Chor des Bayerischen Rundfunks Vorstellung der neuen Konzertsaison 2017/18

Am heutigen Mittwoch (5. April 2017) stellte der Chor des BR mit seinem Künstlerischen Leiter Howard Arman und Chormanagerin Susanne Vongries das Programm für die neue Konzertsaison vor. Am heutigen Mittwoch stellte der Chor des BR mit seinem Künstlerischen Leiter Howard Arman und Chormanagerin Susanne Vongries das Programm für die neue Konzertsaison vor.

Mit der ganzen Vielfalt der Vokalmusik aus sechs Jahrhunderten möchten der Chor des BR und sein Künstlerischer Leiter Howard Arman das Publikum begeistern. Das zeigt sich auch darin, dass sich im Programm der neuen Konzertsaison kein Komponist der vergangenen Spielzeit findet.

In der Chor-Abonnement-Konzertreihe sind beispielsweise erstmals Werke von Scarlatti, Pizzetti, Verdi oder Salonen zu erleben. Mit bedeutenden geistlichen Werken wie Bachs Motetten, Mozarts großer Messe in c-Moll, Rossinis Stabat mater und Verdis klangprächtigen Quattro pezzi sacri formt Howard Arman das Herzstück der Konzertreihe. Dabei stehen dem BR-Chor Solisten wie Rosa Feola, Gerhild Romberger, Christina Landshamer, Steve Davislim oder Mika Kares zur Seite, sowie auch die Akademie für Alte Musik Berlin.

"Der Programmgestaltung und damit der Auswahl des Repertoires messe ich große Bedeutung bei. Neben den vertrauten und zentralen Werken der Chorliteratur bedeutet eine fantasievolle Konzertdramaturgie für mich auch eine lebendige Auseinandersetzung mit der ganzen Bandbreite des Chorgesangs in zeitgemäßem Kontext. Dabei eine gute Balance zu halten, etwa zwischen der stilbewussten Wiedergabe Alter Musik und aktuellen Chorwerken, empfinde ich - wie selbstverständlich - als eine anregende Pflicht." (Howard Arman)

Gastdirigenten

Kontrapunkte dazu sind die Programme der Gastdirigenten. Zum Beispiel gibt es ein Wiedersehen mit Peter Dijkstra, der ein Programm zum Thema "Die Liebe oder The Marriage of Heaven and Hell" mit Werken von Gesualdo bis Salonen präsentiert.

Florian Helgath stellt mit Scarlatti und Bach sowie Pizzetti und Martin jeweils zwei Komponistenpaare aus Barock und Klassischer Moderne gegenüber, die nahezu zeitgleich ihre Meisterwerke geschrieben haben.

Mozarts c-Moll-Messe im 4. Abonnementkonzert mit Howard Arman als Dirigent ist eine stille Hommage an Leonard Bernstein, der dieses Werk wenige Monate vor seinem Tod mit Chor und Symphonieorchester des BR aufgeführt hat. Auch das 5. Abokonzert mit Klaas Stok am Pult ist diesem großen Künstler gewidmet, der 2018 seinen 100. Geburtstag feiern würde und über viele Jahre seines Lebens eng mit dem BR-Chor verbunden war.

Konzerte mit dem Chefdirigenten Mariss Jansons

Chefdirigent Mariss Jansons setzt den Chor in der kommenden Spielzeit für Beethovens Messe in C-Dur im Januar 2018 ein.

Darüber hinaus wirkt der Chor bei vielfältigen Projekten mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks mit, unter anderem mit Dirigenten wie Giovanni Antonini, Riccardo Muti oder Bernard Haitink.

Mit dem Münchner Rundfunkorchester wird der BR-Chor unter anderem das Antrittskonzert seines neuen Chefdirigenten Ivan Repušić mitgestalten. In der Reihe "musica viva" ist ein Konzert in der Jesuitenkirche St. Michael mit Werken von Rihm, Killmayer (zu Ehren seines 90. Geburtstages) und Cage/Moran (Uraufführung) im Programm.

Konzertreisen

Bei international renommierten Festivals wie der Internationalen Orgelwoche Nürnberg, dem Lucerne Festival sowie den Salzburger Festspielen ist der Chor des BR wie seit Jahren als willkommener Gast dabei. Debüts hingegen feiert der Chor mit Howard Arman bei den Händel-Festspielen in Halle mit Messiah, den Rencontres Musicales in Évian mit dem Brahms Requiem und beim Deutschen Mozartfest in Augsburg mit Werken von W.A. Mozart.

Ein weiterer Höhepunkt der Saison ist im April 2018 die Rückkehr in die Elbphilharmonie zur Eröffnung des Internationalen Musikfestes Hamburg mit der Missa solemnis unter der Leitung von Thomas Hengelbrock.



Fernsehproduktion

Wie 2016 soll es auch in 2017 wieder eine "Weihnachten in aller Welt"-Fernsehproduktion mit dem Chor des BR und dem Münchner Rundfunkorchester unter der Leitung von Howard Arman geben.

Die genauen Sendetermine im Advent und am Hl. Abend stehen noch nicht fest.