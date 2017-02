Ausgelassene Schokolade In der Schokomanufaktur Sandberg in der Rhön

Als Tafel, Praline oder kunstvolle Verzierung einer Torte? Ein Experte für Schokolade in all ihren Facetten ist Konditormeister Klaus-Peter Borst. Er schafft wahre Kunstwerke aus der beliebten Süßigkeit. Und er gibt sein Schoko-Wissen gerne weiter: bei Seminaren in seiner Schokoladenmanufaktur in Sandberg in der Rhön.

Von: Anke Gundelach