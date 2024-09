Blaue Couch

Petra Reski, Autorin und Italienexpertin, "Ich fühle mich Italien verwandt - wie einer Familie, zu der man gehört"

Die Autorin Petra Reski lebt dort, wo andere zum Staunen hinkommen. In einer Wohnung mitten in Venedig, unter deren Balkon ständig singende Gondoliere vorbei rudern. Wie sie dorthin kam, was Italien in ihren Augen so besonders macht und welches Mantra ihr bis heute Kraft gibt, das hört ihr hier.