51. Internationale Hofer Filmtage Der BR bei den Internationalen Hofer Filmtagen

Am 26. Oktober wird der von Bavaria Film, Bayerischem Rundfunk und DZ Bank gestiftete „Förderpreis Neues Deutsches Kino“ verliehen. Drei Koproduktionen des Bayerischen Rundfunks werden in diesem Jahr im Programm der Hofer Filmtage vorgestellt: der Spielfilm „Lux – Krieger des Lichts“ von Daniel Wild sowie die Kurzfilme „Familienzuwachs“ von Teresa Hoerl und „Ein Leben in 8bit“ von Andreas Irnstorfer.

BR Koproduktionen im Programm der Hofer Filmtage

"Lux – Krieger des Lichts“

Ein Dokumentarfilm-Team begleitet den Real Life Superhero LUX (Franz Rogowski) bei seinem alltäglichen Kampf für eine bessere Welt. Weil sich dessen soziales Engagement jedoch als recht unspektakulär entpuppt, findet Jan, der Regisseur, keinen Geldgeber für sein Projekt. Schließlich bekundet der Produzent Brandt Interesse, allerdings unter der Voraussetzung, dass Jan ihm sensationelles Material liefert. Denn wo Superheld drauf steht, muss auch Superheld drin sein.

Drehbuch und Regie: Daniel Wild

Darsteller: Franz Rogowski, Tilman Strauss, Anne Haug, Serkan Kaya, Heiko Pinkowski, Kristin Suckow u. a.

Redaktion BR: Claudia Gladziejewski

Produktion: Mixtvision Mediengesellschaft (Produzenten: Sebastian Zembol, Dagmar Kusche, Bernd Krause) in Koproduktion mit dem BR

Kinostart: 4. Januar 2018



Vorstellungen in Hof: Donnerstag, 20.30 Uhr, Samstag, 20.30 Uhr, Sonntag, 13.15 Uhr

Familienzuwachs

Kurzfilm

Renate (Anke Sevenich) ist Mitte 50 und Hausfrau. Ihr Mann Manni (Rainer Reiners), ebenfalls Mitte 50, arbeitet in einem Fachgeschäft für Sanitärbedarf. In ihrem gemeinsamen Alltag haben die beiden das miteinander reden lange verlernt. Das Leben lebt sich so vor sich hin. Bis zu dem Tag, an dem Renate Manni beichtet, dass sie heimlich Flüchtlinge in der Einliegerwohnung einquartiert hat.

Drehbuch und Regie: Teresa Hoerl

Darsteller: Anke Sevenich, Rainer Reiners, Halima Ilter, Omar El-Saeidi, Abdullah Blasmi, Heba Attallah u. a.

Redaktion BR: Claudia Gladziejewski

Produktion: Mäksmy Films (Produzent: Markus Mayr) in Zusammenarbeit mit HFF München, in Koproduktion mit BR, Pantaleon Films und Kaissar Film



Vorstellungen in Hof: Mittwoch, 19.30 Uhr, Freitag, 12.45 Uhr

Ein Leben in 8bit

Kurzfilm

Aria (Kyra Sophie Kahre), eine 17-jährige Schülerin kann nicht mehr zwischen Computerspiel und Realität unterscheiden. Als sich ihre Schule immer mehr in das Labyrinth-Spiel "Minotaur" verwandelt, muss sie sich ihren Weg zum Zentrum des Labyrinths freispielen. Doch dort wartet nicht nur der Minotaurus auf sie, sondern auch ihre eigene dunkle Vergangenheit und eine tief sitzende Schuld, welche die Grenzen zwischen Realität und Spiel für Aria verschwimmen lässt.

Drehbuch und Regie: Andreas Irnstorfer

Darsteller: Kyra Sophie Kahre, Nicholas Reinke, Heike Koslowski, Felix Auer, Susu Padotzke, Felix Kiss u.a.

Produktion: Hutner & Retzer Film (Produzenten: Johannes Hutner, Michael Retzer) und Superamafilm (Produzent: Holger Frick) in Koproduktion mit BR und in Zusammenarbeit mit Hochschule für Fernsehen und Film

Redaktion BR: Natalie Lambsdorff



Vorstellungen in Hof: Mittwoch, 14.45 Uhr, Freitag, 18.45 Uhr

Umfangreiche Berichterstattung

Der Bayerische Rundfunk berichtet über die Hofer Filmtage in seinen aktuellen Magazinen „Rundschau“, „Abendschau“ und „Frankenschau aktuell“ im BR Fernsehen sowie in der „regionalZeit“ auf Bayern 2 und in „Bayern 1 – Mittags in …“.

Eine Auswahl der weiteren Sendungen in der Übersicht

Im Fernsehen:

BR Fernsehen, Mittwoch, 25. Oktober 2017, 00.15 Uhr

kinokino: Vorab-Beitrag zum Eröffnungsfilm „Drei Zinnen“



3sat, Sonntag, 29. Oktober 2017, 18.00 Uhr

kinokino extra zu den Internationalen Hofer Filmtagen

(Wiederholung am Mittwoch, 1. November, 23.30 Uhr, BR Fernsehen)

Im Hörfunk

Bayern 2, Mittwoch, 25. Oktober 2017, 8.30 Uhr

kulturWelt: Gespräch über die Premieren vom Vortag mit der BR-Filmexpertin Kirsten Martins



B5 aktuell, Freitag, 27. Oktober 2017

B5 Kultur: Bericht über die Verleihung des Filmpreises der Stadt Hof/Förderpreis



Bayern 2, Samstag, 28. Oktober 2017, 19 Uhr

Zündfunk: Live von den Hofer Filmtagen, Moderation Achim Bogdahn (Ab 22 Uhr aus der Hoftex-Fabrik: Zündfunk-Party mit Achim Bogdahn und Tobi Ruhland als DJs)



B5 aktuell, Sonntag, 29. Oktober 2017, 12.35 Uhr

Die Kultur: Beitrag zum Abschluss der Hofer Filmtage von Moritz Holfelder