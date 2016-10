Servus, Barbara! Olympiasiegerin Engleder zum Karriereende auf Rang zwei

Den Sieg verpasste Engleder nur um Millimeter. Die Rio-Siegerin im Dreistellungskampf musste sich am Sonntag in ihrer Spezialdisziplin mit dem Sportgewehr nur der Olympia-Zweiten Binbin Zhang aus China geschlagen geben. In ihrem letzten internationalen Wettkampf wurde Engleder mit einem Rückstand von 0,2 Punkten Zweite (insgesamt 460,0). Rang drei ging an die Chinesin Li Du (448,9 Punkte).

Selina Gschwandtner (Reischach) wurde mit 400,7 Punkten Achte. Engleder will sich nun mehr um ihre Familie kümmern und eine Ausbildung zur Verwaltungsangestellten beginnen.

"Das alles konnte ich nur leisten, weil sich mein Mann Jürgen und meine Mama Christel so gut um meinen kleinen Sohn Tobias gekümmert haben." Barbara Engleder

Sie wird ab sofort nur noch in der Bundesliga und bei nationalen Meisterschaften an den Start gehen.