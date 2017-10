Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit

Wie Medien Politik verstehen und verständlich machen

Dienstag, 24.10.2017,

11.45 - 12.45 Uhr

Raum 04, EG



Netzstandard 5G – Wie und warum sind die Medien dabei?

Panel in Kooperation mit dem IRT

Mittwoch, 25.10.2017,

16.15 - 17.15 Uhr,

Raum 11, 1. OG



Forum Medienmanagement:

"Catch up if you can"!

Die Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Zeiten der digitalen Individualisierung

Donnerstag, 26.10.2017,

10.00 - 11.00 Uhr

Raum 04, EG



Experten vom BR beteiligen sich außerdem an zahlreichen weiteren Diskussionsrunden (mehr dazu in der Broschüre "Der BR auf den Medientagen München". des BR auf dem MedienCampus Bayern.