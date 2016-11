Historischer Erfolg Herrsching erstmals im Pokal-Halbfinale

Am 29. Januar steigt in Mannheim das Finale um den begehrten Pokal. Dass Herrsching noch im Wettbewerb ist, kommt überraschend, denn in der Bundesliga steht Düren sowohl in der Tabelle als auch bei der Höhe des Etats vor den Herrschingern und gelten als eines der Spitzenteams im deutschen Volleyball. Doch der selbsternannte "geilste Club der Welt" vom Ammersee legte beim Gastspiel in Düren alles in die Waagschale und siegte am Ende nach zwischenzeitlichem 1:2-Satzrückstand knapp, aber verdient mit 3:2 (21:25, 25:16, 20:25, 26:24, 15:12).

Heimrecht im Halbfinale

"Das ist ein großer Tag für uns", jubelte Trainer Max Hauser. "Wir haben das geschafft, was wir vor der Saison als großen Wunschtraum ausgerufen hatten." Und es kommt noch besser: Im Halbfinale haben die Herrschinger ein Heimspiel - zu Gast wird entweder Bundesliga-Tabellenführer BR Volleys Berlin oder die SVG Lüneburg sein. Im zweiten Halbfinale trifft der VfB Friedrichshafen auf die Netzhoppers Königs Wusterhausen.