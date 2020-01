Wissen, Crime, Unterhaltung Fünf Podcasts für jede Lebenslage

Keinen Überblick mehr im Podcast-Dschungel? Wir haben hätten da was für euch: True Crime für Mordlustige, historische Fakten für Wissensdurstige, Lösungsansätze für die wirklich wichtigen Fragen. You're welcome.

Wenn du im Gefühlschaos feststeckst: "Die Lösung"

Was ist Polyamorie? Wieso sind wir eifersüchtig und warum tut es so weh, wenn sich gute Freundschaften auflösen? Moderatorin Verena Fiebiger und Diplom-Psychologin Lena Schiestl beantworten Fragen, die uns alle angehen. Sie analysieren die Erfahrungen von Betroffenen, aber auch ihre eigenen Berührungspunkte mit den Themen. Die eine Lösung gibt es laut den beiden zwar nie, dafür aber Lösungsvorschläge und kluge Gedanken.

Um aus deiner Bubble rauszukommen: "Halbe Katoffl"

Halbe Katoffln, das sind für den Journalisten Frank Joung Deutsche mit Migrationshintergrund. Also Leute wie er selbst, denn Joung hat koreanische Wurzeln. Mit seinen Gästen macht er den Klischee-Check, spricht über das Leben in Deutschland, ihre Kindheit und was sie bewegt. Der Podcast bietet Einblicke in andere deutsche Lebenswelten. Jede Episode schafft in einem entspannten Gespräch Raum für eine Person und ihre individuellen Erfahrungen. Spannend für halbe und ganze Katoffln.

Wenn dir Nervenkitzel fehlt: "Mordlust"

True Crime – wahre Verbrechen faszinieren uns und die funk-Reporterinnen Paulina Krasa und Laura Wohlers. Jeden zweiten Mittwoch erzählen sie von zwei Kriminalfällen, die so wirklich in Deutschland stattgefunden haben. Anschließend diskutieren sie über die psychologischen und strafrechtlichen Hintergründe. Gründliche Recherchen und authentische Reaktionen machen den Reiz dieses Podcasts aus.

Zum Runterkommen: "Eine Stunde History"

Der wöchentliche Podcast von Deutschlandfunk Nova erzählt die Geschichte hinter Ereignissen, Personen oder Orten. Egal ob Karl der Große, der Hamburger Hafen oder die erste Tetanusimpfung: Die Moderatoren und Interviewpartner reihen nicht nur trockene Fakten aneinander, sondern beleuchten die historischen Zusammenhänge und Parallelen zur heutigen Zeit. Der Mix aus Talk, Hörspiel und Interviews sorgt dabei für Abwechslung.

Wenn du mal was anderes hören willst: "Leonora - Mit 15 zum IS"

Vier Jahre haben Journalisten von NDR Info einen Vater begleitet, dessen Tochter mit 15 Jahren von zu Hause abgehauen und zur Terrormiliz Islamischer Staat (IS) gegangen ist. Aus der Recherche ist unter anderem eine fünfteilige Podcast-Serie entstanden: Durch Sprachnachrichten, Tagebucheinträge und Chats wird die Geschichte von Maik und Leonora nacherzählt – von der Radikalisierung bis zu den Fluchtversuchen aus Syrien.

Sendung: PULS am 15.01.2020 - ab 15 Uhr