der zweiten Staffel von 4 Blocks mit



- Bonez MC erklärt der Jugend die Nachteile des Alterns



- Victoria Beckhams Instagram Bild mit weißem Pulver auf dem Handy



- Wie Cro jetzt international durchstarten will



- Lärmbelästigung durch Rap Musik?



- Olexesh - "Rolexesh"



- Die Juice Review zum "Rolexesh" Album von Mathis Raabe



- Ein Interview mit Olexesh bei dem er über seine Oma spricht



- Sido & Falk schauen zu wie Specter in Kiew etwas in die Luft sprengt



- Klaas rappt zusammen mit Siri, Alexa und Google Home



- Big Shaq rappt zusammen mit der Computer Stimme der englischen Zug Verbindungsansage



- Die heute veralteten Telekommunikationstechniken der 90er Jahre wie Beeper



- Goofy Comics bringen Kids Geschichte näher



- Der Podcast von Casper



- Casper über das Kendrick Lamar Konzert ab Minute 56:25 in seinem Podcast



- Jules Song der Woche: Haiyti - Driveby



Falks Songs der Woche



- Hiob - An Der Sonne



- Chefket feat. Marsimoto – Gel Keyfim Gel



- Spilif - Let's fall in Love



- Piklevel- Input



- TYM – Call Dich

- Money Boy und Hustensaft Jüngling geben ein skuriles Interview



- McDonalds Burger verschimmeln einfach nicht



- Bushido gibt Animus sein Hak



- Animus im Interview bei HipHop.de über den Beef mit Bushido



- Manuellsen ist hart angepisst von Animus



- Der Auftritt von Casper & Ahzumjot bei Late Night Berlin



- Der Audience Flow und wie er geplant wird von TV Sendern



- Jimmy Fallon, Metallica & The Roots Singen "Enter Sandman" auf

Klassenzimmer Instrumenten



- Eko Fresh schimpft auf deutsche Trapper und 90s Backpack Rapper



- Q-Tip rappt "But Daddy don't you know everthing goes in cycles" im

Song Excursions



- 5000 Jahre Kritik an Jugendlichen



- Die 3sat Reportage über Deutsche Rapperinnen im Geschlechterkampf



- Der Hype um Vero & HipHop



- Der Videoformat-Krieg, der von der Porno Industrie entschieden wurde



- DJ Smooves Familie bittet um Spenden an die Forschungsstiftung Erlangen



Jules Song der Woche:



Rooz & Motrip - Immer wieder



Falks Song der Woche:



Albert C. Humphrey - I Like Oktoberfest

- Informationen zum Gerichtsurteil über das Lied "Schwung in der Kiste" von den Orsons



- Ein Video-Kommentar zum Urteil von Rechtsanwalt Christian Solmecke



- Der "Schwung in der Kiste" Vocal von Rekommandatorin Tanja Kaiser wurde bereits 1999 gesamplet von der Band Blaulicht 112



- Zwei Jahre zuvor wurde der Vocal in Korea benutzt von der Band Sechs Kies mit dem Song "Pom Saeng Pom Sa"



- So sieht die „erotischste Stimme der Wiesn“ im echten Leben aus



- Sierra Kids Reaktion auf die letzte Podcast Folge



- Paul Ripke und Marteria drehen beim Friseur durch



Die krassesten Typveränderungen bei Rappern



- Jan Delay, 1993



- Smexer und Kid Cobra haben 2005 Zigfach XXL Shirts getragen



- Prinz Pi 2010



- Casper 2011



- Curse Album "Die Farbe des Wassers"



- MC Bomber mit dem Video des Jahres zu "Mekka der Dopeness"



- Rooz und Manuellsen, Café full



- Moneyboy bei Joiz



- Moneyboy bei Circus HalliGalli



- Jule mit Celo und Abdi im Zoo



- Kollegah Auftritt



- Noisey schaut 24 Stunden Rap Interviews



- Das Quiz der HipHop Kitchen Stuttgart



- Spiegel TV busted UFO361



- Die Leute, die angeblich Massiv von der Bühne geschlagen haben



- Der Disput zwischen Spiegel TV und Falk auf Twitter



- Sollten Verkaufszahlen öffentlich einsehbar sein - die Diskussion auf HipHop.de



- Das RUN DMC Logo wurde von Stephanie Nash entwickelt



Jules Songs der Woche



- Yonii- Lampedusa



- Tiavo- Aristoteles-

- Feedback von Fotograf Pascal Kerouch zum Gzuz Video "Was Hast Du Gedacht"



- Falco in einem Interview von 1996 darüber, ob er der erste Deutschrapper war



Alman Rundreise:



- Artikel: „Mein Veedel, mit Eko Fresh“



- Eko Fresh feat. Bushido - Gheddo



- Eko Fresh - Grembranx



- Eko Fresh - Domplatten Massaker (Official Video) prod. by Phat Crispy



- TAMI - Das Leben ist schön / prod. Dufsen



- TAMI feat. Fleur Earth - Antenne (prod. Anonym



- Biggie Branx - Willkommen in der Grembranx 51105



- Biggie Branx feat. COLOGNE ALLSTARS UNTERGRUND



- Das Video "Balencaiga" von Ufo361



- Sierra Kidds Video zum Song "Wenn du mich willst"



- Der leicht creepy klingende Text zu Sierra Kidds Song "Wenn du mich willst"



- Rattos Locos Chef Blacky White stellt den Diggacoin vor auf der Bright



- Eunique & Xatars Song "Check"



- Die neue Release-Strategie von Chimperator



- Ein Interview mit dem leider verstorbenen DJ Smoove



Internet Schmankerl



- Instagram: Deutsche Dichter



Jules Song der Woche



- Antifuchs- JKIAWN (prod. by Rooq)



Falks Song der Woche



- Pöbel MC & Milli Dance - Sososo

- Der Tschechische Rapper Papafini ist high level Ignorant und bedient sich offensichtlich bei Fler für seinen Song "Ignorant"



- Beneluxus von MB1000 hat mit dem Song "Brief" eine deutsche Coverversion von Fabolous Song "Breathe" veröffentlicht



- Das Original von Fabolous "Breathe"



- Franky Kubrick & Fetsum haben mit dem Song "Du blutest voll" eine deutsche Version von Snoop Doggs und Pharrell Williams Hit "Beautiful" produziert



- Das Original von Snoop Dogg ft. Pharrell Williams - Beautiful



- Fler trauert um seinen Hund Lennox der überfahren wurde



- Fler & Shahak Shapira streiten sich



- Casper rappt in englisch zwei Songs hintereinander



- Ein Interview mit dem Produzenten Silkersoft der die beiden tracks produzierte in denen Casper auf englisch rappt



- Das erste Label auf dem Casper released hat war 667 one more than the devil



- Das englische Battle zwischen Ssinyc vs. Dizaster



- KIZ & DJ Craft trennen sich



- Deichkind sind 2005 kurz vor der Auflösung



- Berühmte US Rap Logos



- Eric Haze im Interview über seine ikonischen HipHop Logos wie RUN DMC oder EPMD



- Ein zweites Interview von Eric Haze



- Eric Haze hat mit seiner Handschrift die Schrift für das Cover des Beastie Boys Albums "Check your head" entworfen



- Die Beginner haben eine Adaption des Beastie Boys Cover zu "Check your head" für "Gustav Ganz" entworfen



- Eine Sammlung von 36 Deutschrap Logos. Darunter auch die Logos von Specter von Aggro Berlin, Bushido, Sido, Fler, Azad usw



- Mauli und sein Song "Sturm"



- Jan Kawelke und sein Preisgekrönter Artikel über Rap und Depressionen



Jules Song der Woche



- Mine und Orchester - Schminke



Falks Werk der Woche



- Dude26 - R.I.P.

- Das GZUZ-Video “Was Hast Du Gedacht" auf Worldstar HipHop



- Jerry Springer hatte eine Talk Show in der sich Gäste prügelten



- Die Zulu Nation, eine der ältesten HipHop Organisationen der Welt, hat vor Jahren einen offenen Brief an Worldstar HipHop geschrieben und sie aufgefordert den „HipHop“ Teil ihres Namens zu streichen



- Auf Worldstar HipHop kann man sich eine Video Premiere oder ähnliches einkaufen. Hier ist die Preisliste



- Für viele Leute war es 2011 wie ein Ritterschlag das Cro auf dem Internationalen Blog Hypebeast auftauchte



- Aggro Berlin und Bushido 2005 in der New York Times



- Das verunglückte Gespräch zwischen Sido & Shahak Shapira



- Die original „Elektrofensterheber“ Line von Fler von 2003. Hier ergibt sie Sinn weil die zweite Zeile den Zusammenhang erläutert



- Das ist Hashtag Rap



- Wer der Erfinder des Hashtag Flows ist weiß man nicht. Eine der ältesten Hashtag Lines in einem Rap Song stammt von Q-Tip von A Tribe Called Quest. 1992 rapt er im Song "Buggin' Out" folgende Line: "Zulu Nation, brothers' last creation/Minds get flooded - ejaculation



- Schwesta Ewa und neuer rechtlicher Ärger



Jules Song der Woche



- Eunique - Jubel



Falks Songs der Woche:



- Taimo - Von unten nach oben



- Army of Brothers - Snippet



- Young Krillin & Crack Ignaz - Immer mehr



- Guvara - lo Fi Melancholia

- Das Video von POL1Z1STENS0HN feat. Justice – RECHT KOMMT



- Das letzten Rap Video von Jan Böhmermann "Ich hab Polizei" hat inzwischen 27 Millionen Plays auf Youtube



- Colt Seavers ist ein Stuntman in der Serie "Ein Colt für alle Fälle"



- Die Band Justice weiß wie man Videos dreht. Einfach mal alles kaputt schlagen. Auf ein Feature mit Jan Böhmermann wartet Falk noch



- Die HipHop Kitchen Stuttgart



- Der Koch Christoph Brand hat die Texte von Rappern versucht in Rezepte umzuwandeln



- Christoph Brand und Samy Deluxe haben das Restaurant "Gefundeses Fressen" eröffnet



- Die Salt and Silver Zentrale in Hamburg



- Die Hoodgourmet Koch-Videos



- HipHop.de fragt "Welche Rap Line hast du nie Verstanden?"



- Casper, Favorite & Kollegah - Mittelfinger hoch



- RIN - Blackout



- Das Stieber Twins Stück "Allein zu zweit"



- Fler - Level



- Das ist Hashtag Rap



- "Blauer Samt" von Torch



- Der Film "Blue Velvet" ist eine der Inspirationen für Blauer Samt



- Kool Savas, Sido, Marteria - Normale Leute



- K.I.Z. - Hahnenkampf



- Kool Savas "Triumph" feat. Sido, Azad & Adesse



- Prinz Pi feat. Kamp - Achse des Schönen (Narkose)



- Kool Savas - LMS



- Fler feat. Farid Bang - AMG



- Kool Moe Dee veröffentlichte ein Rapper Zeugnis 1987 in seinem Album "How Ya Like Me Now"



- Für das "Ego Trip Rap Lists" Buch 1999 verfasste Kool Moe Dee ein weiteres Rapper Zeugnis. Dieses mal mit Rappern wie Jay Z, DMX, Nas, 2Pac, Ice Cube etc



- Das "Bitte Spitte" Phänomen und wie es nach Deutschland kam



- Puls hat einmal wissenschaftlich ausgewertet wer den größten Wortschatz im Deutschrap hat



- Die Crew "N.O.T.S." nannte ihr Album "You Only Live Once" bereits Anfang der 90er



- HipHop.de Fragt: Welcher Rap Klassiker brauch eine Fortsetzung?



- Die Oral History zum Song "Africa" von Toto



- Doz9 bittet Birkenstock um Unterstützung



- Und hier die erschnorrten Schuhe von Doz9



- Kurtis Blow im Sprite Werbespot von 1986



- KRS-One & MC Shan in einem Sprite Werbespot 1996



- Der Journalist Bill O'Reilly sorgte dafür, dass Pepsi Ludacris droppte weil er Sexistische Texte hatte. Fun Fact: Ca. 13 Jahre Später wurde Bill O'Reilly gefeuert wegen sexueller Belästigung



Falks Song der Woche



-Dardan x Luciano - Airmax gegen Kopf



- Hijack the Terrorist Group. Die Britcore Legenden von Anfang der 90s mit ihren schwarzen Sturmmasken



Jules Song der Woche



- Haiyti - Gold

- Juicy Gays Freundin Sally ist Teil von Germany’s Next Topmodel



- Der peinliche Werbespot mit EYLAN & WLAN



- Ein spannender Artikel von Christoph Krachten - Wie Marken auf YouTube sich selbst und ihre Kunden betrügen



- SSIO zeigt wie man Werbung richtig macht



- Der Song "Uber" von Sfera Ebbasta feat Miami Yacine



- Der Instagram Account auf dem Gzuz, Farid Bang, Money Boy und Kollegah als Frauen zu sehen sind



- Kontra K kommentiert Boxen bei Sport1



- Falk interviewte 50 Cent in 2003



- Ein sehr junger Sido im offenen Kanal Berlins



Jules Song der Woche: Juju - Winter in Berlin



- PAYY x ARDIAN BUJUPI - Handschellen



Falks Song der Woche: Harry Quintana - Pura Vida

- Das Radio-Feature über Frauen im Deutschrap bei PULS



- Die Diskussionsrunde auf dem Reeperbahn-Festival



- Jules Track der Woche: Ebow-Punani Power

- Kool Savas in einem Interview über Kryptowährungen



- Sido & Savas "Hodln" feat. Basti DNP, Frauenarzt, Manny Marc, Yassin, Felix Krull & Sera Finale



- Gzuz wird von der Polizei angehalten



- Der Bericht über die Kontrolle von GZUZ sorgte für wahnsinnigen Traffic



- Der Instagram Account des Verbalen Style Kollektivs aka KIZ



- Das Verbale Style Kollektiv wurde 2013 von KIZ gegründet



- Ein Song von Das Verbale Style Kollektiv



- Lyrical Kung Fu ist eine Floskel aus dem Song "My Mind Spray" von Jeru the Damaja



- Money Boy interviewt den Basketballer Kyrie Irving



- Früher hat Money Boy bei "Vienna 87" Basketball gespielt



- Fler & Farid - AMG



- RIN - Data Love



- Hier kann man das Logo des Labels sehen das Bass Sultan Hengzt mit Guido Schulz gegründet



- Das Logo von Bald Rich erinnert Falk an das Logo der Band Black Flag



- Die "6 Degrees of Separation" Theorie



- Der "Sohn von 2Pac" bei DSDS



- The Saga Continous vom Wu-Tang Clan wurde auf dem Hannoveranischen Label SPV veröffentlicht



- Die Historie des Labels SPV aus Hannover



- SPV beteiligt sich am Guido Schulz und Ronny Boldt gegründeten Label Dackel Entertainment



