Blaue Couch

Dora Heldt, Bestsellerautorin, "Man muss im Moment auch seine Seele schonen"

Auf der Blauen Couch spricht Bestsellerautorin Dora Heldt über ihr Leben auf Sylt. Sie erzählt Thorsten Otto, für welche bayerische Delikatesse sie töten würde, welche drei Bücher sie auf einer einsamen Insel dabei hätte und warum wir im Moment mehr lesen sollten.***Übrigens: Am 16. Oktober können Sie die Blaue Couch live auf dem BR Podcastfestival in Nürnberg erleben. Zu Gast bei Thorsten Otto ist dann im Z-Bau in Nürnberg Komiker und Kabarettist Harry G., der mit seinen bissig-witzigen Clips über "Isarpreißn", Schickeria und Pseudo-Trachtler berühmt geworden ist