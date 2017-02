Bayern 2 / IQ – Wissenschaft und Forschung Mit dem Forschungsschiff Polarstern verbunden

Am 8. Februar legt das Forschungsschiff mit einem 50-köpfigen Team von Wissenschaftlern wieder ab – diesmal von Punta Arenas in Chile. Sein Ziel: Die Amundsen-See in der Antarktis. Auf dieser Reise soll vor allem untersucht werden, wie sich die Klimaveränderungen auf das Schelfeis der Antarktis auswirken und wie es um den damit verbundenen globalen Anstieg des Meeresspiegels steht.

Gleich am 1. Reisetag nimmt IQ Kontakt mit den Forschern auf. Einmal wöchentlich lässt die Redaktion die Hörerinnen und Hörer via Satellit an dem Alltag auf dem Expeditionsschiff teilhaben. Am Telefon erzählen Wissenschaftler zum Beispiel, warum sie darum bangen, dass ihnen die hochtechnisierten Geräte nach fünf Jahren Vorbereitung auch wirklich die Proben liefern, die sie für ihre Arbeiten brauchen. Es melden sich Techniker, die an kilometerlangen Stahlkabeln Bohrgeräte steuern. Oder auch der Kapitän, der erklären kann, warum man nur weiterkommt, wenn man "mit dem Eis arbeitet, nicht dagegen".

