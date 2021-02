Blaue Couch

Sebastian Bezzel, Schauspieler

Sebastian Bezzel hat sich als Dorfpolizist Franz Eberhofer in die Herzen gespielt. Aktuell ist er mit seiner Frau Johanna Gehlen in der ARD-Serie "Da is' ja nix" zu sehen. Über die Rolle als Hochstapler spricht er mit Gabi Fischer.