- Guido Schulz war der Manager von Massiv und hat ihm einen 250.000 Euro Deal besorgt. Alles wurde erzählt in einer 3 Teiligen Spiegel Story



- Mousse T besitzt die Multitracks zu T-Ski Valleys Klassiker "Catch The Beat"



- Mousse T machte aus dem Klassiker "Catch the Beat" diesen Remix



- Der ehemalige Partner von Guido Schultz Ronny Boldt hat die Boldt Berlin Konzertagentur und betreut dort, Alligatoah ,Trailerpark, und RAF Camora



- Das Frankfurter "Nordmassiv" hat 2002 eine auf 1000 Stück limitierte Platte komplett Individualisiert



- Die LP hat die Maxi Single "Flow ins Ohr" auf besondere Art und Weise individualisiert



- SCU von Die LP ist heute Aktiv mit seiner Crew: Verrückte Hunde



- Die Historie von MZEE



Jules Song der Woche



- Animus - 4 Minuten



- Animus hat 2007 sein Mixtape "Der Kugel Schreiber" veröffentlicht auf dem er Curse featured und ConsciousnessLyrics rappt



Falks Songs der Woche



- Kwame - EsIsKwam



- Ulysse - Kawga

- Gzuz lässt aus 25.000 Boxen seines Albums "Wolke 7" eine Mauer bauen und diese dann besprühen



- 2011 hat die Crew Schaufel und Spaten etwas ähnliches mit ihrem Album - "Unterm Untergrund - 29 Harte Jahre Untertage" gemacht. Die Alben kosten jetzt zwischen 175 - 220 Euro das Stück



- Das Label Rawkus hat Ende der 90er die "Train Cars" Serie veröffentlicht. Diese Plattencover ergeben zusammengesetzt einen Zug



- Olexesh mit seinem G-Funk Banger - ROLEXESH



- Ein typischer G-Funk Beat aus den 90s mit Furzbass und quietschenden Sound



- Ein Einfluss auf G-Funk ist P-Funk. So klang er in den 80s



- Ein typischer P-Funk Beats aus den 70s klingt so. Der Einfluss auf G-Funk ist klar zu erkennen



- Vom P-Funk zum G-Funk bis heute - warum Funk nie sterben wird



- So macht man G-Funk Beats



- In Leipzig fahren ungeputzte Züge mit Graffiti im System



- Die Crew HCT - Hate Clean Trains - hat das komplette Zug System in Hannover gesprengt. Das bedeutet KEIN ZUG war ohne HCT Tag oder Piece unterwegs. Das Interview dazu stammt von 2001



- Ufo361 erklärt in diesem Interview seine Graffiti Connection



- Der Polizei Einsatz dem Schwesta Ewa ausgesetzt war



- Bausas Video zum Song "FML"



- Deutschrap Fans stellen ihre Tattoos vor



- Der Sido Doppelgänger mit den gleichen Tattoos wie Sido



- Jules Internet-Schmankerl der Woche: Rapper Outfits



- Falks Song der Woche



- Jules Song der Woche

- Bonez ist der erfolgreichste deutsche Musiker in den sozialen Medien - und kaum einer kennt ihn



- Wo sich Kool Savas, PA Sports, uvm. in 10 Jahren sehen



- Der Millenium Bug war ein Computer Problem das am 1.Januar 2000 zu großen Unglücken führen sollte



- Cher war die erste Künstlerin die 1998 im Song "Believe" Autotune benutzte. Deshalb wurde der Effekt Jahrelang auch "Cher Effekt" genannt



- Eine Video Doku über den Autotune Effekt



- Die Geschichte von Autotune in Textform



- 1999 hatten dann Eiffel 65 mit "Blue (Da Ba Dee)" einen riesen Hit der auf Autotune basierte



- Kanye West brachte dann 2008 sein Album "808 Heartbreak" raus das komplett auf Autotune basierte. Damals verschrien ist es einer der Haupteinflüsse für Zeitgenössischen Trap



- Jay Z und R.Kelly veröffentlichten 2002 ihr Album "Best of both Worlds"



- Genetikks neuer Song "Drugs in my Body"



- Der JBG3 Mercedes C63 S AMG wurde für 69.890 EURO verkauft



- Die Partei hat mal 100 Euro Scheine für 80 Euro verkauft



- Sarah Fresh - Mami Moves (Bodak Yellow Parodie)



- Das Original von "Bodak Yellow" von Cardi B



- Eko Fresh feat. Nelson Müller - Vorsätze



- Tefla & Jaleel bekamen Bundesweit erstmalig große Aufmerksamkeit durch den Song "Wenn Zonis Reisen"



- Später folgte zum ersten Tefla & Jaleel Album der "Beats & Raps"



- Auch ein Hit von Tefla & Jaleel wr "Helden weinen nicht“



- Die Geschichte von Tefla & Jaleel



- Das letzte Mixtape von Tefla & Jaleel zum Download



- Tefla ist heute Immobilienmakler in Chemnitz



- Jaleel gründete 2006 den Merchstore



- Interview mit Jaleel über seine Firma Merchstore



- 2017 wurde der Merchstore von Bravado aufgekauft und gehört damit zum Major Universal



- Jules Internet Schmankerl der Woche ist der Splash Mag Jahresrückblick 2017



- Jules Song der Woche ist "Klepto" von Mauli



- Falks Songs der Woche ist "All I Need (Figub Brazlevic Remix)" von Air



- Falks zweiter Song der Woche ist von Pöbel MC mit "Kulturelendsvoyeurismus"

- Der Sohn von Medien Mogul Rupert Murdoch hat Rawkus Records mit gegründet



- Horst Seehofer hat durch eine nicht auskurierter Infektion eine Herzmuskel-Entzündung bekommen



- Die Geschichte des Afrotraps



- Im April 2017 warnte Rap.de vor einer bevorstehenden Afrotrap-Schwemme



- Jule feierte 2017 die Musik von Eunique



- Niko feierte 2017 die Musik von Maedness & Döll



- Niko & Falk feierten 2017 die Musik von Kalim



- Mauli kritisierte Deutschrap 2017



- Falk hat 2003 einen Song mit finischen Rappern produziert. Der Song heißt "Till the last Day" in dieser Playlist



- Die HipHop-Polizei auf Twitter



- 2017 produzierte Niko das politische Format Strassenwahl



- Anfang der 90er Jahre war Deutschrap eher mit dem "Zeigefinger" unterwegs



- So wurde das 2Pac Hologramm entwickelt



- Das Prinzessin Leia Hologram von R2D2



- Dieser 80s Italo Boogie Mix von DJ Friction wäre ein Sample Paradies für Shacke One



- Falk hat die Comic Figur Tank Girl und die Band Riot Grrrls miteinander vermischt. Die Riot Girls waren eine emanzipatorische Hardcore Band Anfang der 90er



- Die Musik der Riot Grrrls



- Tank Girl ist eine Comic Figur von Jamie Hewlett der später die Gorillaz mit Damon Albarn gründete



- Tank Girl und ihr Rosa Panzer



- 1995 gab es eine Real Verfilmung von Tank Girl mit Ice T in einer Nebenrolle. Er spielt einen Soldat der halb Mensch halb Mischling aus Känguru ist



- Britcore ist eine Hardcore Rap Variante des 80s Rap aus England



- Ein Beispiel für Britcore ist Silverbullet mit "Undercover Anarchist"



- Die Band The KLF hat ein Buch mit einer Anleitung geschrieben wie man Chart Hits landet

- Sean P - Fuck Christmas



- Die 808 und ihr Aufstieg im Rap



- Die Erklärung der Savas Line: "Rap will mehr als SP-12 und S-900 Imagepflege"



- Viva Con Agua wird von Marteria, Maeckes, Toni L, Jan Delay, OK Kid, Hanibal, Celo & Abdi uva. dabei unterstützt Brunnen in Afrika zu bohren



- Den Rap Song "BLUE UGANDA" haben Marteria, Maeckes, Abramz, Sylvester, Lady Slyke, Bris Jean in Uganda produziert



- Jule empfiehlt "One Warm Winter"



- Frank Zander organisiert jedes Jahr zu Weihnachten ein Gans Essen für Obdachlose



- Frank Zander hat diesen Song 1974 veröffentlicht und das kliongt verdammt nach Rap. Das Video stammt von 1979



- Auch 1974 hat Frank Zander den Song "Für Geld tu' ich alles" veröffentlicht. Es könnte ein Prototyp für Gangsta Rap sein



- Miami Yacines Song "Club My" teilt denselben Sample mit Raf Camoras Lied "Gotham City"



- Raf Camorra - Gotham City



- Der Red Bull Soundclash 2017 in voller Länge



- Ein Artikel von Falk über den Generationenkonflikt im Deutschrap der 1990er Jahre



- Ein Artikel von Falk über den Generationenkonflikt im Deutschrap der 2000er Jahre



- Falks #3 X-Mas Track: Run The Jewels - A Christmas F*cking Miracle



- Falks #2 X-Mas Track: Mr. Lif - Santa's Got A Muthafuckin' Uzi



- Falks #1 X-Mas Track: RUN-DMC - Christmas In Hollis



- Jules #2 X-Mas Track: Band Aid 30 Germany - Do They Know It's Christmas



- Jules #1 X-Mas Track: Sido - Weihnachtsong



- In der Sendung Tanz House wurden 1990 die deutschen DMC DJ Meisterschafften gezeigt. Hier der spätere Entdecker von Curse - DJ Busy B



- Xatar veröffentlicht eine Schmucklinie, aber was hat Daisy Dee damit zu tun?



- Daisy Dee hatte ihre ersten Erfolge mit dem Song "This Beat Is Technotronic"



- Später moderierte Daisy Dee "Club Rotation" auf Viva



- 1979 erschien der erste X-Mas Rap Song und verschaffte Kurtis Blow einen Major Deal



- Def Jam Gründer und Kurtis Blow Manager Russell Simmons sieht sich Sexismus Vorwürfen ausgesetzt



- Falk empfiehlt zum chillen vor dem Kamin: Massive Attack - Mezzanine



- Falk empfiehlt zum chillen vor dem Kamin: Portishead- Dummy



- Falk empfiehlt zum chillen vor dem Kamin: Massive Attack - Protection



- Jule empfiehlt zum chillen vor dem Kamin: Schatten und Helden singen Haftbefehl - Anna Kournikova



- Jule empfiehlt zum chillen vor dem Kamin: BRKN - Ein Zimmer



- Eine Weihnachtsplaylist mit Musik die HipHopper aber auch die Oma feiern kann



- Wie feiern Rapper Weihnachten?



- Sir Serch verschenkt sein "Hasenblues" Album.



Frohes Fest!

- Weihnachts-Rapmusik und X-Mas Beats Playlist



- Im Musik Video Tiavo feat. Genetikk - Outta This World geben Genetikk bekannt das sie ein eigenes Label Gründen.



- Frank Rosin und sein Album



- Sternekoch Nelson Müller hat 2005 den Song "Stadtstreicher" ft. Spax & ZM JAY auf Selfmade Records veröffentlicht



- Auch 2005 Sang er auf dem Song "Glock Talk" von Favorite & Jason auf Selfmade Records



- 2006 produzierte Nelson den Song "...Im Leben Zurück" mit Ercandize & Fard



- 2013 sang er dann in der Helene Fischer Show über Kochen



- Der neue Curse Song "Wie du bist" - klingt er wie der alte Curse?



- Fler holt sich Lil Pump auf sein Album "Flizzy"



- Im Song "Boss" von Lil Pump übersteuert die Bassdrum und zersört dabei auch die Stimme



- Im Song "Look at me" von XXXTentatcion übersteuert die Bassdrum auch extrem



- In "Audi" von Smokepurpp ist die auch die Bassdrum extrem übersteuert



- Die Cover Version von Bausas "Was du Liebe nennst" von dem Act Böser



- Das Fake Cover von "Unforgettable" von Fresh Bandanna feat. Sweet Key



- Das Fake Cover von "I'm the One" von DJ Khalif feat. Clustin Hiever, France the Trapper



- Ufo 361 im Konflikt mit seinen jungen Fans



- 100 Mini S-Bahnen die mit Graffiti bemalt wurden und für 20.000 Euro versteigert wurden für Viva con Agua



- Sentinos nicht so gut laufende Kickstarter Kampagne



- Wie De La Soul erfolgreich ihr Album per Kickstarter finanzierte



- Deutschrap Legende Flowin' Immo und seine Crowd Funding Kampagane



- RAF Camora muss zusehen wie 3 für ihn Custom Made Sneakers auf Ebay landen



- Wer möchte, kann sich seine eigenen Sneakers customizen lassen



- Schönes Interview von Wasi bei Backspin TV über das Palais der Kolchose



- Floor Kids ist ein Nintendo B-Boy Game mit einem Soundtrack von DJ Kid Koala



- Das PULS Spezial Frauen im Deutschrap - Doppel-X-Chromosom



- Falk spielt in seiner "Falk Schacht Show" 2 Stunden die wichtigsten Rap Songs von Frauen von 1979 - 2017



Jules Song der Woche



- BAUSA & TUA - Mach’ nach



Falks Song der Woche, den er selbst produziert hat



- Morlockk Dilemma feat. DJ Mirko Machine - Rohes Fest

- Das Interview mit Kollegah & San Diego bei Falk auf das sich Kollegah auf JBG3 bezieht



- Kollegah erklärt, dass er durch Drogen einen Herzstillstand erlitten hat



- Bonez erwähnt das er durch Codeinmissbrauch fast einen Herstillstand hatte



- Nimo erklärt auf der Bühne, dass er im Krankenhaus fast gestorben wäre weil er durch Kiffen einen Lungeriss hatte



- Eko Fresh hat ein ähnliches Schicksal wie Nimo durch Weed erlitten



- Der Youtube Kanal, der die Bildsprache von Deutschrap-Videos erklärt und analysiert



- Walulis Welt zertört humoristisch Deutschrap Journalismus



- Walulis Beitrag basiert stark auf dem Deutschrap Journalismus kritischen Artikel von Dennis Sand in der WELT



- Falk reagierte damals auf den Dennis Sand Artikel mit einem offenen Brief



- Ein 3/4 Jahr später traffen sich Dennis Sand, Falk und einige Kollegen zu einer Diskussionsrunde mit dem Titel: Die Hip-Hop Lügenpresse: Ist Musik Journalismus nur noch der verlängerte PR-Arm der Labels?



