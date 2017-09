Rekordquote Erfolgreicher Wiesn-Auftakt

Mit einem Marktanteil von 29,6 Prozent in Bayern erzielte die Live-Übertragung des Wiesn-Anstichs im BR Fernsehen am Samstag, 16. September 2017, den höchsten Wert seit Beginn der Live-Übertragungen 1994. Das Erste, das den Anstich ebenfalls live überträgt, kam mit 13,4 Prozent Marktanteil in Bayern auf einen ähnlichen Wert wie im Vorjahr. Insgesamt waren etwa 1,25 Millionen Zuschauer live im BR Fernsehen und im Ersten dabei, als Münchens Oberbürgermeister das erste Bier für den Ministerpräsidenten anzapfte.

In Bayern sahen durchschnittlich 530.000 (2016: 490.000) Wiesn-Interessierte beim traditionellen Anstich zu, davon durchschnittlich 360.000 im BR Fernsehen. Damit zählt die diesjährige Übertragung zu unter den drei reichweitenstärksten der „O’zapft is“-Historie im BR Fernsehen.

Mit einem Durchschnittsalter der Zuschauer von 49 Jahren war das BR-Publikum so jung wie nie bei einer Live-Übertragung zum Wiesn-Auftakt. Stark überdurchschnittliche 31,2 Prozent Marktanteil wurden bei den 14- bis 29-Jährigen erzielt. Der Tagesmarktanteil des BR Fernsehens kletterte dank des Eventprogramms am Samstag auf 7,9 Prozent und damit auf den zweitstärksten Samstagswert des Jahres..

Am Sonntag stand das nächste „Wiesn-Highlight“ an: der traditionelle Trachten- und Schützenzug. Die Live-Übertragung im Ersten verfolgten 1,40 Mio. Zuschauer in Deutschland, der Marktanteil lag bei 13,4 Prozent. In Bayern war bei einem Marktanteil von 30,8 Prozent fast jeder dritte Fernsehzuschauer beim Trachten- und Schützenzug dabei.