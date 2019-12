It’s a Reeemiiix! Das ultimative Gipfeltreffen der Deutschrap-Podcasts

Die HipHop-Talk-Elite des Landes trifft sich zum munteren Ringelpiez mit Austauschen: Acht Deutschrap-Podcasts vereinen sich in einer Mammut-Remix-Monster-Folge. Mit dabei: Jule Wasabi, Falk Schacht, Marcus Staiger, Jan Wehn und Helen Fares.

Deutschrap boomt, Podcasts boomen, Deutschrap-Podcasts boomen. Mittlerweile gibt es für den geneigten Sprechgesang-Fan ein breites Angebot an Talkformaten über deutschem und internationalem HipHop - von politisch bis philosophisch, von Business bis Gossip, historisch oder aktuell, Musik oder alles drum rum. Acht der besten Deutschrap-Podcasts treffen jetzt in einer riesigen Spezial-Kollabo-Folge aufeinander – ganz so wie das die Rapper auch gerne machen. Ein wahrer Mammut-Remix, um es mit den Worten von Kool Savas zu sagen.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Kool Savas "Der Beweis 2: Mammut RMX" (Official HQ Video) 2008

Am 28.12. erscheint der welterste Deutschrap-Podcast-Mammut-Remix. Mit dabei sind: Schacht & Wasabi - Der Deutschrap Podcast (BR/PULS), Die Wundersame Rapwoche (Boom FM) Backspin Stammtisch (Backspin), Machiavelli - Der Podcast über Rap und Politik (WDR Cosmo), Vor der Mio (Spotify), All Good Podcast (All Good), ThemaTakt - Der Musik-Podcast mit HipHop-Schwerpunkt (ThemaTakt) und Deine Homegirls (Alles Gold).

Die Hosts wurden per Losverfahren in neue Zweierteams eingeteilt und besprechen jeweils ein brennendes Rapthema des Jahres 2019 – das Resultat ist ein HipHop-Jahresrückblick, den alle Rap-Podcasts ihren Hörer*innen am 28.12.2019 als Spezial-Folge schenken. Danach darf dann hitzig diskutiert werden, wer den besten Part hatte.

Sendung: Schacht & Wasabi am 18.12.2019