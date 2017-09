BR Fernsehen Fußball-Offensive mit 3. Liga und Regionalliga live

Der BR hat sich mit dem Bayerischen Fußballverband als Rechteinhaber der Regionalliga Bayern verständigt, bis zum Saisonende sechs Livespiele aus dieser Spielklasse zu übertragen. Im Fokus steht der Traditionsverein TSV 1860 München, dessen zahlreiche Anhänger sich zum Auftakt auf zwei Spitzenspiele aus dem Grünwalder Stadion freuen können: die Duelle gegen die fränkischen Aufstiegsrivalen Schweinfurt (30. September) und Bayreuth (31. Oktober). Aber auch andere bayerische Vereine werden live übertragen.

Die 3. Liga mit Zweitliga-Absteiger Würzburg und Aufsteiger Unterhaching spielt ebenfalls eine zentrale Rolle im runden BR-Fußballpaket. Nach der Live-Übertragung der Hachinger gegen Fortuna Köln zu Anfang der Saison zeigt der BR bereits am kommenden Samstag, 9. September 2017, ab 14.00 Uhr, das Topspiel der Würzburger Kickers gegen Tabellenführer Paderborn.

Die nächsten Liveübertragungen im BR Fernsehen im Überblick: (Sendezeit jeweils 14.00 bis 16.00 Uhr)



Sa., 9. September, 3. Liga: WÜRZBURGER KICKERS – SC PADERBORN

Sa., 23. September, 3. Liga: VFL OSNABRÜCK – WÜRZBURGER KICKERS

Sa., 30. September, Regionalliga: TSV 1860 MÜNCHEN – 1.FC SCHWEINFURT 05

Sa., 7. Oktober, Regionalliga: WACKER BURGHAUSEN – SPVGG OBERFRANKEN BAYREUTH

Di., 31. Oktober, Regionalliga: TSV 1860 MÜNCHEN – SPVV OBERFRANKEN BAYREUTH

Mit seinem Sportprogramm in Fernsehen, Hörfunk und online bildet der BR das sportliche Geschehen in Bayern hautnah ab und bietet auch Fans von Vereinen der 3. Fußball-Liga und der Regionalliga das umfassendste mediale Angebot im Freistaat. Neben den Live-Übertragungen im BR Fernsehen gehören dazu regelmäßige Berichte und Zusammenfassungen im „Blickpunkt Sport“ am Samstag sowie online unter www.BRsport.de. Im Hörfunk berichtet der BR samstags in „Heute im Stadion“ über die 3. Liga und Spitzenspiele der Regionalliga.