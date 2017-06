Bühne frei im Studio 2 Jazzkonzert mit Kalle Kalimas Long Winding Road

In der BR-KLASSIK-Jazzkonzertreihe "Bühne frei im Studio 2" präsentiert der finnische Gitarrist und Komponist Kalle Kalima mit Andreas Lang am Bass und Max Andrzejewski am Schlagzeug eigene Stücke und Jazzversionen von Filmmusik, finnischen Volksliedern und Hits aus dem Repertoire von Johnny Cash und Leonard Cohen. Das Konzert findet am 28. Juni 2017 um 20.00 Uhr im Münchner Funkhaus des BR statt.

Kalle Kalima hat sein Jazzstudium an der Sibelius Akademie in Helsinki und ab 1998 an der Musikhochschule Hanns Eisler in Berlin absolviert, wo er seitdem lebt. Sein kreativer Input ist immens. Er leitet eine Reihe eigener Bands, arbeitet als Solist und "Sideman", hat ca. 30 CDs aufgenommen und wurde bereits 2008 mit dem Neuen Deutschen Jazzpreis ausgezeichnet.

Als musikalischer Abenteurer schöpft Kalle Kalima Inspiration aus ganz unterschiedlichen Stilen. Der Gitarrist ist bekannt für seine Originalität und groovt sich gerne auch im rockigen Modus und in witziger Schräglage durch die Phänomene der Popularmusik, inklusive Pomp und Kitsch. Country und Western Musik ist ihm schon als Teenager ans Herz gewachsen und spielt bei seinem Trio "Long and Winding Road" eine tragende Rolle. Mit großer Improvisationslust interpretiert er Cowboysongs und bekannte Melodien aus den Soundtracks von Filmklassikern wie "High Noon" oder "The Alamo" und überführt sie in den Jazz. Seine Hommagen sind dabei immer liebevoll und lassen die Originale hochleben – wenn auch ganz anders als gewohnt.