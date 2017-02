Premiere am 27. März 2017 "Einwurf" - Der neue Sport-Stammtisch im BR Fernsehen

Marianne Kreuzer: In Kempten geboren, stieß die diplomierte Sportlehrerin und Journalistin 1990 zum BR. Die Allgäuerin moderierte 13 Jahre lang den Fernsehklassiker „Blickpunkt Sport“. Als erste Anchor-Woman schickte die ARD sie 1998 zu den Olympischen Spielen in Nagano. Drei weitere Olympische Spiele folgten, dazu zwei Fußball-Europameisterschaften und zahlreiche alpine Ski-Übertragungen im Ersten. Überdies ist Kreuzer den Zuschauern als Moderatorin des Sportblocks im ARD-„Mittagsmagazin“ bekannt. Von 1998 bis 2014 war sie beim BR Redaktionsleiterin Sport/Magazine. 2016 wurde sie mit dem Bayerischen Sportpreis in der Kategorie „Herausragende Präsentation in den Medien“ ausgezeichnet. Mit der neuen Sendung „Einwurf“ schlägt Kreuzer im BR Fernsehen ein neues Kapitel auf.



Schmidt Max: Der Ur-Münchner (Jahrgang 1968) ist den Zuschauern des BR Fernsehens vor allem durch die Sendung „freizeit“ bekannt, in der er seit 2003 im Selbstversuch immer neuen Freizeitaktivitäten nachspürt. Als Schauspieler wirkte er in Produktionen wie „München 7“ oder dem Münchner „Tatort“ mit und gehört in den Kino-Verfilmungen der „Eberhofer“-Krimis nach Rita Falk zum Ensemble. In „Einwurf“ will er mit seinen Querdenker-Qualitäten und seinem bayerischen Mundwerk Akzente setzen.



Achim Bogdahn: Der 1965 in Erlangen geborenen Hörfunk- und Fernsehjournalist arbeitet seit 1991 beim Bayerischen Rundfunk. Bei Bayern 2 moderiert er den „Zündfunk“, „Eins zu Eins. Der Talk“ sowie gemeinsam mit Mehmet Scholl die Musiksendung „Mehmets Schollplatten“, außerdem auf ARD-alpha das „Tagesgespräch“. Als Zeichen seiner Leidenschaft für den TSV 1860 München hat er sich den Künstlernamen „Achim Sechzig“ zugelegt. In „Einwurf“ möchte er als „investigativer Wühler“ hintergründige Fakten liefern.