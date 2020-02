Startrampe // KeKe Deutschrap mit Wiener Herzblut

Wenn man 2018 mit dem Rappen angefangen hat und jetzt schon Featuregast auf zwei der fettesten Deutschrap-Alben des vergangenen Jahres ist, dann würden wohl viele behaupten, dass man es geschafft hat. So geschehen bei KeKe. Die Wienerin ist auf dem Solodebüt "Kiox" von Kraftklub-Frontmann Felix Kummer und auf Trettmanns neuester Platte zu hören. Doch nicht nur als Featuregast glänzt KeKe, auch als Solokünstlerin zeigt sie eine große Bandbreite an Qualitäten. Taugt ihr Track "Donna Selvaggia" dank düsterer Trap-Beats und verzerrter Vocals zum gepflegten Turnup, könnte ihr Song "Malibu" auch laufen, während man sich am Strand von der Sonne durchbrutzeln lässt. Und auch die Ehrlichkeit in ihrer Ausdrucksweise beeindruckt, wie beispielsweise die Thematisierung ihrer Depressionen im Song "Paradox".

Das Sprungbrett, das KeKe (mit echtem Namen Kiara Hollatko) anfangs so schwungvoll ins öffentliche Interesse katapultierte, war das Label "MOM I MADE IT". Da wurde man durch ein YouTube-Video auf sie aufmerksam, in welchem sie den Song "Wasting My Young Years" von der britischen Popband London Grammar coverte. Das YouTube-Video hat sie irgendwann gelöscht. Die perfekte Steilvorlage für Startrampe-Host Fridl Achten, der KeKe in Wien getroffen und ihr den Wunsch erfüllt hat, den Song bei einer Live-Session mit einem kleinen Streichorchester zu performen.

"Ich wünschte, ich hätte es geschrieben. Weil ich finde, dass das ein Gefühl so gut auf den Punkt bringt, das ich so gut verstehe. Und deswegen begleitet mich der Song einfach auch schon so lange." KeKe

Fridl begleitete sie zudem in ihre Heimatstadt Krems. Das entschleunigte Leben dort stellt für KeKe einen gesunden Gegenpol zum Alltag als Musikerin dar. Auch schon früher fand sie in der ruhigen Idylle der Weinberge immer wieder Antworten auf wichtige Fragen. Sie erzählt Fridl auch davon, wie sehr sie ihre Heimat zu schätzen gelernt hat, vor allem seitdem sie so viel unterwegs ist.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. KeKe: London Grammar-Cover & Ausflug nach Hause || Startrampe

Songs mit einer "empowering message" für Frauen findet man im Rapkosmos deutlich seltener als solche, in denen Frauen herabgewürdigt werden. Deshalb ist KeKe so besonders. Mit jahrelanger musikalischer Erfahrung und einem Studium in Jazzgesang vereint sie ihre feministische Botschaft mit coolen Tracks, auf die auch jeder Trap-Fan abfährt.

Denn auch wenn sie noch relativ neu im Rapgame ist und sich selbst eher als Sängerin sieht, merkt man, dass sie sich bereits seit langer Zeit täglich mit Musik beschäftigt. Mit zwölf stand sie bereits auf Bühnen wie beispielsweise 2007 beim österreichischen TV-Format "Kiddy Contest". Sie sagt Fridl im Interview auch, dass sie sich anfangs sehr schwer im Rappen getan hatte, ihr aber irgendwann die musikalische Erfahrung half.

"Ich könnte nie so eine straighte Popsängerin werden, weil ich das nicht kann. Rappen ging halt." KeKe

Bei ihrer heutigen Musik bekommt KeKe Unterstützung vom Producer Shawn The Savage Kid, der ihr auch dazu geraten hatte, sich im Rappen zu probieren. Er und der Producer Srsly machen viele der Beats, auf denen KeKe sich auf ihre genre-unabhängige Art austobt.

Als KeKe Fridl mit in ihre Heimat nimmt, treffen sie dort auch ihre Oma. Die Rapperin präsentiert sich als Familienmensch und ihre Oma erzählt Geschichten aus der Zeit vor KeKes Karrierestart. Trotz des Hypes ist sie unglaublich bodenständig, ehrlich und sympathisch. So jemanden wie KeKe hat Deutschrap dringend gebraucht.