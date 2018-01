Nachtslalom Schladming Hirscher gewinnt, Schneebälle auf Kristoffersen

Der Österreicher Marcel Hirscher gewann den Nachtslalom von Schladming vor Henrik Kristoffersen. Der Norweger war im Ziel stocksauer: Während des zweiten Durchgangs flogen Schneebälle in seinen Lauf.

Hirscher konnte sich durch den Sieg in Schladming umgehend für seine Niederlage gegen seinen Dauerrivalen Kristoffersen am vergangenen Wochenende in Kitzbühel zu revanchieren. Mit zwei Zehnteln hatte der Österreicher nach dem ersten Durchgang geführt, erneut mit Laufbestzeit baute er im zweiten Durchgang seinen Vorsprung sogar noch auf 39 Hundertstel aus.

Kristoffersen haderte aber nach dem zweiten Durchgang im Zielraum. Ein vermeintlicher Hirscher-Fan warf Schneebälle Richtung Strecke während des Laufs des Norwegers. Kristoffersen schluckte seinen Frust aber offenbar schnell runter und gratulierte am Ende Hirscher herzlich zum Sieg. Dritter wurde mit bereits 2,13 Sekunden Rückstand auf Hirscher der Schweizer Daniel Yule.

Hirscher zieht mit Maier gleich

Hirscher zieht durch seinen zweiten Weltcupsieg auf der Planai in der ewigen Bestenliste mit seinem Landsmann Hermann Maier in der ewigen Bestenliste gleich. Beide haben jetzt 54 Weltcupsiege auf dem Konto.

DSV-Fahrer mit Problemen

Die deutschen Starter hatten doch arge Probleme mit dem Rennen unter Flutlicht auf der Schladminger Planai. Fritz Dopfer kam schon im ersten Durchgang mit 2,61 Sekunden Rückstand, Linus Straßer mit 3,03 Sekunden Rückstand, Dominik Stehle mit 3,3 Sekunden Rückstand ins Ziel. Am Ende landete das Trio auf den Plätzen 18, 19, 20 - durchweg mit über vier Sekunden Rückstand auf Sieger Hirscher. Nicht mehr dabei im zweiten Lauf waren David Ketterer (Schwenningen/32.), Sebastian Holzmann (Oberstdorf/35.) und Philipp Schmid (Oberstaufen/ausgeschieden).

Caro Matzko unterwegs rund um den Nachtslalom