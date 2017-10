Dokumentarfilm Krieg im Paradies – der Fall Vieques

Die US Navy nutzte Vieques, um sich auf jeden Krieg vorzubereiten, der seit dem Zweiten Weltkrieg mit amerikanischer Beteiligung geführt wurde. Das Pentagon vermietete zudem Teile der Insel an ausländische Partner, etwa an Armeen südamerikanischer Despoten. Die Bundeswehr durfte hier erstmals Uran-Munition einsetzen. Bereits nach ein paar Jahren waren weite Teile der Insel zerstört und kahl. In mehreren miteinander verwobenen Geschichten kommt ein unfassbarer Umweltskandal ans Licht.

Der Film beginnt im Paradies, doch je mehr der Zuschauer erfährt, was hier über sechs Jahrzehnte vorgefallen ist und welche Folgen das für die Bewohner hat, desto grausiger wird dieser Ort. Die Spuren sind, auch zehn Jahre nach Abzug der US Army, unübersehbar – in jeder Familie und auf jedem Quadratmeter: Vieques ist einer der am stärksten kontaminierten Orte der Welt. Regisseur Max M. Mönch deckt den Fall Vieques auf und begleitet den engagierten Anwalt John Eaves bei seinem Kampf gegen die Täter – die US-Regierung, die Nato, die US-Armee.

Max M. Mönch gewann mit diesem Stoff 2013 den ersten Preis bei dem vom Bayerischen Rundfunk und von Global Screen damals ausgelobten Dokuwettbewerb. Der Film entstand als BR-Koproduktion und ist erstmals im deutschen Fernsehen zu sehen.