- Der Artikel "Wer HipHop mag, der sollte Feuilletons lesen" von Johann Voigt



- Der Conrad Werbe Spot mit Massiv



- Yung Larry karrikiert mit "Lauch" den Afro Trap-Hype



- Adope Kid bringt mit "Geschichten aus der Hood" ein eigenes Comic auf den Markt



- Der Video Trailer zum Comic "Geschichten aus der Hood"



- Sidos ARD Weihnachtsfilm "Eine Braut kommt selten allein" in voller Länge



Jules Song der Woche



- splash! Mag Cypher #26: Eko Fresh, Samy Deluxe & Afrob



Falks song der Woche



- Forcki9ers - Halt dein Towel

- Der Bushido & EGJ Cartoon im Southpark Stil



- Der Strafbefehl über 13.500 Euro den Manuellsen geschickt bekommen hat



- Bushido äußert sich zum Strafbefehl und macht Manuellsen ein Angebot



- Das Free Album "Hardcore" von Retrogott gibt es hier zum Download



- Das Interview in dem Fler erklärt das Farid und er sich ähneln



Die sechs absurdesten Momente im Beef zwischen Farid Bang, Kollegah und Fler



- 2009 stürmen mehrere Angreifer ein Selfmade-Konzert in Berlin und verletzen Montana Max und Shiml



- Farid Bang betritt eine Woche lang Twitter um Fler zu beleidigen



- Farid Bang und Kollegah stürmen die La’Clas-Jam um Silla zu finden und der Veranstalter kündigt rechtliche Schritte an



- Danach erklären Farid Bang und Kollegah den Beef für beendet



- Falk interviewt Fler, Silla, Animus und G-Hot zum Thema Farid Bang



- Farid macht sich im Rap.de Interview über Fler lustig



- Farid besucht Fler zu Hause



- Panteras Sänger Phil Anselmo und seine rassistischen Ausfälle



- Das neue Talk Show Format von Samy Deluxe - Yo Sam TV Raps



- Jules Internet Schmankerl der Woche ist der Podcast Lets Talk About Tracks



Jules Songs der Woche



- Audio88 & Yassin - ÜBER LIEBE (Suff Daddy & The Lunchbirds Version 2017) Livesession



- Panik Panzer - Unterwegs (Antilopen Abklatsch #1)



- Koljah - Der KLJH ist wieder da (Antilopen Abklatsch #2)



- Danger Dan - Mit Doc Martens am Klavier (Antilopen Abklatsch #3)



Falks Songs der Woche



- Boysindahood - TILI



- Sparc `N` Flame - Vom Funken zur Flamme EP

- Der Instagram Account unseres Gastes, Sülo der Boss, dem HipHop Zahnarzt



- Sein Regiedebut: Die Königskette



- Die Folgeprobleme des War on Drugs



- Über die Historie von Drogen in der Musik



- Das tiroler Jugendwort des Jahres ist "I bims"



- Kool Savas, Eno, Sierra Kidd uvm. über Auto-Tune: Fluch oder Segen?



- Bausa disst Sierra Kid und der reagiert



- Maulis Snippet zu seinem Album Autismus & Autotür



- Curse kündigt neues Album "Die Farbe von Wasser" an



- Die 10-Teilige Serie wie Graffiti nach Europa & Deutschland gekommen ist



- Ein ca. 200 Meter langer ICE-Wholetrain mit der Drohne gefilmt



- Die Band der Woche - Bavarian Squad



- Für das Puls Open Air sind bestätigt RIN, Trettmann, Bavarian Squad & Lary. Tickets gibt's hier



- Falks Mixtape "Rap aus deutschen Landen Vol. 2" auf dem BBou und Liquid bereits 2014 auftauchten



- Kölscher Mundart Rap von unserem Gast als "Sülo der Boss"



- Und noch ein kölscher Mundart Song von unserem Gast "Sülo der Boss"



- Unser Gast drehte mit Separate ein Video in Atlanta, Detroit und Chicago



- Dabei trafen sie auch Cappadonna und Separate freestylt im Wu Tang Studio



- Die Geschichte wie unser Gast, der HipHop Zahnarzt und Separate auf den Wu Tang Clan getroffen sind erzählt er im Interview bei HipHop.de



- Der Twitter Grind unseres Gasts als Sülo der Boss



- Timo S. war der erste sächsischsprachige Rapper der im Maintsream gehör fand. Und zwar als Teil des Rödelheim Hartreim Projekts



- Trettmann machte Reggae auf sächsisch populär



- Jules Song der Woche: Sylabil Spill - zu viel



- Ahmals Song der Woche: Snap - I Got The power



Falks Songs der Woche



- Haze - Kopffick



- Pierre Sonality - Der Bördekreislover



- T9 (Torky & Doz9) - Bimmies im Club

- Der blinkende Handschuh aus die Höhle der Löwen



- Der blinkende Helm für Radfahrer dürfte starke Konkurenz für den Handschuh sein



- Die Geschichte von Rolex



- Der Diss an Jule von Mädness & Döll



- Marteria will Rap auf Satdion-Konzert-Level heben



- Marteria organisierte 2015 ein Benefizspiel für Hansa Rostock



- Nach dem Benefiz Fussballspiel wäre Marteria fast an Nierenversagen gestorben



- Eko Fresh über seinen German Dream



- MC Smook - Weißer Wohlstand Westdeutschland



- Yung Hurn lässt seine Fans voten welche Richtung sein Album nehmen soll



- Der Yung Hurn Schokoladen Weihnachtskalnder von für 12,20 Euro



- Savas, Vega, Pillath u.v.m. reden über die Vor- und Nachteile von Kollabo und Soloalben



- Visa Vie zu Gast im Podcast "Hotel Matze"



Jules Song der Woche



- Prinz Pi feat. Bausa - Nordpol



Falks Songs der Woche



- YAGO - Sandmann



- Mary Roos - Money Boy

- "9 Elemente des Raps“-Karikatur



- Money Boy erfindet sich selbst neu



- Ein aktuelles Interview mit Money Boy in dem er sagt, dass er überlegt einen Doktor Titel anzustreben



- Erdbeben bei Kraftklub Konzert



- Bass Sultan Hengst stellte 2003 fest "Rap braucht kein Abitur“



- 2005 legte er mit "Rap braucht immer noch kein Abitur“ nach



- 2008 veröffentlichte F.R. die Single "Rap braucht Abitur“



- Retrogott über Abitur und Rap im Song "Doin Damage“



- Christian Stieber über Rap und Wissenschaft im Lied "Ich lebe für HipHop“



- Trailerpark sind CD Tipp der Woche in der „Laura“



- Manuellen im Café bei Arafat



- Moses Pelham wird von seiner Stadt Frankfurt mit der Goetheplakette ausgezeichnet



- Prinz Pi und Skinny diskutieren über die Review zu “Nichts war umsonst“



- "Media Assasin" ist eine Anspielung auf den Journalisten Harry Allen



- Geschwister Kardesler ist ein Spielfilm von 1997 mit Kool Savas in der Hauptrolle



- Nepumuk der Film von Sichtexot



- Der Videobeweis: Falk Schacht ist Teil der New World Order



- "Rabenschwarze Nacht“ ist ein Deutschrad Klassiker der 90s, und trotzdem bis heute aktuell



- Jules Song der Woche: Eunique -Canabis



Falks Songs der Woche:



- Cello ist ein doper Producer aus der Schweiz



- Haze - Es geht los



- Mister Mex, Capuz, Vira Lata - Jeito JEITO



- James Jencon ist einer der spannendsten Battle Rapper Deutschlands

- Das entglittene Interview mit Farid Bang zur FACK JU GÖHTE 3 Premiere



- Das original Live Interview von Falk mit Maskoe



- Wie Stefan Raab das Interview von Falk mit Maskoe verarschte



- Das große Rappertreffen in Los Angeles



- Falk wie er zusammen mit Kollegah zum Rappertreffen nach LA fliegt



- Das Rappertreffen in Dubai 2015 mit Farid Bang, Summer Cem, Kollegah, KC Rebell, Du Maroc, Kool Savas und Falk



- 2015 ist Falk auch zusammen mit Kollegah nach Dubai geflogen



- Hier die ganze Truppe in Dubai



- Sido und das Kinderhörspiel was er entwickelt hat



- Tabaluga ist eine Erfindung von Peter Maffay und Rolz Zuckowski



- Vodafone und das unternehmen Hyve entwickeln einen Sensor der Farbe aus Sprühdosen erschnüffeln kann und Alarm schlägt



- Die deutsche Bahn wollte Drohnen im Kampf gegen Graffiti einsetzen



- Pre-Crime Systeme sind eine Realität und werden in Berlin bereits getestet



- Ein Interview mit Celo & Abdi, in dem es darum geht, dass sie fremd im eigenen Land sind



- Die Frau die in einer Neo-Nazi Familie aufwuchs und sich dann von ihrer Familie trennte



- Celo & Abdi sind nicht gut zu sprechen auf Amazon



- Die ganze Story um den Handelskrieg über die Begriffe "I Bims" und "Vong"



- Eine wunderbare Dokumenation über das letzte Konzert von Blumentopf



- LGoonys Projekt "Lightcore" ist auch ein Playlist Album wie das von Ahzumjot



- Der Lyrik Band von Hirntot Rapper Schwartz



Jules Songs der Woche



- Casper - Lass sie gehen feat. Ahzumjot & Portugal. The Man



- Veysel & Marvin Game - Anonym (Hotbox Remix)



Falks Song der Woche



- John Known – WLDGB

- Die Geschichten aus dem Trailerpark in denen Falk Hopps genommen wird



- Das "lebendige" Rap Album "Raum" von Ahzumjot



- Hier sind alle Veränderungen die Kanye West am "The Life of Pablo" Album nach dem Release vorgenommen hat



- Das "Missing Notebook Rhymes" Projekt von MF Doom



- Infos zur Sperrung des Sookee Videos "Zusammenhänge" durch Youtube



- Das Problem mit dem Youtube Algorithmus im Bezug auf HipHop



- Le Floid erläutert die Probleme mit dem Youtube Algorithmus für normale Nachrichten



- Die Liste der Vorschläge zur Wahl des Jugendwort des Jahres



- Prinz Pi spricht über seine Top 6 der Lyriker des Deutschraps



- Der erste Track den Falk jemals von Morlockk Dilemma gehört hat mit dem Titel "Nachbar"



- Großartiges Storytelling im Track "Die Omi aus dem 1. Stock" von Eins Zwo



- Haftbefehl mit einem seiner emotionalsten Song "Mann im Spiegel"



- Jule verehrt Ali As als Lyriker



- LGoony - Blutmond



- Prinz Pi - Rebell ohne Grund



- Jules Song der Woche: Drunken Masters feat. Nico K.I.Z - Ohne Grund



- Falks Song der Woche: Destroy Degenhardt - Eine Nacht für Niemand

- Bonez MC erklärt was am Leben eines Stars anstrengend ist



- Ein 187 Strassenbanden Video führt zu einem Grundsatzurteil bezüglich der Darstellung von Polizisten in der Öffentlichkeit



- Magazin veröffentlicht unseriöse Vermögensschätzungen von 187, Farid Bang, Kool Savas, Eko Fresh, Samy Deluxe uva.



- Das Interview mit einem Rap-Twitter-Troll



- Der Streit von Rin & Kai Pflaume



- Moneyboy - Monte Carlo



- Der Video Regisseur Mac Duke auf Instagram



- Haiyti - 100.000 Freunde



- Jules Song der Woche: Fatoni & Mine & Danger Dan - Aua



- Falks Songs der Woche: Shacke One - Nordberlinflows



- Peti Free - Geld, Nikes & Bars



- Weekend - Die Rede für den Preis den ich nie kriegen werde



- Holy Modee - baggedibags



- JACE feat. SDT - Apfelladen

- Blink 182 verpulvern im Video zu "The RockShow" sinnlos Geld. Genau wie Bausa in "Was du liebe nennst"



- Die Band Make The Girl Dance macht dasselbe im Video zu "Kill Me"



- Die Band Deine Freunde macht kindgerechten Rap den auch erwachsene hören können. Und ihr Rapper ist der Schlagzeuger der Band Echt



- Falk findet den Rapper Der Täubling unterschätzt. Bildet euch euer eigenes Urteil



- Im Deutschlandfunk interviewt der Rap King von Berlin, Matthias Hanselmann, den King of Rap und Sido



- 1982 veröffentlichte Matthias Hanselmann die Singel "Rap King von Berlin"



- 1983 wurde die Single "Nachhause telefonieren" veröffentlicht. Eine Kooperation zwischen der deutschen E.T. Synchronstimme Paula Lepa und Christian Bruhn, dem legendären Komponisten der Captain Future Titelmelodie



- Rolf Zuckowski hat Ende der 60er Jahre mit seiner Band The Beathovens fantastische Musik gemacht. Unter DJs sehr beliebt ist der Track "Blow-Up Machine" mit seinem Drum Break



- DJ Ron ist verantwortlich dafür, das Falk das erste mal Jay Zs "Hardknock Live" im TV gehört hat



- Die deutsche Version von "Hardknock Live" aus dem Musical Annie wurde gesamplet von Melbeatz für Milonair ft. Haftbefehl Song "Dieses Dasein".



