WM-Countdown startet Sturm sucht die letzten Puzzleteile

Sturm räumt dem Deutschland-Cup am Wochenende in Augsburg einen hohen Stellenwert auf dem Weg zur Heim-WM 2017 ein. Das traditionelle Vier-Länder-Turnier sei "extrem wichtig für mich", betonte der Coach, weil es die einzige Maßnahme vor der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft im Frühjahr in Köln und Paris sei.

"Ich brauche eine größere Basis an Spielern." Bundestrainer Marco Sturm

Drei Neulinge, aber Verzicht auf NHL-Verteidiger

In den Partien gegen die Slowakei, Schweiz und Kanada kann der Trainer 27 Spieler testen, darunter die drei Neulinge Konrad Abeltshauser, Maximilian Kastner (beide EHC München) und Thomas Holzmann (Augsburger Panther).

Nicht zum Team gehört Abwehrspieler Christian Ehrhoff, der nach 862 Partien in der nordamerikanischen NHL jüngst zu den Kölner Haien in die Deutsche Eishockey Liga (DEL) gewechselt war. "Er war sechs bis sieben Wochen unterwegs und hat nicht richtig trainiert", erklärte Sturm seinen Verzicht auf den einst bestverdienenden NHL-Verteidiger. Ehrhoff solle sich aktuell auf seinen Verein konzentrieren. Bei der WM vom 5. bis 21. Mai dürfte Ehrhoff beim DEB wieder gesetzt sein.

"Es wird schwer, noch einen Platz für die WM zu bekommen. Aber ich hoffe, der eine oder andere nutzt seine Chance. Ich lasse mich gerne überraschen." Marco Sturm

Traditionsreiches Eishockeyturnier

Der Deutschland Cup findet in diesem Jahr zum 27. Mal statt, das zweite Mal in Augsburg. Die Stadt löste im vergangenen Jahr München als Austragungsort ab, wo das Eishockey-Traditionsturnier zuvor sechs Jahre lang beheimatet war. Bis 2017 wird es nun im gut 6.000 Zuschauer fassenden Curt-Frenzel-Stadion ausgetragen. Erstmals wurde das Turnier vom Deutschen Eishockey-Bund (DEB) 1987 organisiert. Nur in den Jahren 1989, 1998 und 1999 fiel die Veranstaltung aus. Von 2000 an war unter anderen Hannover Ausrichter. 2008 fanden die Spiele in Mannheim und Frankfurt/Main statt, seit 2009 in München.

In der Heimstätte der Augsburger Panther misst sich die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes mit der Slowakei (Freitag/19.30 Uhr), der Schweiz (Samstag/19.30 Uhr) und einer Auswahl Kanadas (Sonntag/16.30 Uhr). Deutschland tritt als Titelverteidiger an und will das Turnier nach 2014 und 2015 zum dritten Mal nacheinander gewinnen. Mit sieben Turniersiegen ist Deutschland Rekordsieger.