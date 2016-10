Brose Bamberg gegen Kasan "Wir haben schrecklich gespielt"

Der erste Erfolg in der aktuellen Euroleague-Saison war für das Team von Andrea Trinchieri ein hartes Stück Arbeit. Am 2. Spieltag sicherten sich die Brose Bamberg den Sieg über Unics Kasan mit 89:86.

Bamberg hatte gegen die leicht favorisierten Russen von Anfang an gut mitgehalten und Ende des ersten Viertels erstmals mit 19:17 geführt. Nachdem Kasan angeführt vom starken Topscorer Keith Langford (24 Punkte) anschließend etwas davon zog, kämpften sich die Gastgeber im Schlussviertel noch einmal heran und drehten letztlich die Partie.

Nicht auf normalem Niveau

Allerdings war Coach Trinchieri mit dem Spiel seiner Profis nicht zufrieden: "Wir haben schrecklich gespielt. Die gesamte Mannschaft war nicht auf ihrem normalen Niveau," sagte er nach dem Duell. Doch am Ende zählte auch für ihn das Ergebnis: "Es hat nicht schön ausgesehen, aber der Sieg schmeckt fantastisch.“



Bester Werfer bei den Franken war Janis Strelnieks mit 17 Punkten. Sein Dank ging an die Fans. "Sie haben an uns geglaubt, auch als wir mit zwölf Punkten zurück lagen. Wir haben nie aufgegeben, das war der entscheidende Punkt." Auch für ihn ist wichtig, dass es jetzt geklappt hat. "Das ist unser erster Sieg, das ist sehr wichtig. Der Druck ist abgefallen." Im ersten Königsklassen-Spiel hatte Bamberg noch knapp mit 66:67 beim letztjährigen Finalisten Fenerbahce Istanbul verloren.

In der neuen Saison treten in Europas höchstem Klubwettbewerb 16 Teams im Format jeder gegen jeden an, das macht 30 Spiele bis zu den Play-offs. Für das Erreichen der K.o.-Runde muss mindestens Platz acht her.