- Kontra K mit einem Pipi Langstrumpf Sample im Song "Adrenalin"



- Das Jay Z original Sample "It's a hard knock life" aus dem Musical Annie



- Die deutsche Version von "It's a hard knock life" aus der deutschen Version des Musicals Annie



- Lance Butters ist kein großer Fan von Kinderchören im Rap



- Audio88 scheint auch kein Fan von Kinderchören im Rap zu sein



- Und trotzdem benutzten Audio88 & Yassin einen Kinderchor im Song "Das letzte Lied"



Hier eine Reihe von deutschen Rap Songs mit Kinderchören



- Bushido feat Kinderchor - Für Immer Jung



- Alpa Gun - Geboren um zu sterben



- Kool Savas & Azad - All 4 One



- Casper - Jambalaya



- Die Orsons - Vodka Apfel Z



- Die Orsons - Ventilator



- OK KID - Gute Menschen



- DCVDNS - Neuer alter Savas



- FARD - Sehnsucht



- Kool Savas - Immer wenn ich rhyme



- Moses Pelham - Momomomomosespelham



- Nana war einer der erfolgreichsten deutschen Rapper der 90er Jahre. Hier sein größter Hit "Lonely"



- Aktuell veröffentlicht Nana eine neues Comeback Album. In diesem Song featured er Manuellsen



- Ein Beispiel für Eurodance Music mit in Deutschland stationierten US Soldaten als Rappern



- Song der Woche von Jule: Fatoni & Mine - Alle liebe nachträglich



- Songs der Woche von Falk



- LGoony & Crack Ignaz - Oida Wow (Dexter Remix)



- Eine psychadelic Folk Version von Haftbefehls "Ich rolle mit meim Besten" vom Künstler: Kartenhauskörper

- Staiger im Interview zu seinem Roman "Hoffnung ist ein Hurensohn"



- Die Farid Bang & Kollegah Afrotrap-Persiflage "ZIeh den Rucksack aus"



- Der Weg zur Farid Bang & Kollegah Afrotrap-Persiflage wird hier gezeigt



- Das ernstgemeinte Video zu "Sturmmaske auf"



- Es gab eine Versöhnung zwischen Savas und Farid Bang



- Hier löst Farid Bang den Frieden wieder auf



- Nimo erklärt sein Problem mit Deutschrap in Interview auf Laut.de



- Die DOYA POSSE von Trettmann trat in den frühen 90er Jahren auf HipHop Jams auf



- Alte Fotos der DOYA POSSE



- Trettmanns sächsischer Reggae Hit „Der Sommer ist für alle da“ von 2006



- Der Trettmann Style kommt bereits 2008 zum Tragen



- Das Video "Was du liebe nennst" von Bausa ist von Young Thugs "Wyclef Jean" abgekupfert



- Das Video "Wyclef Jean" von Young Thug ist abgekupfert von dem Video zu "What They Do" von The Roots



- Das Video zu "What They Do" von The Roots



- Xatars 60.000 Euro Video



- Eko Fresh gibt Ratschläge an die junge Generation



- Eko Fresh entschuldigt sich bei Guido Westerwelle für seinen Schwulen-Diss



- Savas Manger namens Julian Smith hat Geld unterschlagen und ist in die USA abgehauen



- Julian Smith war auch der Manager von Sentino und DJ Desue. Hier erzählt Sentino die Story



Song der Woche von Jule



- Mine & Fatoni - Romcom



Song der Woche von Falk



- Rowdy Clique - Modus

- Deutsche Rapper reagieren auf die Bundestagswahl



- Bushido ruft zur Bundestagswahl auf und sagt das man nicht die AFD wählen soll



- Staiger scheitert an Jens Spahn von der CDU



- Staiger erläutert warum er seiner Meinung nach an Jens Spahn gescheitert ist



- Der Instagram Account des politischen Rappers Form/Prim



- Herbert Grönemeyer äussert sich über HipHop im vergleich zum Pop



- Der Neffe von Herbert Grönemeyer war als Till Tomorrow Produzent der Legendären Creutzfeld & Jakob Crew. Heute macht er Pop-Musik und dreht Filme



- Balbina feat. Justus Jonas von der Berliner Rap Crew MOR



- Sido erläutert, warum er Falk gedisst hat



- Der Versuch Leute zu einem 1€ Konzert mit Sido und Kool Savas zu bewegen



- Der Podcast vo Joko und Paul Ripke



- Sidos Rouladen Rezept



- Ein MTV Unplugged mit Samy Deluxe



- Alltagsrassismus: Xatar teilt WhatsApp Verlauf eines Freundes



- Schwesta Ewa wird noch vor ihrem Haftantritt in zwei Monaten ihr neues Album releasen



- Eko Freshs Rückwärtsrap ist schwierig zu decodieren



- Hans Solo vom Blitz Mob und seine "Dissertation" Doppelvinyl im Teaser



- Der Porsche Panamera von Bushido und David Odonkor steht zum Verkauf



Jules Internet-Schmankerl



- "Germania" mit Celo und Abdi



Falks Songs der Woche



- Lea Won - Dissonanz Komfort



- MC Smook - Mein Staat ist ein G



- Wandl - Its All Good Tho



Die Cover-Versionen deutscher Rap Songs aus Rock, Pop und Schlager



- PUR - MFG



- Schatten und Helden haben viele Deutschrap Songs gecovert von SSIO, AZAD, KC Rebell bis Haftbefehl usw.



- Eine Oi Punk Version von "Die Eine" von der Band Berliner Weisse



- Untertagen - Dreh den (Indie-)SWAG auf!



- Das Video zu Herr Trüstedt & Herr Wiedermann - Eine Kugel Reicht (A Tribute To Sonny Black)



- Das ganze Deutschrap Cover Mixtape von Herr Trüstedt & Herr Wiedermann



- Ein Metalcover von MC Fittis "Whatsapper" von der Band Hardbox



- Chabos wissen wer der Babo ist als Swing Version



- LMS von Kool Savas als Schlager Version



- KIZ haben auch ein Deutschrap Cover Mixtape gemacht



- KIZ covern "Die Da"



- Bilder im Kopf als Metal Version von der Band Hämatom



- Die Shitlers - Cordon Sport Massenmord feat. Koljah und Panik Panzer (Antilopengang)



- Slomo covert Yung Hurn feat. RIN - Bianco

- Fler & Sido sind erstmals seit Jahren auf einem Track zusammen.



- Xatar erzählt spannendes im Wirtschaftsmagazin Brand Eins.



- Kontra K im Strassenwahl Format.



- Remoe über Kool Savas und Fußfetischismus.



- Lady Bitch Ray trifft auf Oliver Pocher und macht in Sprachlos.



- Quentin Tarantino's Foot Fetish



- Der unglaubliche Deutschrap Fussfetisch Tumblr Blog



- Eine Oder an die Ketten von Rappern.



- Kool Savas zeigt seine Holzkette.



- Sylabill Spill kündigt eine Grime EP an.



Jules Song der Woche



- Tom Thaler - Bars Only!



Falks Songs der Woche



- Butcher Sister - Ich rolle mit meim besten



- Tentacle Attck - Deichkinds Remmi Demmi



- Die Shitlers - dreh den swag auf



- HÄMATOM - Kids (2 Finger an den Kopf)

- Der Retrogott produziert ein Cloudrap Album mit dem Titel "Decodein"



- Bushido trifft Beatrix von Storch



- Nura und Melbeatz wurden von der AfD angezeigt



- Auch Juicy Gay hat wegen diesem Bild eine Anzeige der AFD erhalten. Kann aus so einem Foto heraus auch etwas passieren?



- Falk ist zweifacher Backspin Fifa Cup Gewinner



- Kay One feat. Pietro Lombardi - Senorita



- Der Song von Kay One erinnert stark an diesen Song: Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee



- Die Noisey macht sich lustig über Kay One: "Senorita" will Sex pur sein, ist aber von Kay One und Pietro Lombardi



- Kay One hat 2000 einen Freestyle Wettbewerb mit Maeckes zusammen gewonnen. Das er auch heute noch Freestlen kann beweist er hier



- Das Kay One schmerzbefreit ist zeigt sein Auftritt im ZDF Fernsehgarten



- Am Ende seiner Karriere musste Rex Gildo in Bierzelten und Autohäusern auftreten



- Der wunderbar selbstironische Vlog von Kollegah & Farid Bang zum JBG 3 Album



- So könnte eine Softe Variante von JBG aussehen: Alt, Reif, Vorbildlich



- Der Sänger Ben ist jetzt Moderator beim Kinderkanal



- Die Straight-to-Video Film Industrie



- Ein Animations Musik Video von Prinz Porno & Kollegah mit dem Titel Dschungelabenteuer



- Kollegahs einstündiger Action Film mit dem Titel "Ghettoveteran"



- Die 25 schlechtesten Filme mit beteiligung von Rappern



- Schlagersänger Christian Anders drehte 1979 den Kung Fu B-Movie: Die Brut des Bösen



- Wencke Myhre & Ilja Richter haben "Fack Ju Göhte" bereits 19790 unter dem Titel "Unsere Pauker gehen in die Luft" gedreht



- 3Plusss über die Kritikunfähigkeit von Rappern



- Als Blokkmonsta und Staiger sich wegen einer Album Review prügelten



- Freestyle war 1994 die erste HipHop Sendung im deutschen TV. Hier sind die Beginner zu Gast



- Word Cup war die zweite HipHop Sendung auf Viva von ca. 1997 - 2000



- Kool Savas und Melbeatz zu Gast in der Sendung Fett MTV 2000



- Kool Savas zu Gast bei Mixery Raw Deluxe im Jahr 2000



- Taktloss zu Gast bei Falk Schacht in der Sendung Supreme 2001



- Das abstruse unboxing von Cros Tru Box



- Die Metal Core Band Callejon coverte "Mein Block" von Sido



- Ein Akustik Cover von 187s "CL500" von Malvin



- Der 6 Jährige Louis rappte in einem Skit auf der M.O.R. Platte "NLP"



- Raf Camoras schwarze Alpha Lederjacke



Jules Song der Woche



- Cro - 2kx



Falks Songs der Woche



- Harry Quintana – Audi Sport



- Negroman – Vibe oder Werbung



- Kuso Gaki x Young Person - Mama



- Heppy - Atom-O-Vision



- Falks Wodkaflasche in der Münchner Edel-Disco P1



- Die Vorschriften wie Polizisten aussehen dürfen mussten gelockert werden



- Als Method Mans Tourbus von der Polizei durchsucht wurde



- Raf Camora sagt, dass alles was Jule zu seiner Rückrittsankündigung sagt, richtig ist



- Dendemann outet sich als Yellow Press Fan im Song "Getting Dende Wit It" und rappt von seinem InTouch-Abo und seiner Bunten und Gala App



- Die Bunte versucht eine Sensation aus dem älter werden von Bushido zu stricken



- Im Format "Straßenwahl" bringt Disarstar Katja Suding von der FDP ins schwimmen



- Nura von SXTN und Melbeatz beschäftigen sich mit einem AFD Plakat



- Bundeskanzler Schröder war im Brioni Anzug bei Wetten, dass...?



- Der Wahlomat stellt dir 38 Fragen. Am Ende bekommt man angezeigt wie die Antworten mit den Wahlprogrammen der Parteien übereinstimmen



- Nazar ist verstört von seinem Wahlomat Ergebnis zur Österreichischen Wahl



- Die Urbane ist die HipHop Partei und wurde vielen HipHop Fans als Ergebnis mit hoher Übereinstimmung angezeigt



- Der Rap Song von "Die Partei" mit Serdar Somuncu



- Ali Alam steht in Lübeck für "Die Partei" zur Wahl



- Fler sagt als Charakter-Zeuge im Neuenburger Feldmordprozess aus



- Ein weiterer Artikel zu Flers Aussage im Neuenburger Feldmordprozess



- Der Urteilsspruch im Feldmordprozess



- Boo Yaa Tribe und ihr Klassiker "Raid"



- Hat Taylor Swift bei Casper geklaut? Macht euch eure eigene Meinung



- In Raf Camoras - Primo erklärt er, dass er Gangsta Rappern das Tanzen beigebracht hat



- Veysels Song & Video "Kleiner Cabrón"



- Niqo Nuevo - Gang



- Nimo - Heute mit mir



- Im Video zu Celo & Abdis - Rhythm 'n' Flouz gibt es Pferde mit Musik Boxen dran



- Die Video Produktionsfirma Street Cinema ist überzeugt, dass die Konkurenz von 100 Black Dolphins die Ideen für Celo & Abdis Video "Ryhthm 'n' Flouz" druch ihr Video "Träumer" für Savas & Olli Banjo "inspiriert" wurde.



- Der Preisgekrönte Artikel "Rap & Depression: Endlich kein Tabuthema mehr" von Jan Kawelke



- Die Handschriftlichen Rap-Texte von Deso Dogg werden zum Kauf angeboten



- Falks Song der Woche: Booz - Hör auf (Lutheroth Blockcypher)



- Jules Song der Woche: Hugo Nameless - Viel Pfand

- Das Foto von Bushido, Niko Backspin und Beatrix von Storch sorgt für Aufruhr in der HipHop Szene



- Niko Backspin erläutert die Entstehung des Fotos mit Bushido und Beatrix von Storch und das dazugehörige Format "Strassenwahl"



- Im Format "Strassenwahl" trafen bis jetzt Massiv und Anton Hofreiter von den Grünen aufeinander



- Gregor Gysi interpretiert K.I.Z. Texte und spricht über Flüchtlinge, Marihuana und Wohlstand



- Das Album "Hahnenkampf" von KIZ feiert 10 jähriges Jubiläum



- KIZ bekommen 9 Jahre nach der Veröffentlichung des Albums "Hahnenkampf" Gold für 100.000 verkaufte Einheiten verliehen.



- Im Video "Geld Essen" von KIZ küssen sich zwei Männer. Damals ein kleiner Skandal.



- Unter dem Hashtag "Deutschrap never forget" posteten Fans ihre wichtigsten Momente des Deutschraps.



- Ein Video von der Erstürmung der Bühne bei der Rheinkultur, nachdem der Auftritt von Haftbefehl abgesagt wurde.



- Money Boy macht Witze über den German Wings Absturz.



- Stefan Raab hat eine Rap Version von der Titelmelodie zur Sendung mit der Maus produziert



- Stefan Raab produzierte die Bürger Lars Dietrich single "Sexy Eis"



- "Sexy Eis" von Bürger Lars Dietrich basiert auf dem Song "Sexy Eyes" von Dr.Hook



- Moses Pelham zerbrach die Nase von Stefan Raab mit einem Kopfstoß



- Money Boy verschüttet Fanta auf der Splash! Bühne beim Orsons Auftritt



- Money Boy verstört mit seiner Meinung zu Drogen nachhaltig eine Moderatorin des Senders Joiz.



- Lena Meyer-Landrut ist die prominenteste Schülerin der IGS Roderbruch



- Das Video zu „Rapfilm“ von Kool Savas wurde in der Sporthalle der IGS Roderbruch gedreht



- Beim Neo Magazin Royal traf Falk auf Lena Meyer-Landrut und Jan Delay muss lachen



- Als Falk Schach bei der IGS Roderbruch zur Schule ging



- Prinz Pi und der Planet der Affen



- Prinz Pi und die Handball Hymne



- Der About You Werbespot mit Disarstar.



- Im Uptowns Finest Podcast erklärt Kool Savas, dass auf seiner Beerdigung der Song „93 Till Infinity“ von den Souls of Mischiefs von der Hieroglyphics Crew laufen soll.



- Das Video von Souls Of Mischief zu „93 'Til Infinity“.



- Auf der Beerdigung eines Freundes von Felix Krull lief der Song „Broken Wings“ von 2Pac



- Alligatoah - Trauerfeier Lied



- Auf Falks Beerdigung soll „Affe & Pferd“ von KIZ laufen.



- Genetikk feat. Lena- Lang lebe die Gang



- Fler und Bushido streiten sich über US Fashion Basics



- Toxik erklärt warum HipHop.de gezwungen ist ihre Interviews und Texte zu zensieren



- Was das Problem mit Smarten Feuermeldern ist



- Eko Freshs Vater Nedim Hazar veröffentlichte mit seiner Band Yarinistan 1990 den Song "Ali Rap"



- In diesem Interview fragt Eko Fresh Falk Schacht ob der Song "Ali Rap" seines Vaters der erste "Kanaken Rap" Deutschlands gewesen sei



- Eko Fresh hat sehr wahrscheinlich Recht. King Size Terror aus Nürnberg veröffentlichten erst 1 Jahr nach dem „Ali Rap“ ihr Album „The Word is Subversion“. Darauf ist der Song „Bir Yabancının Hayatı“ was „Das Leben eines Fremden“ bedeutet. Gerappt in Englisch und Türkisch



-Aus der Band „King Size Terror“ ging später die Band „Cartel" hervor die extrem wichtig für türkischen HipHop war



- Der Vater von Eko Fresh Nedim Hazar ist ein sehr vielseitiger Aktivist und Künstler



- Ein Interview von Eko Fresh zusammen mit seinem Vater Nedim Hazar



- Der Showact 4xSample rappt und beatboxt live rückwärts und nimmt damit Eko Fresh die Möglichkeit den ersten echten „Rückwärts-Rap“ zu veröffentlichen



- Song der Woche von Felix Krull: Felix Krull - Alman



- Song der Woche von Jule: Yonii -Anonym



Songs der Woche von Falk:



- Ify - Ify Knows



- JACE - Macgyver / J.A.C.E.



