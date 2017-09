Krimifestival "Tatort Eifel" Matthias Brandt für BR-Polizeiruf 110 ausgezeichnet

Matthias Brandt wird im Rahmen des Krimifestivals "Tatort Eifel" für seine schauspielerische Einzelleistung als Kommissar Hanns von Meuffels im Münchner Polizeiruf 110 ausgezeichnet. Überreicht wird der Filmpreis "Roland" am 23. September 2017 in Daun in der Vulkaneifel.