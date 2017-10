Zwölfuhrläuten Emmerting in Oberbayern

Bayern 1

aus Emmerting in Oberbayern

Als Podcast verfügbar

Es ist 12 Uhr. Das Mittagsläuten kommt heute aus der 50 Jahre jungen katholischen Heilig Geist - Kirche in oberbayerischen Emmerting.



„O mei, de Kirch‘“! Dieser Seufzer beschreibt, dass sich die Emmertinger anfangs schwer getan haben mit ihrer Kirche, für die sie jahrelang so hart gekämpft haben. Die einzelnen Gemeindeteile waren unterschiedlichen Pfarreien zugeordnet. Emmerting aber wuchs. Das bäuerliche Dorf wurde schnell zur Heimat vieler Arbeiter der Chemiewerke in Burghausen und Burgkirchen. Der Anfang für das Projekt Pfarrei Emmerting war leicht. “Da Martl“, der großzügige Bürger Martin Bergmann, spendete 1958 das Grundstück auf dem die Kirche errichtet werden sollte. Trotzdem lag noch ein weiter und beschwerlicher Weg vor den Emmertingern bis zur Weihe 1967. Zunächst fehlte das Geld für eine Orgel, für Glocken, der Turm wurde nur in halber Höhe hochgezogen. Mit ihrem massiven Ziegelmauerwerk, dem quadratischen Grundriss und viel Sichtbeton ist Heilig Geist ein typisches Kind seiner Zeit Den Vergleich mit einem Getreidesilo, einer Turnhalle oder einem Feuerwehrhaus musste sich der Bau gefallen lassen. Keinen heiteren Raum, der Wärme oder Herzlichkeit ausstrahlt hat Architekt Karl Habermann geschaffen, sondern eine schlichte Halle in weiß und grau mit schmalen rundumlaufenden Fensterbändern. Einziger farblicher Lichtblick: ein Kreuzweg. Konsequent auch die Gestaltung des Turms. Mit seinem ebenfalls quadratischen Grundriss steht er frei, trägt sechs Glocken, jetzt 40 Meter hoch und seit 2001 von einem Kreuz gekrönt. Ursprünglich hatte man übrigens den Heiligen Rupert als Kirchenpatron ins Auge gefasst, doch man disponierte um, weg vom mittelalterlichen Bischof hin zum Heiligen Geist, damit die Pfarrgemeinde durch ihn gestärkt werde. Die Wahl hat sich bis heute bewährt - in der engagierten Pfarrei ist ein sehr gutes Miteinander gewachsen.

Inhalte zur Sendung zum Audio mit Informationen Zwölfuhrläuten Emmerting in Oberbayern 22.10.2017 BR Heimat



Unser Profil

Sonntags um 12.00 Uhr stellt BR Heimat immer eine Kirche in Bayern vor. Dazu läuten die Glocken. Hier können Sie die Glocken der vergangenen Wochen nachhören und die Kultsendung nachlesen.