Blaue Couch

Monika Baumgartner, Schauspielerin

Sie hat in 150 Filmen mitgespielt, für viele ist sie die Mutter des "Bergdoktors", die Rolle, die sie am längsten spielt. Schauspielerin Monika Baumgartner hat mit Gabi Fischer auf der Blauen Couch über ihre Rollen, ihre Begegnungen und ihr Buch gesprochen, in dem sie den Leser sehr nah an sich heranlässt.