- Kellerkind (aka Juicy Gay) x Sty - Diese Rapper

- Infos zur Live Aufzeichnung vor Publikum von Schacht & Wasabi



- Farid Bang will mit 18 Karat ein Kollabo Album produzieren



- Kollegah soll für die Schläge die er einem Fan auf der Bühne gegeben hat 18.000 Euro Strafe zahlen



- Tierstar & Ben Salomo diskutieren mit Toxik von HipHop.de über die Grundwerte von Battle Rap



- Prinz Pi Boxen spricht über die Probleme beim Boxeninhalt finden



- Im wunderbaren Buch High Fidelity erzählt Nick Hornby auch von der Mixtape Kultur im Rock und Pop Sektor



- Der noch bessere Film zum Buch: High Fidelity der Trailer



- Der Mitschnitt einer 70s Blockparty mit Grandmaster Flash. Solche Tapes wurden damals verkauft



- In den 80er und 90er Jahren wurden solche Radio Mitschnitte aus New York in deutschen Discotheken von Privatleuten verkauft



- Tape Kingz ist ein legendäres New Yorker Mixtape Label das sogar eine Deutsche Filiale aufmachte. Hier ein Tape von DJ Premiere



- Mr.Schnabel auf Facebook



- Die Website von Mr. Schnabel



- Einer der größten Hits von Mr. Schnabel - "Eimsbush Stylee" feat. Samy Deluxe



- Mr. Schnabel war auch Mitglied der legendären Mongo Clikke



- Das Label von Mr. Schnabel - Howie Like It



- Später nannte sich Mr. Schnabel als Rapper Howie Do



- Mr. Schnabel arbeitet als Rap Trainer bei der Hip Hop Akademie Hamburg und in Projekten mit Drogenabhängigen Kids



- Das Projekt "Retro Brudis" zusammen mit Produzenten Legende Sleepwalker wurde bisher nicht weitergeführt



- 2017 hat Mr. Schabel das Mixtape "Zombies" veröffentlicht mit modernem Trap Sound



Jules Internet Schmankerl



- Maxim K.I.Z.



- 90ies The Rock



Songs der Woche von Falk



- Bogedi & File - Meditation



- BAF - Schluckauf



Jules Songs der Woche



- Ahzumjot - Bibel



- Trettmann - Grauer Beton

- Am 11. August 1973 feierte DJ Kool Herc die erste HipHop Party. Das hier ist der Flyer von damals



- Der Facebook Event zum Schacht & Wasabi Live Recording in München



- Die ARD Kultursendung Titel, Thesen, Temparamente berichtet über Cro



- Charlotte Kruppa schreibt in der FAZ eine Review zu Capos aktuellen Album



- Im Offenbacher Bürgermeister Wahlkampf nutzt einer der Kandidaten die sowohl Slang als auch Optik von Haftbefehl - der es wiederum mit Humor nimmt



- Der Rapper Ali Alam stellt sich in Lübeck zur Bürgermeister Wahl



- Ali Alams Band Mama Lauta mit dem Song "K L U K"



- Das ist eine Fat Gold Chain aus den 80s



- Das sind weitere Fat Gold Chains aus den 80s



- Warum Jay Z zu einem Boykott des Champagners Chrystal aufrief



- Was Jay Z beim Boykott Aufruf verschwieg, der von ihm als Ersatz Champagner etablierte Armand de Brignac gehört ihm selber. Die Story dazu gibt es im Forbes Magazin



- Der Trailer für 4 Blocks



- Der "HipHop Tatort" mit MC Rene nannte sich "Fette Krieger" und wurde 2001 produziert



- Einer der ersten sehr populären Posse Tracks ist von der Juice Crew und heißt "The Symphony". Darauf rappen Masta Ace, Kool G Rap, Craig G und Big Daddy Kane



- Der All Star Posse Track "Wie ein Mann" mit Pedaz feat. MoTrip, Silla, Joka, RAF Camora, Sinan-G, Joshi Mizu, BK, Sido



- Mehr als ein All Star Posse Track war in den 90s die Crew La Familia. Bestehend aus Curse, Busy, Stieber Twins, Raid, STF und Tatwaffe. Einer ihrer besten Tracks heißt "Harte Zeiten"



- K.I.Z. machten zu ihrem Album "Urlaub fürs Gehirn" Parallel ein Fake Album das genau so lang war wie das Original. Auf diesem Album rappten Freunde des Hauses einfach Parts aus Spaß. Das ganze wurde dann in die damals üblichen illegalen Download Portale gestellet um die Nutzer zu verwirren. . Auf dem Track "Hit" sund zu hören Beat Gottwald (K.I.Z. Manager), Staiger, Casper, Bobafettt, Rufmord & Catee



- Der Track "0 Uhr" bietet deutsche und englische All Stars. Roey Marquis II. mit Stieber Twins, Azad, Harvy Dent, Tone



- Nura von SXTN war Teil der The toten Crackhuren Im Kofferraum



- Prinz Pi vereint auf "Sneakerking III" Kamp, eRRdeKa, Olson & Kid Kobra



- Das Video zu "So Sorry" von Kamp & Whizz Vienna von Versager ohne Zukunft Album



- Das Versager Ohne Zukunft Album von Kamp & Whizz Vienna kann man hier hören



- Kamp im Interview über seinen Job als Einkäufer eines Sneaker Ladens



- K2 ist ein All Star Posse Track mit Beginner, Illo 77, Dendemann, Falk, Ferris MC, Das Bo & Samy Deluxe



- Doppelkopf und ihr Rapper Falk hatten den ungewöhnlichsten Flow und die ungewöhnlichsten Geschichten des deutschen Raps



- Nach der Trennung machte Falk Musik als rappender Sneaker "Kenny"



- Nach seiner Musikkarriere begann er eine Texter Laufbahn in der Werbebranche



- Auf Heckmeck TV wird satirisch die Insolvenz von Air Berlin mit Bushido vermischt



- DR. Gau reagiert auf Graffiti an seiner Wand



Schacht & Wasabi Playlists



- Deezer



- Spotify

- Diesen Brief hat Sido von der Arge Recklinghausen bekommen



- MC Bogy kündigt die ersten Features seines nächsten Albums an



- Namika & Farid Bang fahren Achterbahn in Bottrop



- Summer Cem Feat. Namika - Pink Floyd



- Früher nannte sich Namika noch Hän Violett



- Trailerpark - Armut treibt Jugendliche in die Popmusik



- M.O.030 zeigt sich mit Jalil



- Massiv bei Disslike



- Das neue Projekt von Megaloh, Musa und Ghanaian Stallion - BSMG



- Die Historie von Ade Bantu



- Olli Banjo - Skinhead



- Dirrrty Franz, der sehr wahrscheinlich Madacascar Max ist, im Interview bei der Sendung Zungenakrobaten



- Cro inszeniert die Änderung seines Albumtitels von FAKE YOU in TRU



- Billy Boy Vs. 187



- Jule empfiehlt den Twitter Grind von Felix Krull



- Was macht eigentlich die berliner Rap Legende Fuat?



Song der Woche von Jule:



- Prinz Pi & Bosse - Hellrot



Song der Woche von Falk:



- K. Ronaldo - Kurt Cobain (Wieso bist nicht du tod statt Kurt Cobain?



- Falk im Uptowns Finest Podcast über sein Vorsprechen bei VIVA, dem Rückwärts-Nicker von Method Man, über Panzermusik bis hin zu Mumble Rock.die Zukunft von Rap



Schacht & Wasabi Playlists



- Deezer



- Spotify

- Das Boreout Syndrom ist das Gegenteil des Burnout Syndroms



- Der EGJ Sampler ist in der Mache



- EGJ und M.O. 030 trennen sich



- Das ist Reiner Rap in Deutschland



- Das ist Raï Na Rap in Algerien



- Casper veröffentlicht Infos zu seinem neuen Album und die Fans meckern rum



- Billy Boy Kondome macht Werbung mit GZUZ



- Billy Boy Kondome macht aber auch Werbung mit Palmen aus Plastik



- Rattos Locos schließt die Pforten



- Eko Fresh vergleicht Wrestling mit der Rap Szene



- Im Eko Fresh Video Snippet zu Ek To The Roots 2 kann man die "Schlüsselkind 2018" Version mit Cora E und Rah Digga hören



- Konkret Finn aus Franfurt mit ihrem rückwärts Live Skit von 1993



- Die Versteckten Rückwärtsbotschaften in Eminem Songs



- Die Bizarro-Welt in den Supermann Comics ist das Gegenteil unserer Welt



- Das Cover eines Superman Comics in der Bizarro-Welt



- Eko Fresh feat. Rebell Comedy mit dem Video zu "Almanis"



- Der Comedian Joachim Hahn tritt zurück weil sein Humor zu hart für Deutschland ist



- Ein Stand Up von Joachim Hahn



- Brittany Murphy singt "Rollin With My Homies"



- Der Trailer zu einer der wichtigsten HipHop Dokus aller Zeiten: Style Wars



- Die Website für Style Wars



- Der Trailer zu einer der wichtigsten HipHop Spielfilme aller Zeiten: Wildstyle



- Die Website für Wildstyle



- Der Trailer zu einem der besten aktuellen HipHop Spielfilme: Wholetrain



- Die Blumentpof Doku von Puls



- Die Dokumentation über Haftbefehl in der Türkei



- In Österreich gibts Apfelstrudel als Limonade



- Der Rapper Sekou hat bereits 2001 ein Album mit dem Titel "Diaspora" veröffentlicht



Jules Song der Woche



- Dark Polo Gang - Cromo Gelato



Falks Songs der Woche



- The Breed - The Temple



- Booz - Sie ist nice



- Haiyti – Plus One



Schacht & Wasabi Playlists



- Deezer



- Spotify

- Fruchtmax ist irritiert, dass sein Song "Wie kann man sich nur so hart gönnen?" von einem gewissen Madagascar Max gecovert wurde



- Seit den 70er Jahren gibt es den Vorwurf von christlichen Fundamentalisten, das Rock Songs rückwärts abgespielt Teufelsbotschaften enthalten. Hier einige Beispiele



- Pitvalid hat das Video zum Lied "Pitrock" rückwärts gedreht



- Dazu musst Pitvalid seinen Song rückwärts auswendig lernen wie man im Making of sehen kann



- Das Ganze haben in den 90er Jahren bereits The Pharcyde im Video zu "Drop" gemacht



- Flers Fotograf Memo und Rooz Lee - Brothers from another Mother



- Wie Paul Ripke sich selbst zum Aldi Markt Übergrößen Hosen-Model machte



- Donato hat bereits 2014 in seinem Song "Einfach" die gleichen Geigen benutzt wie Kollegah in "Gehobene Dichtkunst" und Bushido in "Oma Lise" 2017



- Vados Song "In Da Field" hat ähnlichkeiten mit Savas & Sidos Lied "Royal Bunker", ist aber nicht derselbe Beat wie behauptet von einigen



- Savas & Sido - Royal Bunker



- 129 sehr witzige Deutschrap Rap Crew Namen aus den 90s



- Die Story zu Nate 57 Hausdurchsuchung wegen eines Online Videos



- Boulevard Bou empfahl bereits mit gutem Grund in den 90er Jahren "Geh zur Polizei"



- Der erste Deutschrap Fidget Spinner von der GUDG



- Zugezogen Maskulin - Was für eine Zeit



- Der Zeit Feuilleton Artikel über Kollegah, Farid Bang & Majoe als Fitness Rapper in der Gegenposition zum Joga Lifestyle



- Die Rockpalast Marteria Doku



Jules Song der Woche



- BRKN - Ein Zimmer



Falks Song der Woche



- Hunney Pimp – I lächel

- Jule beim Promi Zahnarzt



- Seine anderen Patienten sind z.B. SSIO



- Auch Eko Fresh war beim HipHop Zahnarzt



- Veysel ließ sich beim HipHop Zahnarzt Grillz verpassen



- Der Hintergrund zum Wrestling Kampf von Marcus Staiger



- DJ Premier spielt Falks Shook Ones Pt II Sample beweis



- Green B ist die Bergamotte Limonade aus Köln



- Fler und Farid Bang drehen ein Video zusammen



- Fler trifft Sinan G



- So denkt Bushido über Kay Ones "Louis Louis"



- Die zwei unterschiedlichen Text Versionen von Cros "Unendlichkeit"



- Cros Englische Version von "Traum" mit dem Titel "Dreams"



- Bürgerrechtler Al Sharpton reagiert auf Jay Z



- Martin Stieber & Paul Ripke spitten die Bars zum funky Drummer Heiner Lauterbach



- Laas Unltd verbindet Paul Ripke und Kollegahs Armbruch miteinander



- Ein Foto der riesigen Narbe auf dem Oberarm von Kollegah



- Hat Kollegah mit "Gehobene Dichtkunst" einen Beat von Bushido nachgemacht?



- Klingt sehr ähnlich wie der Track "Oma Lise" von Bushido



- Die Anzeige gegen Kraftklub Frontman Felix



- Videos zur ultra skurrilen Compilation "Deutsche Rap Proleten"



- Madagascar Max mit seinem Hit "Wie Kann Man Sich Nur So Hart Gönnen?"



- Dirrrty Franz klingt verdammt extrem wie Madascar Max. Hier sein Hit "Bleib Crunk" feat. Paul Schwarzbrenner, Gin Knopf & Killa Karl



- Dirrrty Franz hat im März sein Album #WMDGA veröffentlicht, was wunderbarer Weise "We Make Deutsch Crunk Great Again" bedeutet



- Miami Yacine - Bon Voyage



- Fünf Sterne deluxe - Moin Bumm Tschack



- Eko Fresh hat für sein Abum "König von Deutschland" den Cora E Klassiker Schlüsselkind neu aufgenommen



Song der Woche von Jule



- Kofi Jones feat. Justin - Pesos



Songs der Woche von Falk



- Haiyti – Money Rain



- Dr. Bootleg - 187 Strassenbande x Gang Starr



- Der erste verwendete Gang Starr Beat heißt - Speak Ya Clout



- Der zweite vverwendete Gang Starr Beat heißt - Code Of The Streets



Schacht & Wasabi Playlists



- Deezer



- Spotify



- Das Streetlove Magazin #5 kann man hier kaufen

- Die 90er Süd Staaten Rap Album Cover die DCVDNS zu seinem "Internationaler Pimp" Video inspiriert haben



- B-Real von Cypress Hill hat ein Interview Format mit dem Titel "Smokebox" in dem er Rapper und Künstler beim kiffen im Auto interviewt



- Die Smokebox Folge mit Bishop Don Magic Juan, in der er seinen Jibbit durch die Nase raucht



- Bishop Don Magic Juan in 50 Cents Video zu P.I.M.P.



