Blaue Couch

Moritz Brückner, Rollstuhl-Rugby Spieler, "Woher meine Motivation kommt, weiß ich nicht, aber aufregen oder jammern bringt ja nichts"

2019 verletzt sich Moritz Brückner beim Surfen in Chile so schwer, dass er danach querschnittsgelähmt ist und im Rollstuhl sitzt. Seit dem hat er wahnsinnig viel Hilfe bekommen und das hat ihn mitunter wieder aufgerichtet. 2024 nahm er erfolgreich bei den Paralympics im Rollstuhl-Rugby teil. Welche Ziele er hat und wofür er dankbar ist, darüber spricht er auf der Blauen Couch.***Übrigens: Am 16. Oktober können Sie die Blaue Couch live auf dem BR Podcastfestival in Nürnberg erleben. Zu Gast bei Thorsten Otto ist dann im Z-Bau in Nürnberg Komiker und Kabarettist Harry G., der mit seinen bissig-witzigen Clips über "Isarpreißn", Schickeria und Pseudo-Trachtler berühmt geworden ist.