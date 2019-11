Streamingtipps vom Seriencamp Auf diese Serien freuen wir uns jetzt schon

1. Hindafing (Deutschland)

Alfons Zischl hat unsere Serienherzen als Anti-Held erobert. Als Bürgermeister von Hindafing musste er nach einem wüsten Strudel aus Schulden, Crystal Meth und unlauterer Politik zurücktreten – und landet in Staffel 2 direkt mal als Landtagsabgeordneter in München. So richtig überraschend ist nicht, dass Alfons damit vom Regen in die Traufe kommt. Vor allem aber ist es wieder einmal verdammt schwer, nicht weiter mit ansehen zu wollen, wie Zischl einfach alles falsch macht und unsere "Tu‘s bitte einfach nicht"-Gedanken auf dem Bildschirm geflissentlich ignoriert.

Beim Seriencamp am Freitag, 08.11. ab 20:00 Uhr

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Hindafing - Trailer deutsch

2. Beforeigners (Norwegen)

Vor fünf Jahren sind überall auf der Welt urplötzlich Menschen aus der Vergangenheit aufgetaucht: Aus dem Zeitalter der Wikinger oder auch der Steinzeit. Das sind die Beforeigners – Fremde aus einer anderen Zeit. Und weil sie nun schon mal da sind, müssen sie auch integriert werden. Das läuft aber erstens natürlich nicht ohne zum Teil aberwitzige Hürden ab und wird zweitens erschwert, als eine Leiche mit Tätowierungen gefunden wird, die aus der Steinzeit zu sein scheinen. In dieser Serie muss nicht nur ein Mord geklärt, sondern auch noch eine Multikulti-Gesellschaft aufrechterhalten werden. Und letzteres sollte uns arg bekannt vorkommen.

Beim Seriencamp am Samstag, 09.11. ab 20:30 Uhr

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. BEFOREIGNERS: Official international trailer

Wir suchen mit euch die besten Serien-Intros Eigentlich ist Vanessa Schneider Host vom Serienpodcast "Skip Intro" - am Sonntag, 10.11., heißt es auf dem Seriencamp aber: Don't Skip Intro.

In einer Talkrunde sucht sie die besten Serienintros. Kommt vorbei und erzählt uns, welchen Vorspann ihr niemals skippen würdet. Mit dabei ist Lutz Lemke, der Intro-Designer von "DARK", der uns in die Welt seines berühmten Serienvorspanns entführt.

Außerdem seht ihr dann, wen ihr sonst nur hört: Dominik Hammes vom Popkultur-Podcast "Nukular" und Emily Thomey und Jörn Behr vom Serienpodcast "Glotz und Gloria".



3. What We Do In The Shadows (USA)

Der gleichnamige Kinofilm ist schon zu einer Kultkomödie geworden, jetzt geht die Geschichte in Serie. Das Rezept bleibt grundlegend dasselbe. Mehrere Vampire leben zusammen in einer WG und wir schauen ihnen im Doku-Style dabei zu, wie sie im Alltag noch mehr struggeln als wir alle zusammen. Und wie sollte man auch problemlos klarkommen, wenn man hunderte von Jahren alt in Staten Island lebt und irgendwie nix gebacken bekommt, egal wie viel "Lebens"-Erfahrung man so mit sich rumschleppt. Kleines Extra für Fans der ersten Stunde: Titelmelodie und so einige Eigenheiten aus dem Film haben es in die Serie geschafft. Never change a winning team.

Beim Seriencamp am Sonntag, 10.11. ab 20:00 Uhr

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. What We Do in the Shadows Season 1 Trailer | Rotten Tomatoes TV

4. ZeroZeroZero (Italien)

Das organisierte Verbrechen hat Autor Roberto Savianos schon in mehreren Büchern beschrieben und das ergibt – wer hätte das geahnt – eine extrem spannende Serie über den internationalen Kokainhandel. Dabei macht ZeroZeroZero verdammt viel richtig. Die verfolgt den Handelsweg und spielt deswegen USA, Mexiko, Afrika und eben Italien. Ihr hört in dieser Serie sechs verschiedene Sprachen und bekommt eine Besetzung zu sehen, die mega gut ist und über die gängigen Darsteller á la "ja klar, der spielt immer so ne Mafia-Nase" weit hinaus geht.

Beim Seriencamp am Sonntag, 10.11. ab 20:30 Uhr

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Sky Original ZeroZeroZero Teaser Trailer

5. Ramy (USA)

Wie viele Muslime kennt ihr in Serien, die nicht irgendwie negativ dargestellt werden? Genau. "Ramy" will das ändern. Gemacht hat die Serie Stand-Up Comedian Ramy Youssef, der auch gleich die Hauptrolle spielt und als Millennial Ramy durch das Großstadtleben irrlichtert. Ohne richtigen Job, ohne Freundin und ohne Plan weiß Ramy was er will – glücklich sein – aber nicht, wie zur Hölle er das schafft. Wie er sich dabei zwischen zwei Kulturen und mega verwirrendem Dating Life schlawinern muss, ist mal herzzerreißend, mal witzig und auf jeden Fall sehr gut geschrieben.

Beim Seriencamp am Sonntag, 10.11. ab 22:30