- Flers episches Backspin Interview in der psychologischen Analyse. Es geht um Wutausbrüche, Authentizität und Kontrolle



- Ufo 361 und Gzuz in der ersten Reihe beim Gucci Mane Konzert



- Das KIZ Konzert auf dem Splash!



- Jorun Bombay und seine Serie "Instrumentals You Never Got"



- Falk beweist in diesem Video woher der Mobb Deep - Shook Ones Pt II Sample stammt



- DJ Jazzy Jeff spielt das Audio des Shook Ones Pt II Sample Beweises von Falk Live bei einem Live Gig. The Roots Drummer Questlove kommt dazu und hört zum ersten mal in seinem Leben die Samplequelle und kann es nicht glauben



- Die Ankündigung zum Kollabo Album "Royal Bunker" von Sido und Savas



- Die Royal Bunker Dokumentation "Gegen die Kultur" von 2004 kann noch gekauft werden



- Marcus Staiger & Falk Schacht über den G20 Gipfel & Ausschreitungen



- Samy Deluxe ist sichtlich erschüttert über die Gewalt beim G20 Gipfel



- Samy hat auch einen Text zu G20 Live auf der „Lieber tanz‘ ich als G20“-Demo vor ca. 10.000 Teilnehmern gerappt



- Wolfgang Bosbach verlässt die Sendung von Sandra Masischberger



- Bonez ist offiziell deutschlands unangefochtener Social Media King



- Ein Artikel über Influencerin Caro Daur



- Farid Bang gründet ein neues Label



- Der RIN Auftritt beim Splash!



- Marteria gedenkt Prodigy von Mobb Deep



Der Song der Woche von Jule



- DCVDNS - Mein Mercedes II



- Jan Wehn zu Gast im Society Podcast



Die Songs der Woche von Falk:



- Nepumuk & Sir Serch - Kultur



- FKN SKZ x Chari Crack - Bartrade (prod. Asadjohn)



- CE$ - Rockstar



- Bushido hat nicht nur seine Tochter Aaliyah genannt, er hat wohl auch "seine" "Nie ein Rapper" Snare von Aaliyahs Song "Try again" gesamplet. Producer Timbaland wird die Snare trotzdem vom Original "The Payback" von James Brown haben



- Russen reagieren auf Deutschrap



- Rhäzünser Bergamotte Limonade



- Gazosa Bergamotte Limonade



- DCVDNS - INTERNATIONALER PIMP



- Mini Video Doku über die Firma Pen & Pixel die für den berühmten Südstaaten Rap Cover Look der 90s verantwortlich war



- DCVDNS lies sich für sein Video bei folgenden Covern beeinflussen. Ludacris Chicken & Beer



- Ein weiteres Cover von 2-Def - Str8 Doin Tha Fool



- Mit diesem Auto flog DCVDNS durchs All. Pluto - Players Like Us Takin' Over



- Die regnenden Patronen könnten vom BG - Chopper City Cover stammen



- Die Sequenz mit dem Polizisten könnte hier von inspiriert sein: Born 2wice - U Have The Right 2 Remain Violent



- Eko Fresh gibt die gründung seines neuen Labels bekannt



- Fler schliesst Frieden mit Manuellsen und Hadi El Dor



- Ahzumjot mochte das neue Jay Z Album 4:44 nicht sonderlich



- JAW ist back und hat 2 neue Songs auf seiner Seite



- Was macht Nina MC heute? Sie ist Yoga Lehrerin in Berlin



Song der Woche von Jule:



- Ahzumjot - Retail



Song der Woche von Falk:



- Worst Messiah - Touché, Um Wahr Zu Sein

- Die Reaktion von Karmo Kaputto auf seine Erwähnung als Song der Woche



- Herr Merkt‏ reagiert auf Twitter



- Caspers Hardcore Band My Own Strength - Not Now Not Ever



- Savas erklrät auf Twitter wie er seine MC Rene Lines im Circus HalliGalli Disstrack meinte



- Lucien Dunkelberg macht Psychologische Analysen von Rapper Interviews



- Lucien, Lucien, Lucien You Should Know. Der Klassiker von A Tribe Called Quest - Luck of Lucien



- Ali As bei Fest Und Flauschig



- Moses Pelham bei Sing meinen Song



- 1989 sah Moses P. in seinem Video zu "Twilight Zone" so aus



- Moses P. disst in "Licence 2 Kill" die "Bahnfahrende" Underground-HipHop-Szene



- Die Snare aus "Licence 2 Kill" benutzte Moses P. sehr oft. Wie z.B. auch hier in Sabrina Setlur Feat. Xavier Naidoo - Freisein



- Dieselbe Snare wiederum benutzte Bushido recht häufig wie z.B. in "Nie ein Rapper", so das sie zur "Bushido Snare" wurde



- Die original dieser "Moses P. - Bushido Snare" ist James Browns - "The Payback"



- Mongo Clikke Mitglied Illo the Shit im legendären Song "K2" der Beginner



- Illo the Shits Mixtape - Zurück wie verdautes Essen



- Bernd Knauer von den Kneinpenterroristen und seine Vogelspinne „Häää Fugbaum“ aus der Doku "Youth Wars"



- llo the Shit als Bernd Knauer in einem Video Trailer 2009



- Heute ist Illo the Shit Model Casting Director in seiner eigenen Agentur



- Hier ein Interview mit Illo the Shit über seinen Job als Model Casting Director



- Das Spongebozz-Interview



- Amerikaner drehen auf Deutschrap durch



- Biz Markie macht Fernsehen für Kinder



- Das neues EGJ-Signing Samra



- Samra feat. Anonym - Die Eins



- Ace-Tee unterschreibt bei Four Music



- Ace Tee und H&M



- Afrob - Ruf deine Freunde an feat. Max Herre & Joy Denalane



- Afrobs Sound erinnert an A Tribe Called Quests - Find A Way



- Das ist das Grand Puba Tape was sich Max von Afrob geliehen hat, und nie zurück gab



- Die korrekte Aussprache deutscher HipHop Acts



Song der Woche von Jule



- Marvin Game - 20.14



Songs der Woche von Falk



- T-Ser - N.W.A.



- T-Ser - Marijuana (Miami Yacine - Kokaina Remix)

- DIESES MÄDCHEN aka Jule landete auf Rapupdate



- DIESER KERL Falk wiederum soll das Bushido Wohnzimmer Konzert Ticket verkauft haben



- Rap.de Chefredakteur Oliver Marquardts Kommentar zur Nutzung des N-Wortes von DCVDNS



- Sylabil Spills Kommentar zur Nutzung des N-Wortes von DCVDNS



- Reportage über das Schwesta-Ewa-Urteil



- Der Circus Halli Galli Disstrack von Marteria, Sido, Jan Delay, Denyo, Savas, Clueso und Cro



- Der neue Casper Song - Sirenen



- Caspers Song beinhaltet Anspielungen auf den Song “Sirens” von Dizzee Rascal



- Die Zeile "Denn zehn Flaschen Wein könnten zehn Waffen sein" ist eine Referenz an das Lied "Rauch-Haus-Song" von Ton Steine Scherben



- Die Zeile "Für den Untergang sorgen wir, nicht ihr!" ist eine Anspielung auf den Song "Untergang" von Slime



- Die Zeile "Das bisschen Totschlag bringt euch nicht um" ist eine Anspielung auf das Lied "Das bißchen Totschlag" von Die Goldenen Zitronen



- Die Zeile "Tick, Tick, Tick, Tick" ist eine Anspielung an das Lied "Boom! Shake The Room" von Will Smith



- MC Smooks Charity Song "Tanz mit mir"



- Producer Farhots 20 Gs Compilation zum G20 Gipfel



- Cro trifft Wyclef Jean von den Fugees in Cannes



- Nimo und sein "Anglerhut", der keiner ist



- Der Kangol Hat, wie er in den 80ern populär gemacht wurde von LL Cool J



- Der Kangol Hat ist einem Safari Helm nachempfunden



- Ein Fischerhut ist ein Bucket Hat mit einem flachen Dach



- Populär gemacht wurden diese Buckethats in den 80ern von EPMD



Songs der Woche von Falk



- Sin2 Feat. King Mero - Alltag



- Young Krillin & FKN SKZ - Fussballstar



- Füffi - Karrieremodus Tod / Walter F.



Jules Empfehlungen der Woche



- Euniques Instagram Account



- Rap Satire News Seite Rapire verkündet das auf Youtube alle Autotune Videos gesperrt werden

- Bass Sultan Hengzt erklärt Raptile auf Englisch was ein Hurensohn ist



- Eko Fresh hatte Roberto Blanco als Gast in seinem Video "Der König von Deutschland"



- Das Roberto Blanco im Eko Fresh Video auftauchte wurde von Thomas M Stein aus der DSDS Jury organisiert wurde



- Ein Fan würde 10.000 Euro für das Wohnzimmer Konzert Ticket von Bushido bezahlen



- Die lustige CCN Sample Klingelstreich Website von Dr.Bootleg und Fucking Early



- Dr.Bootleg mit dem epischen Blend von Rakim und Kollegah



- Rakim auf dem Höhepunkt seines Schaffens



- Kollegahs Snippet zum "Golden Era" Tourtape ist vielversprechend



- Der Artikel von WELT Autor Dennis Sand in dem er Spongebozz zum besten Rapper Deutschlands "derzeit" erklärt



- Ein anderer Artikel von WELT Autor Dennis Sand der zu einer Diskussion zwischen Falk und Dennis führte



- Die Diskussion zwischen Dennis und Falk führte zu dieser Diskussionsrunde auf dem Reeperbahnfestival: Die Hip-Hop Lügenpresse: Ist Musik Journalismus nur noch der verlängerte PR-Arm der Labels?



- Die Beef-Landkarte



- Das DJ Buch vom WELT Chefredakteur Ulf Poschardt.



- Jan Delay regt sich über die WELT auf, weil sie Willy Nachdenklich zum Erfinder der "Vong-Her" ernennen.



- Willy Nachdenklich ist relativ wahrscheinlich der Rapper Exzess One aus Amberg.



- Willy Nachdenklich erklärt im PULS Interview das er nie gesagt hat die "Vong-Her" Sprache erfunden zu haben.



- Hier ein Interview mit Exzess One und seiner Crew Wortkommission.



- Falk hat bei der DPA angerufen und ihnen erklärt das Chris Brown "Sänger" ist und nicht "Rapper".



- Questlove wollte man einen HipHop Renten Fond gründen.



- Humpty Hump war die Person die Nasenbrillen im HipHop cool gemacht hat.



- Farid Bang und Fler versöhnen sich auf dem Flugplatz.



- Silla wird verhaftet, aber warum postet Farid Bang das Foto davon?



- Die neusten Entwicklungen im Schwesta Ewa Prozess.



Jules Songs der Woche



- DCVDNS - Der Erste Tighte Wei$$e



- Bushido Feat. Shindy - Moonwalk



Falks Songs der Woche



- Eunique - Jubel



- Karmo Kaputto – Lambada



- Toni Santana – Siempre Loco



- John Known - Atmosphäre



- Hypnotize & Ogee - Ruf mich nicht an

- Azad auf Trap



- Kollegah befragt nach seinen RBA Runden



- Die RBA zum Selbererleben



- Die HipHop Bravo wurde 2012 eingestellt



- Bushido & Fler im Ghostwriter Disput



- Nimo sagt, was er über Ghostwriter denkt



- Das Video "Loco" von Willy Will mit Roberto Blanco



- Falks Text über sein Verhältnis zu Schlager und was Roberto Blanco auf der Toilette seiner Großmutter machte



- Roberto Blanco im peinlichen Werbespot für Sixt



- Finger & Kadel feat. Roberto Blanco - Ein bisschen Spaß muss sein. Gruselige Mischung aus Roberto Blanco, Peter Foxx und Elektro-Gebimse



- Kraftklub über ihre Hassliebe zu Rap



- Das klingonische Sprach-Institut



- Prima MC feat. Jule & Falk - Bruder Nenn mich Loui



- In den 80s hätte der Beat von Prima MC wahrscheinlich so gegklungen



Falks Song der Woche:



- The Hood Internet - 40 Years of HipHop



Jules Song der Woche:



- Ghali - Lacrime

- Das Kinderlied "Jule wäscht sich nie" - wer denkt sich so was aus?



- Das neue Label auf dem RIN gesignt wird gehört auch Elvir von Selfmade Records



- Ja-Sager können dazu führen das Rapper ein Cello für eine Flöte halten



- KRS ONE gedenkt dem falschen Beastie Boy der noch lebt



- Veysel erklärt bei Disslike warum ein Frisbee zurück kommt



- Ungute Reaktion von Veysel auf Johnny Raketes Aussagen



- Der Spongebozz Disstrack - Napoleon Komplex



- Der PA Sports Disstrack - Nicht wie wir/Sunny



- Ein Bild von der Vertragsunterzeichung zwischen Kollegah und der Suga Agency von Akay



- Akay als Mitglied der Popstars Casting Band "Overground"



- Bei der Suga Agency stehen folgende Künstler unter Vertrag: Farid Bang, Eko Fresh, KC Rebell, Majoe, Massiv, Sinan-G, Summer Cem, Kollegah und Spongebozz



- Cros neues Video "Baum"



- Cros Instragram Account



- Der Trailer zu Marterias Film



- Die Französische B-Boy Doku "Grounds" auf Arte



- Das Genre der Cheerleader Filme



- Das Video zu Bushidos "Papa"



- Sido & Bushido & Peter Maffay streiten sich mit Markus Lanz und Gabi Decker



Jules Songs der Woche



- Audio88 - Dosenpfirsiche



- Marteria - Blue Marlin



Falks Song der Woche



- Haiyti – Dope Game



- Das große Bushido Interview bei der Backspin



- Manuel Andrack war der Sidekick von Harald Schmidt



- Kay One - Louis Louis



- Tinder als Polit-Forum



- Jules Kindheitstrauma basiert auf dem Kinderlied "Jule wäscht sich nie"



- Was Software aus Thomas Mann, Adorno, Haftbefehl und Kollegah macht



- Veysel erzählt, warum er im Gefängnis war



- Marteria spielt seinen Fans sein neues Album im Bus vor



- Das von Lennart Brede produzierte Video "Michelangelo" von Nimos neuem Album



- Lennart Brede 2003 als Lenny mit dem Track "Du stinkst"



- Lenny als Teil des Swingerclubs mit Curse, DCS, Pyranja, Tefla & Jaleel



- KC Rebell & Summer Cem etablieren den Slan "Tabasco" für "scharfe Knarre"



