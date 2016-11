Munich Indoors Ehning krönt sich zum "Rider of the Year"

Marcus Ehning hat sich in München zum "Rider of the Year" gekrönt. Dem Springreiter reichte im Großen Preis von München ein sechster Platz, um zum ersten Mal in seiner Karriere die Riders-Tour zu gewinnen.

Im Großen Preis von München verpasste der dreimalige Weltcup-Sieger mit der Stute Cristy zwar die Siegerrunde, konnte sich aber trotzdem souverän durchsetzen und darf nun den Titel "Rider of the year" tragen. Zweiter wurde Andre Thieme aus Plau am See. Ehning war als großer Favorit ins Finale gegangen. Mit 58 Punkten hatte der Westfale aus Borken einen großen Vorsprung vor den nächstplatzierten Thieme und Rüping (Mühlen/je 43). Der CHIO-Sieger von 2006 hatte nach seinem Olympia-Pech in der Riders-Tour frühzeitig die Weichen auf Sieg gestellt und die Etappen in Paderborn und Münster gewonnen. Die Riders Tour wurde 2001 von Europas größtem Pferdehändler Paul Schöckemöhle ins Leben gerufen. Rekordsieger mit fünf Triumphen ist Ludger Beerbaum.

"Das war für mich eine tolle Saison, vor allem in München." Marcus Ehning

Schmid gewinnt Schlussspringen

Den Höhepunkt der Munich Indoors gewann Maximilian Schmid. Der 26 Jahre alte Reiter aus dem Utting am Ammersee siegte mit Chacon in 39,86 Sekunden klar vor dem Österreicher Christian Rhomberg mit Saphyr (42,22). Dritter wurde Mario Stevens aus Molbergen mit Brooklyn (43,22). In der Dressur feierte Anabel Balkenhol (Rosendahl) ihren dritten Sieg. Die 44-Jährige hatte für den Grand Prix Special ihre langjährige Nummer eins Dablino gesattelt und setzte sich am Ende durch. "Es ist alles genau so gelaufen, wie ich es mir vorgenommen habe. Ich wollte im Special noch ein bisschen mehr zureiten und riskieren", sagte Balkenhol.