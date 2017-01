Max Ophüls Filmfestival / Sundance Film Festival Erfolgreiches Filmwochenende für den BR

Drehbuch und Regie: Helene Hegemann

Kamera: Manuel Dacosse

Darsteller: Jasna Fritzi Bauer, Arly Jover, Mavie Hörbiger, Laura Tonke, Julius Feldmeier, Hans Löw, Christopher Roth, Bernhard Schütz u.a.

Redaktion: Cooky Ziesche (rbb), Cornelia Ackers (BR)

Produktion: Vandertastic (Produzentin: Hanneke van der Tas) in Koproduktion mit Constantin Film Produktion und rbb in Zusammenarbeit mit dem BR. Entstanden im Rahmen der Initiative „Leuchtstoff“ von rbb und Medienboard Berlin-Brandenburg, gefördert von Medienboard, FFA, BKM, Kuratorium junger deutscher Film, DFFF

Kinostart: 29. Juni 2017



Mifti (Jasna Fritzi Bauer) ist 16, sieht aus wie 12, verhält sich wie Mitte 30 und lebt seit dem Tod ihrer Mutter mit ihren Halbgeschwistern in einer Berliner WG. Ihr Vater hält Terrorismus für einen zeitgemäßen Karrierezweig und interessiert sich eher für Kunst als für Menschen; zur Schule gehen macht in diesem Setting weniger Sinn als sein Leben zwischen Partys, Drogen, Affären und Küchentischpolemiken zu verbringen. Mifti ist wild, traurig, vernünftig und verliebt. Die Erwachsenen, auf die sie trifft, sind nur eins: verzweifelt. Entweder, weil bald die Welt untergeht, oder weil sie nicht wissen, was sie anziehen sollen. Also muss Mifti selbst erwachsen werden, auf die eine oder andere Weise.