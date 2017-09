Noch einmal im BR Fernsehen Spielfilm "Gift" und Doku "Gefährliche Medikamente"

Dokumentation, D 2017 (60 minütige Langfassung)

Buch und Regie: Daniel Harrich; Redaktion: Dirk Neuhoff (NDR), Thomas Reutter (SWR) Claudia Gladziejewski (BR); Produktion: diwafilm in Koproduktion mit NDR, SWR und BR



Was im Fernsehfilm „Gift“ verdichtet ist, wird in der Dokumentation, ebenfalls von Daniel Harrich, aufgefächert. Gestützt auf vertrauliche Dokumente und Ermittlungsakten, auf Aussagen von Whistleblowern, Ermittlern und Experten entsteht das Bild einer Branche, in der nicht wenige Unternehmen buchstäblich über Leichen gehen, um die Rendite zu steigern. Weltweit entspricht nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) der Inhalt bei zehn Prozent der Medikamente nicht dem Verpackungsaufdruck; in Deutschland gehen Experten von einer Fälschungsrate von bis zu einem Prozent aus, Tendenz steigend. Und das in einem Markt mit einem Jahresumsatz von 50 Milliarden Euro. Längst sind „Fakes" zum Systemproblem geworden, mit hoher Dunkelziffer und zuweilen überforderten Kontrolleuren. In dieser Langfassung kommen erstmals und exklusiv Angehörige zweier Opfer von Medikamentenfälschung in den USA zu Wort, dem laut Experten sichersten Pharmamarkt der Welt.