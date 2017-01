Künftig einmal im Monat: Die lustigen Witwen sind los "Heißmann + Rassau - Tortenschlacht" mit "Waltraud und Mariechen"

Für Fans des Comedy-Duos "Heißmann + Rassau" ist es die gute Nachricht des Jahres 2017: Die "Heißmann + Rassau - Tortenschlacht", in der sie in ihren Paraderollen als lustige Witwen „Waltraud und Mariechen“ prominente Gäste in ihrem "Tortenschlacht"-Café im BR Fernsehen zu Kaffee, Kuchen und heiter-bissigem Promi-Talk einladen, gibt es künftig einmal im Monat – und zum Start im Februar sogar ausnahmsweise gleich zwei Mal. Die erste der neuen Folgen läuft am Freitag, 10. Februar 2017.