- DCVDNS mit dem Track "Neuer alter Savas"



- WOL One benutzte 2001 in seinem Track "Rhythm" denselben Sample wie DCVDNS



- Wie Teenager auf 2Pac reagieren



Jules Songs der Woche:



- Dardan "Poker" ( zu finden auf dem Album "Hallo Deutschrap")



- 102 Boyz & Based030 - 102030



Morlock Dilemmas Song der Woche:



- Die Sternzeichen Hass EP von Audio88



Falks Songs der Woche:



- Dexter - Dexy, wo bist du? / Ich bin wavy



- MC Smook ft. Juicy Gay - Für die Kultur

- Die BZ über Flers Gerichtsverfahren



- Laas Unltd ist jetzt bei EGJ gesignt



- Laas Unldts Anfänge mit der Stammtisch Crew 2001



- Fler mit Jalil zu Gast bei Neo Magazin Royale



- Böhmermann und KIZ haben Stress miteinander



- Azad kündigt neue Album NXTLVL an. Ein Song drauf wird "Endgegner" mit Kool Savas sein



- Dissythekid kündgt neue EP an



- PULS hat Dissythekid schon füh entdeckt



- Dissythekid erstes Lebenszeichen war der Song "Hook"



- Fabian Römer schreibt für Helene Fischer



- LGoony mit "Yoko Ono"



- Yoko Onos Projekt "We are all water" reicht von 2Pac bis Adolf Hitler



- DCVDNS mit "Neuer alter Savas"



- Montana Max ist der A&R von Haftbefehl und DCVDNS bei Universal Music



- Die Zeile "Und wenn Ihr denkt, wir waren weg, heißt das nur, wir haben gearbeitet" stammt aus dem 1999er STF Klassiker "Comeback"



Song der Woche von Jule



- Azzi Memo - AMG ft. Eno



Songs der Woche von Falk



- Alphonso - Oldschool Future



- Fatoni feat. Edgar Wasser & Juse Ju - DA.YO.NE

- Das Problem mit Autotune bei Banger Musik



- Der Vocoder wurde im zweiten Weltkrieg erfunden. Das Buch "How To Wreck a Nice Beach - The Vocoder from World War II" von Dave Tompkins zeigt auf wie dieses Gerät seinen Einzug in die Moderne Musik Welt bekam



- BRKN im Studio mit Nico von K.I.Z. benutzt eine Talkbox



- Wie man sich selber eine Talkbox baut aus Computer Boxen und einem Gummischlauch aus dem Aquarium Bedarf



- Olli Banjo – Großstadtdschungel



- Daniel Sluga - aka Fader Gladiator of Blitz Mob Fame und Produzent von Die Firma



- Genetikk überfordern Spiel Kandidatin mit Koks im Arsch bei Circus Halligalli



- Marteria – Das Geld muss weg



- Jadu - Treibjagd



- Über Audio88 und seinen Hass auf die Welt gerappt auf Lord Scan Beats



- Die Legende Lord Scan macht Beats und Graffiti



- Ein Track von Lord Scans Crew Der Klan



- Brenk Sinatra x Morlockk Dilemma ft. Audio88 & Yassin - Fadenkreuz



- Fadenkreuz zitiert den Kult Film "Das Millionenspiel" mit Dieter Hallervorden



- Brenk produziert MC Eiht und DJ Premier scratcht dazu



- Eko Fresh macht Werbung für Rum



- Die Beginner machen jetzt in Gin



- DJ Grandmaster Ben & Fab 5 Finger - die Betreiber von Urban Drinks



- DLTLLY: Jeder vs. jeden Freestyle-Cypher



- Der Trailer zum 2Pac Film "All Eyez on me"



- Die Kick-Off-Jam für "Die Urbane" die HipHop Partei



- Jules Song der Woche



Falks Songs der Woche



- Philanthrope - Beats on Road #12



- MC Smook - Renaissance des Autismus



- 102 Boyz feat. Haiyti, Hugo Nameless, Kobik & Fang – Ohne Shirt



- Jahmica - Detox

- Wie französische Rapper über Macron vs. Le Pen denken



- Sillas Frau disst sich mit Rappern



- Eko Fresh und seine Frau besuchen Sternekoch Frank Rosin



- Kay One kündigt an Dieter Bohlen zu covern



- Gzuz wird vorgeworfen ein Foto mit einem Nazi gemacht zu haben



- Die 187 Strassenbande hat sich mit Freiwild angelegt



- Bushido hat eine Wette verloren und muss im Hühnerkostüm ein Konzert spielen



- Kool Savas, Al-Gear und Alpa Gun veröffentlichen gleichzeitig neue Shisha Tabak linien



- Sepalot von Blumentop sagt "„Hip-Hop ist wahnsinnig spießig geworden die letzten Jahre.“



- Laut einer Forschungsstudie ist Country Musik das Genre mit den meisten Drogen Referenzen



- Die neue Serie "4 Blocks" mit Massiv und Veysel



3 Songs der Woche von Falk:



- Lord Folter - Kopf Aus Glas



- Tetsuo - Kanalität



- Der Benman - Ende



Song der Woche von Jule:



- Sero - Sushi (Vevo LIFT)

- Ali As im Streit mit seinen Fans über die Cazal Schlafmaske



- Questlove erklärt die Geschichte der Brillen im HipHop



- Die Geschichte der Cazal-Brille im HipHop



- Zuna hat einen Song nach den Cazal Brillen benannt



- Rick Ross und P-Diddy mit ihren Cazal Brillen



- Fiko 51 macht jetzt eine Kochshow



- Der Begriff "Hardcore" wurde laut der Zeit von einem "Neo Nazi" für Kleidung geschützt



- Farid Bang traf bei der Premiere von Fast & Furious 8 - Vin Diesel



- Farid Bang erzählt von seiner Breakdance Zeit



- Vin Diesel als B-Boy in den 80er Jahren



- Wie Vin Diesel heute auf diese 80er Aufnahmen reagiert



- Duan Wasi von den Massiven Tönen gibt sein 90er Textbuch in Stadtmuseum Stuttgart



- Das Snippet zu Ufo361 Album "Ich bin ein Berliner 3"



- Jule Wasabi interviewt den King of Escort - König des Rotlichtmilieus



- Jule interviewt den Ex-Zuhälter Bernd Termer über Ludentum



- Schwesta Ewa sitzt in U-Haft



- Das FBI ermittelte in den 90er Jahren gegen den Wu Tang Clan als wäre sie eine Verbrecher-Organisation



- Seit den 90er Jahren gibt es eine HipHop Squad der New Yorker Polizei



- Ein Ex-Polizist der HipHop Squad hat ein Buch darüber geschrieben. Notorious C.O.P.



- In der Cornell Universität werden die Platten von Afrika Bambaataa neben tausend Jahre alten Ägyptischen Papyrus Rollen gelagert



- RIKO & EAZY malen in München ein A Tribe Called Quest Mural



- Jules Song der Woche: Mine - Ziehst du Mit (feat. Textor)



- Falks 1. Song der Woche: Retrogott & Hodn - Ungläubig



- Falks 2. Song der Woche: Burnatip - LoloL



- Ein Artikel über Codein als Modedroge feat. Jule als Hustensaft-Expertin

- Der Film-Trailer zu AntiMarteria



- Ein Mixtape das sich mit dem Phänomen Fast Rap beschäftigt



- Joko & Klaas freestylen mit Marteria



- Capos Album-Teaser



- Capos Clip zu GGNIMG



- Bushido im Interview zu den Selbstmord Gerüchten



- Massiv wurde 2008 angeschossen



- Das FBI hat gegen den Wu Tang Clan ermittelt als wäre es eine verbrecherische Organisation wie die Mafia



- Über die Erfindung des Begriffs Deutschrap



- Der Artikel "Afrika Bambaataa's Hip Hop" von 1982 erwähnt das erste mal den Begriff HipHop als Name der gesamten Kultur



- Raf zieht Bilanz zum Palmen aus Plastik Projekt



- Der Labelchef der 187 Strassenbande hat früher mit Hammer & Zirkel Musik gemacht. Hier Das Video von Hammer & Zirkel - "Liebessong für Britney Spears"



- Skinny von Rap.de warnt vor einer AfroTrap Schwemme



- Mumble Rap von Ufo361 feat. Gzuz - "Für die Gang"



- Deine Lieblingsrapper Sido & Harris sollen den Song "Gib mir die Flasche" besoffen eingerappt haben



- Song der Woche von Falk: Skinny Finsta & Opti Mane – Spieler



- Song der Woche von Jule: Frauenarzt & Taktlo$$ - 31er (Feat. Nura SXTN)

- Silla besucht seine Frau in der Zahnarztpraxis um sich Grillz zu machen



- Die Frau von Eko Fresh ist Mom-Bloggerin



- Kool Savas wird auf dem Roten Teppich danach gefragt welche Musik er beim Sex hört



- Der umstrittene Battle "Pilz vs. Nedal Nib" von der Tapefabrik 2017



- Sylabil Spill: Das Snippet zum Album "Der letzte weiße König"



- Böhmermann beweist Eier aus Stahl



- Fler hat mit dem Manager von Sophia Thomalla zusammengearbeitet



- Währenddessen knutscht Sophia Thomalla mit dem Ex-Mann von Gwen Stefani



- Damion Davis ist Live eine Entertainment-Kanone



- Busta Rhymes ist Live eine Macht. Zusammen mit Spliff Starr ist alles aus



- Zugezogen Maskulin bieten auch pure Energie in ihren Shows



- Die 86 Jährige Louise Schneider bombt die Schweizer Nationalbank



- Falks Song der Woche: Fatoni feat. Dexter – Das ist alles Kunst

- Die Polizei Buxtehude fahndet mit einem Bushido- Foto nach einem Räuber



- Das hier ist Haftbefehls Luxus-Autovermietung



- DJ Tomekk hatte einen Unfall



- Die Variete Show in der DJ Tomekk zur Zeit auftritt



- Frauenarzt & Taktlo$$ - Ich Schwöre



- Frauenarzt Live mit seinen Tänzerinnen auf dem Splash 2016



- Frauenarzt ist ein passionierter Sammler von Down South Rap Tapes



- Das Interview in dem MC Bomber erklärt warum er auf Realness scheißt



- Ice Cube erzählt wie er Ghostwriter von Eazy E war



- Bushwick Bill erklärt wie seine Freundin ihm sein Auge weg geschossen hat



- Die Kokosnuss-Kanone von der Frauenarzt gesprochen hat



- Der Gründer von Put The Needle To The Records über Aufstieg und Fall des Labels



- Song der Woche von Jule: Haiyti – Moscow Mule feat. Burak



- Song der Woche von Frauenarzt: Dave East - Paper Chasin ft. A$AP Ferg



- Song 1 der Woche von Falk: Tiavo - Huckleberry Finn



- Song 2 der Woche von Falk: Der Täubling - Für Jean Baptiste



- Song der Woche von Taktloss: Devin the Dude - Apartment #8216



- DMC verklagt Amazon & Walmart auf 50 Millionen Dollar



- Taktloss erstes Konzert mit Liveband im Juni 2017

- Der Artikel in dem Fler mit der Identitären Bewegung in Zusammenhang gebracht wird



- Textauszug auf Twitter mit Flers Erwähnung und Falks anschließender Frage an den Autor des Textes



- Die Antwort des Autors auf Falks Frage



- Flers Reaktion auf den Text



- Kollegah arbeitet an einem Boom Bap Album mit Figub Brazlevic



- Auf Kollegahs Boom Bap Album wird Morlockk Dilemma mit dabei sein



- Morlockk und Kollegah haben beide einen größeren Wortschatz als Goethe



- Yung Hurn trifft Daniel Richter



- Daniel Richter ist einer der bedeutendsten Zeitgenössischen deutschen Maler



- Daniel Richter ist auch Inhaber von Buback. Ein historisch sehr bedeutendes Label für deutschen Punk und Rap



- 1992 wurde auf Buback der "Kill The Nation with a Groove" Sampler veröffentlicht



- Auf dem Sampler befindet sich der erste veröffentlichte Song der Beginner. Damals noch als Absolute Beginner am Start, ist ihr Song inspiriert von der Punk Band Slime



- Auf dem Samper findet sich auch der Song "Hier im Viertel" von 2bias, der beschreibt wie runter gekommen damals das Hamburger Karoviertel war in dem Nate 57 aufgewachsen ist



- Daniel Richter spendete Samy Deluxe 15.000 Euro in bar für soziale Zwecke



- Sie stellten bei der Übergabe das Cover des Albums "Paid in Full" von Eric B & Rakim nach



- Ferris MC beendet seine Solo-Karriere



- Der Sänger der legendären Punk Band Slime ist auch mit 57 noch ein echter Punk. Hier im Video von Swiss + Die Andern - Wir Gegen Die!



- Curse hilft bei der Selbstfindung als systemischer Coach



- Hier sind die Daten der Seminare die Curse gibt



- Den Podcast von Curse "Meditation, Coaching & Life" findest du hier



- Einige Infos zum legendären Produzenten Roey Marquis II



- Roey Marquis II feat. RAG - Eiszeit (Remix)



- Roey Marquis II ist heute nicht Ski Lehrer sondern Tai Chi Lehrer in seiner eigenen Schule in Freiburg



- Dass Sultan Hengzt hat sein auf dem Index stehendes Album "Zahltag" von 2009 komplett auf Youtube hochgeladen



- Das Album "Zahltag" wurde & Monate nach Veröffentlichung 2009 auf den Index gesetzt



- Die Bundesprüfstelle erläutert ihre so genannte Spruchpraxis für den Index bezüglich Hip-Hop-Musik



- Die Fantastischen 4 waren die erste Rap Crew auf dem Index



- MC Smook und Uwe Möhrle im Doppelinterview



- Song der Woche von Jule: Sero - "Bars Only!"



