Blaue Couch

Lukas Irmler, Slackliner, "Tu jeden Tag etwas, was dir Angst macht"

Ob mit verbundenen Augen, im Handstand oder direkt über den Victoria Falls: Lukas Irmler schafft Unglaubliches auf einem 2,5 cm breitem "Gummiband" und das, obwohl er zunächst noch Höhenangst hatte. Wie er seine Leidenschaft fürs "Slacklinen" entdeckte und welche Träume er verfolgt, darüber spricht er auf der Blauen Couch. ***Übrigens: Am 16. Oktober können Sie die Blaue Couch live auf dem BR Podcastfestival in Nürnberg erleben. Zu Gast bei Thorsten Otto ist dann im Z-Bau in Nürnberg Komiker und Kabarettist Harry G., der mit seinen bissig-witzigen Clips über "Isarpreißn", Schickeria und Pseudo-Trachtler berühmt geworden ist.