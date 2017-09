85. Geburtstag Charlotte Knobloch Porträt im BR Fernsehen

Charlotte Knobloch hat das jüdische Leben der Nachkriegszeit in Deutschland entscheidend geprägt und setzt sich bis heute für ein friedliches Miteinander ein. Anlässlich ihres 85. Geburtstags am 29. Oktober zeigt das BR Fernsehen die Dokumentation „Charlotte Knobloch - Ein Leben in Deutschland“: am Mittwoch, 25. Oktober 2017, um 22.45 Uhr.