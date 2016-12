Alpin-Damen überraschen Rebensburg Fünfte bei kurioser Abfahrt

Im kanadischen Lake Louise belegte die Viktoria Rebensburg in ihrem zweiten Saisonrennen nach einer Verletzung einen starken fünften Rang. Läuferinnen mit hohen Startnummern sorgten für eine große Überraschung auf dem Siegerpodest.

Die Tegernseerin hat bei der ersten Weltcup-Abfahrt des WM-Winters eine überraschend starke Leistung gezeigt. Beim Riesenslalom vergangenen Samstag in Killington/US-Bundesstaat Vermont, ihrem ersten Start in diesem Winter nach einem Schienbeinkopfbruch, hatte Rebensburg als 19. noch enttäuscht. In den drei Trainingsfahrten war sie nicht über Rang 25 hinausgekommen. Diesmal zeigte die 27-Jährige eine sichere Fahrt und hielt mit den Besten mit. Rang fünf ist unter ihren Voraussetzungen ein beachtliches Ergebnis.

Stuhec erstmals Siegerin

Im Rennen stellten zwei Läuferinnen mit hohen Startnummern das Klassement auf den Kopf. Sie profitierten dabei von einem kleinen Witterungsumschwung, der die Piste «Men's Olympic Downhill» härter und damit schneller werden ließ. Ilka Stuhec aus Slowenien fuhr in ihrem 109. Weltcup-Rennen mit Nummer 29 zum ersten Mal im Weltcup auf Rang eins. Zweite wurde nicht minder überraschend die unmittelbar vor ihr gestartete Sofia Goggia aus Italien (0,22 Sekunden zurück). Rang drei belegte die lange Zeit eher unerwartet in Führung liegende Kajsa Kling aus Schweden (0,31).