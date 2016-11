Volleyball-Pokal Meister Dresden raus - Rote Raben im Halbfinale

Mit einem letztlich ungefährdeten 3:1-Erfolg (21:25, 25:13, 25:7, 25:19) im Viertelfinale beim Köpenicker SC haben die Roten Rabenden Sprung ins DVV-Pokal-Halbfinale geschafft und sind damit nur noch einen weiteren Sieg vom Endspiel in Mannheim entfernt.

In der Köpenicker Sporthalle sahen die Roten Raben zu Beginn allerdings nicht gut aus; einen 9:20-Rückstand konnten sie zwar bis auf 18:22 verkürzen, mussten aber mit 21:25 den 1. Satz abgeben. Dann freilich war der Favorit voll da: In den Sätzen 2 und 3 "haben wir in allen Elementen aus einem Guss“ gespielt, freute sich Cheftrainer Jonas Kronseder.

Das Ergebnis ließ an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig: 25:13 und 25:7. Der 4. Abschnitt war bis zur Mitte (12:12) offen, doch mit einem zielstrebigen Schlussspurt tüteten die Gäste das 25:19 und damit insgesamt das 3:1 ein.

Halbfinale gegen Dresdenbezwinger

Der letzte Schritt auf die ganz große Volleyball-Bühne könnte allerdings kaum schwieriger sein: Denn die Auslosung bescherte den Raben im Halbfinale am Mittwoch, 23. November, das Auswärtsspiel bei Supercup-Gewinner Allianz MTV Stuttgart, der sich seinerseits im Viertelfinale schnörkellos mit 3:0 bei Meister Dresden durchsetzte.

Beste Scorerin bei den Roten Raben war Lena Stigrot mit stolzen 20 Punkten; sehr auffällig agierte auch Srna Markovic, die allein 7 ihrer 15 Zähler mit dem Aufschlag machte.

Die Halbfinalbegegnungen