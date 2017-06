Studio Hamburg Nachwuchspreis 2017 "Sewol – Die gelbe Zeit": Preis als bester Dokumentarfilm

Die BR-Koproduktion "Sewol – Die gelbe Zeit" ist am Dienstag, 20. Juni 2017 im Rahmen des "Studio Hamburg Nachwuchspreises" mit dem Eberhard-Fechner Preis für den besten Dokumentarfilm ausgezeichnet worden. Der bewegende Film des Süd-Koreaners Minsu Park, der an der Münchner Hochschule für Fernsehen und Film studiert, wurde am 23. Mai 2017 im BR Fernsehen ausgestrahlt und ist derzeit in der BR Mediathek zu sehen.