- Songs der Woche von Falk: MC Smook - Ich rede mit dir nur so lang so lange wie dein Glied ist (Small Talk)



- Form - Immer bereit auf Englisch



- Die Kraszesten - 128

- Das volle Video wie Kollegah sich auf der Bühne boxt



- Ein Artikel zu Schlager Trap mit dem Video von KDM Shey und Haiyti - "Zeitmaschine"



- Romanos Version von Schlager Rap



- Chris Prinz Version von Schlager Rap - "Berlin (bei Tag und Nacht)"



- Kool Savas fordert mehr politische Haltung von Rappern



- Kool Savas erklärt 2016 warum es gut wäre, wenn Donald Trump Präsident würde



- Die neue Bushido Single "Fallout"



- Die Lyrics zur neuen Bushido Single "Fallout"



- Eine Zusammenfassung der Dubai Reise von Kollegah, Farid Bang, KC Rebell, Kool Savas und Falk 2015



- Photoshop Falks beste Arbeit - Kollegah und Falk im Flugzeug auf dem Rückflug aus Dubai



- Euniques Video zu "Besser"



- Das Original von Missy Elliott: "I'm Better"



- Kraftklubs Song "Dein Lied" sorgt für Unmut



- Dieser Spreeblick-Blog-Autor regt sich auf über den Kraftklub Song



- Frauenarzt & Taktlo$$ mit "Ich Schwöre" (erstes Video vom Kollabo Album)



- Das Genie von Taktlo$$ in voller Länger bei Supreme



- Yung Hurn & RINs Auftritt auf dem 1. Mai Fest in Kreuzberg. Gefilmt von Falk auf dem Dach



- Der selbe Auftritt gefilmt von einem Yung-Hurn-Buddy aus dem Publikum



- Song der Woche von Jule: Drake x Skepta "Skepta Interlude"



- Song der Woche von Falk: Taimo Album Snippet "Horner Corner"

- The Saboteur ist das einzige Telespiel, das Falk in den letzten Jahren gut fand



- Falk als zweifacher Gewinner des Backspin Fifa Cups



- Die Backspin verbreitet mit diesem Foto von Pillath als angeblichem Gewinner des Backspin Fifa Cups 2017 Alternative Facts



- Nachdem die Invisibl Skratch Piklz aka Rock Steady DJs ab 1992 drei Jahre in Folge die DJ Weltmeisterschaften der DMC gewonnen hatten, traten sie nicht mehr an, damit auch andere gewinnen können. Hier ihr Set von 1992



- Jules Kampf um Fler in einem Tweet



- Falks Interview mit Bushido über das Gerücht das er einen Selbstmordversuch unternommen hat



- Curse schrieb drei Texte für Scooter, einer davon heißt "Riot"



- Eko Fresh schrieb den Text zu "Du hast mein Herz gebrochen" von Yvonne Catterfeld



- ARD trennt sich vom Echo und Sido ist angeblich Schuld



- Joey Kellys Sohn throwt das 187 Gang Sign up



- Henning Wehland & Torch bei "Der Letzte an der Bar"



- Karate Andi Und Visa Vie auf dem Echo



- Song der Woche von Falk - Movski "Gott"



- Song der Woche von Jule - MC Bomber "Mach dir keine Sorgen"

- Ahzumjot 2007 als AJay mit dem Song "Fuck me, I'm famous" vom Album "Wohnzimmercouch"



- Ahzumjot 2010 als Schlechte Menschen mit dem Lied "Wie viel kostet deine Mutter"



- Cora E stellt fest das die Zeile "Es wäre heut nicht wie es ist wäre es damals nicht gewesen wie es war" von ihr stammt (man checke auch die Kommentare)



- LL Cool J hat mit "I need Love" das erste große Rap-Liebeslied geschrieben



- Sido coverte "I need Love" als "Ich brauch Schlaf"



- DJ Emilio hat zwei mixe Veröffentlicht die sich dem 80s Liebes Rap widmen und erstaunlich gut funktionieren. Die Mixe "Old Flavor of Love" und "Old Flavor of Love 2" findet ihr auf Mixcloud.



- Die Top 3 Rap Love Songs von Falk:



3. Curse - Wahre Liebe

2. Freundeskreis - Mit dir ft. Joy Denalane

1. Sido - Mama ist Stolz



- Die Top 3 Rap Love Songs von Jule:



3. Prinz Pi - Glück

2. MoTrip - So wie du bist (feat. Lary)

1. Die Firma - Die Eine



- Sillas Instagram Account



- Fler lässt sein Aggro Berlin Tattoo entfernen



- Warum ein 20-Jähriger den 90er Deutschrap als Karikatur des heutigen Raps empfindet



- Johnny Rakete ist Band der Woche bei Puls



- Song der Woche von Falk: Fatoni - Narkolepsie



- Song der Woche von Jule: Ghali - Ninna Nanna

- Illmatic - Nicht mit Illz - man achte vor allem auf den frei gesprochenen 3. Vers





- Die Top 3 der Disstracks für Falk



- 3. Bushido - Leben & Tod des Kenneth Glöckler



- 2. Kool Savas fat. Eko - Renexekution



- LSD - Ohne Warnung (Erster deutscher Disstrack von 1993)





- Die Top 3 der Disstracks für Jule



- 3. Shindy - Alkoholisierte Pädophile



- 2. Der Money Boy & Edgar Wasser Beef



- 1. Rap am Mittwoch





- Guido Schulz, Labelchef von Bass Sultan Hengzt, war der Manager von Massiv



- Mark Wahlberg war Anfang der 90er Jahre als Rapper Marky Mark sehr erfolgreich



- Song der Woche von Falk: Juicy Gay - 100k Mäuse



- Song der Woche von Jule: Bilderbuch - Sneakers4free (Neo Magazin Exclusive)





- Jan Delay macht klar das er nicht möchte das ihr seine Lieder singt



- Eminem erläutert in "Like Toy Soldiers", warum er nicht bereit ist weiter Beef zu haben



- Ray Benzino, der Verleger, der Gangsta war



- Azet - Patte Fliesst liegt jetzt bei rund 10 Million Views



- Mims kam aus dem nichts mit dem Song "This Is Why I'm Hot" und verschwand dann recht schnell auch wieder



- Eric Nulph ist der Amerikaner der deutschen Gangsta Rap im Auto hört und sich dabei filmt. Hier pumpt er Celo & Abdi



- Ein Artikel der das Phänomen Eric Nulph näher erläutert



- Dillon Cooper in der Hotbox mit Marvin Game



- Schlecky Silberstein als Teil des Bohemina Browser Balletts richtet einen Diss Song im Namen der Post gegen Bushido



- Wie Schlecky Silberstein das ganze gemeint hat, und wie er auf Bushidos verärgerte Reaktion reagiert kann man hier nachlesen



- Der Gründer der HipHop Partei



- Das Infoblatt der HipHop Partei mit den bisherigen politischen Forderungen



- Holunder vom Blumentopf ist Doktor der Physik



- Tony D hat 2014 diesen grandiosen Werbespot gemacht und ist heute Sommelier



- Flipstar von Creutzfeld & Jakob arbeitet als Neurologe



- Falk von Doppelkopf arbeitet in der Werbung



- Die Praxis von David P von Main Concept in München



- Der Song "Funky Drummer" von James Brown gehört mit zu den meist gesampleten Songs aller Zeiten. Das Schlagzeug spielte damals Clyde Stubblefield



- Der original Funky Drummer Clyde Stubblefield wurde nie bezahlt für die Massenhafte Samplenutzung seines Breaks



- Der kanadische Producer Jorun Bombay hatte Zugriff auf alle einzelne Spuren des "Funky Drummer" Songs und baute daraus seine Version



- Der Drum And Bass Producer DBridge hat in seinem Track "Cornered" den Funky Drummer Break beeindruckend genutzt



- Ein Beispiel der Nutzung des Funky Drummers ist Ed Sheeran mit "Shirtsleeves"



- Im Deutschrap wurde der Funky Drummer Break zum Beispiel von Samy Deluxe genutzt im Song "Poesie Album"



- Islamic Force waren eine Türkische-Deutsche Crew und sampleten den Funky Drummer in "Check Out My Melody". Ein sehr wichtiger Track für Kool Savas



- No Remorze sampleten den Funky Drummer Break im Song "Dark Malice", und waren bis 1995 die bedeutendsten Vertreter des "Britcore" Sounds in Deutschland. Auch wenn sie diesen Begriff immer abgelehnt haben. (Sorry Michi. Gebe dir einen Käsekuchen aus ;-) )



- Song der Woche von Jule: Sampha - "(No One Knows Me) Like The Piano"



- Song der Woche von Falk: Too Many Secrets - "Desaster für Blaster" Album Snippet

- Buddie MC beim DLTLLY Battle



- Der Dortmunder Graffiti-Anwalt Dr.Gau



- Wird wirklich an einem Kay One Film gearbeitet?



- Die Produktionsfirma von Martin Krug



- Leute erzählen auf Twitter unter dem Hastag #NoMajoe das sie bei McFit kündigen werden



- Eko Fresh für "Rollin DB Regio Bayern"



- Ali As für Jägermeister



- Hassan Annouri & Jonesmann für Dunkin Donuts



- Das Bo für Rügenwalder



- Cro für McDonalds



- Lass die Affen aus dem Zoo für Tipico und Oliver Khan



- Paris: Der Protest-Rapper, der Börsenmakler ist



- Die Geschichte des Parental Advisory-Stickers in den USA



- Ein Fazit zum Sticker nach 30 Jahren



- Die Aggro Berlin Version des Parental Advisory Stickers



- Falk ist nicht nur als Rapper gefeatured auf dem Track "No Gimmickz" des Rappers Spax, er hat 1998 auch den Beat produziert





- Jan Böhmermann lädt Fler in seine Sendung ein



- Die für Falk fragwürdige politische Einstellung von Andreas Gabalier



- Review über das Restaurant "Nobelhart und Schmutzig"



- Afrob interviewt Ferris MC und erzählt die Geschichte von 100 Gramm Weed in Stuttgart



- Jule mochte Ferris MC bei Markus Lanz



- Der legendäre Ausraster von Ferris MC bei Viva - kommentiert von Oliver Kalkofe



- Ferris MC & Eko Fresh in Blockbustaz



- Kollegah malt einen männlichen Akt



- Laut Jule der wichtigste zeitgenössische Maler



- 1 Medienberichrt zu Dr. Knarfs Unfall



- Graffiti Writer verbarrikadieren sich im U-Bahnhof



- Song der Woche von Jule: Antilopen Gang – Tindermatch



- Song der Woche von Falk: 10 Stunden Ambient-Noise von einem Eisbrecher



- Song der Woche von Falk: 50 Cents Sohn Marquise in dem er 50 disst

- Das Video von MHD, dass den Afrotrap-Hype in Frankreich startete



- Baile Funk aus Brasilien erlangte Mitte der 00er Jahre Popularität. Die Ästhetik erinnert sehr Stark an Miami Bass, was in den 90er Jahren populär war. Hier ein Beispiel Song von MC Cidinho & Doca Rap Da Felicidade"



- Zum Vergleich ein Miami Bass Track von 95 South "Whoot There It Is"



- Liedermacher Swag von Konstantin Wecker, Reinhard Mey, Hannes Wader mit "Es ist an der Zeit" was Aligatoah auch schon gecovert hat



- MoTrip "Embryo" gespielt mit einem Klassik Orchester



- Kraftwerk waren Weltweit wahnsinnig einflussreich. In Amerika wurde aus ihrem Stil in den 80er Jahren über HipHop zuerst Electro für die B-Boys, und später dann Techno für die Raver. Hier gibt es ihren Klassiker "We Are The Robots" von 1978



- Wer mehr über Kraftwerk wissen wil,l schaue diese BBC Dokumentation



- Krautrock wurde im Ausland die Entwicklung der deutschen Rock Szene in den 70er Jahren genannt. Diese Szene ist bis heute ein wichtiger Einfluss für viele Musiker wie z.B. Flying Lotus oder Gaslamp Killer. Hier Amon Düül II mit dem Stück "Between The Eyes"



- Wer mehr über Krautrock erfahren will und wie wichtig die Szene auch für die deutsche Musik Szene war schaue diese BBC Doku dazu



- Jay-Z versuchte mit "Death Of Autotune" ein Ende des Stimm Effekts zu erreichen. Er darf als gescheitert betrachtet werden.



- T-Pain war der erste Autotune Star und verschwand plötzlich Anfang der 10 Jahre als seine Karriere abflaute.



- Das T-Pain auch fantastisch Live Singen kann bewies er 2014 in dieser Akustik Session für NPR



- Man darf getrost behaupten das Kanye West mit 808s & Heartbreaks die musikalische Blaupause für Cloudrap, Mumblerap usw. gelegt hat



- Neben Autotune kann man seine Stimme auch mit einem Vocoder verändern.



- Die Talkbox ist eine weitere Möglichkeit die Stimme zu manipulieren.



- Unter dem Namen "Neue deutsche Welle" wurden viele verschiedene Künstler Anfang der 80er Jahre zusammengefasst.



- Jule steht auf den Song "Blaue Augen" von der Band Ideal. Sängerin und produzentin war Annette Humpe, die man heute als Teil von Ich + Ich kennt



- SO können auch deine Bässe nach Skrillex klingen



- Ahzumjot & Lance Butters machen sich in "Die Welle" über die Eintönigkeit deutscher Swag Rapper lustig



- Falk feierte King Eazy als er noch über den Dächern von Lüneburg rappte. Viele verstanden das nicht, weil King Eazy eine besondere Stimme hat. Inzwischen ist King Eazy bei Ex Aggro Chef Spaiche unter Vertrag. Dies ist sein neuester Track "Nie Genug"



- Der erste Clip von LGoony, den Falk jemals gesehen hat



- Dr Bootleg Remix von Helene Fischer & Farid Bang "Du hast mein Herz"



- Dieser Sommerliche Reaggae Remix von Kollegah & Farid Bang von "Stiernackenkommando" wurde Falk zugeschickt nachdem er zu einem Remix Contest aufgerufen hatte.



- Nach diesem Massiv Remix von "Black gun Beretta" wird Falk immer wieder gefragt wenn er ihn Live spielt.



- Rin arbeitet mit den Betreibern der Firma "The Factory" zusammen. Sie haben z.B. dieses Video für Genetikk gedreht.



- Die goldene Schallplatte von Bushido konnte man mal unter diesem Link für 23.900 Inklusive Versand (!!!) kaufen.



- Die Platinplatten von D.O.C. die er für seine Arbeit an den NWA Alben erhalten hatte, wurden in einer Pfandleihe entdeckt.

- Kollegah entdeckt den Tim Bendzko Song "Keine Maschine" und sieht sich zu einem Statement gewzungen



- Kollegah postet ein Video das ihn, Klaas Heufer-Umlauf und Tim Bendzko bei der 1Live Krone zeigt und fodert ihn auf mit ihm eine neue Version von "Keine Maschine" aufzunehmen. Tim Bendzko antwortet: Bin dabei.



- Justin Biebers Äffchen Mally lebt jetzt in Deutschland



- Kollegah Disst Falk Schacht auf dem Song "Siegerlächeln"



- Ace Tee - Die Geschichte wie das Video "Bist du down" um die Welt geht



- Das LGoony Album "intergalictica" gibt es zum Free Download



- Einer der grössten Hits der Battle Rap Legende Lord Finesse: "Hip 2 da Game"



- Das 2010 Remake von "Hip 2 da Game" von Mac Miller: "Kool Aid &Frozen Pizza"



- Lord Finesse und Mac Miller einigen sich auf eine ungenannte Summe für die Benutzung des Instrumentals von "Hip 2 da Game"



- Kool Savas kniet vor Lord Finesse nieder



- The Get Down Serie



- Jules Song der Woche: Bausa - "Baron"



- Falks Song der Woche: Die Kraszesten - "2243"