DEL, 6. Spieltag Nürnberg gewinnt Derby gegen ERC

Das hochklassige Derby entpuppte sich lange Zeit als Geduldsspiel für beide Mannschaften, das durch zwei glänzende Torhüter seine Abrundung erhielt. Sowohl Jochen Reimer im Nürnberger Kasten, als auch Timo Pielmeier in Reihen der Gäste, zeigten immer wieder, dass sie zu den Besten ihres Faches gehören. So dauerte es bis 55 Sekunden vor Ende des Mittelabschnitts, bis das erste Tor bejubelt werden durfte: Ice-Tiger Marco Pfleger erzielte das 1:0, das gleichzeitig der vorentscheidende Moment bleiben sollte. Schließlich musste Ingolstadt im letzten Drittel das Spiel offener gestalten, weshalb sich zwangsweise Konterchancen für die Franken ergaben. In der 56. Minute startete Patrick Reimer durch, bekam den weiten Pass von Brett Festerling genau in den Lauf, schüttelte einen Verteidiger ab und überwand Pielmeier zum 2:0.

Ingolstadt setzte knapp drei Minuten vor Schluss alles auf eine Karte und nahm Pielmeier vom Eis, die Gastgeber standen aber weiterhin kompakt und brachten den ersten Heimsieg über die Zeit. Damit stehen beide Teams in der Tabelle punktgleich im Mittelfeld.

"Für mich war das eine hochklassige Partie mit läuferisch starken Mannschaften, vielen Chancen und guter Arbeit in Unterzahl. Der Unterschied war ein verlorener Zweikampf eine Minute vor dem Ende des zweiten Drittels. Im letzten Drittel hat Nürnberg sehr clever gespielt und uns vom Tor weggehalten." ERC-Chefcoach Tommy Samuelsson

Nürnberg Ice Tigers - ERC Ingolstadt, 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) Tore: 1:0 Pfleger (39:05), 2:0 Reimer (55:02)

Schiedsrichter: Kopitz/Schukies (Iserlohn/Herne)

Strafminuten: Nürnberg 8 - Ingolstadt 4

Zuschauer: 4.591

Nichts zu holen für Straubing

Im zweiten Feiertags-Spiel gingen die Gäste aus Straubing zwar mit 1:0 in Führung, unterlagen aber am Ende den Kölner Haien deutlich mit 1:6. Für die Rheinländer war es der vierte Sieg im fünften Saisonspiel. Damit rücken sie bis auf einen Punkt an Tabellenführer und Meister Red Bull München heran, der eine Partie mehr bestritten hat. Für die Niederbayern war es die zweite Saisonniederlage, sie stehen mit elf Punkten auf dem fünften Platz.

Kölner Haie - Straubing Tigers, 6:1 (0:1, 4:0, 2:0) Tore: 0:1 Hedden (15:56), 1:1 Reinhart (21:33), 2:1 Turnbull (27:41), 3:1 Jones (28:38), 4:1 Gogulla (37:21), 5:1 Potter (52:26), 6:1 Jones (55:20)

Schiedsrichter: Hurtik/Piechaczek (Bad Nauheim/Landsberg)

Strafminuten: Köln 18 - Straubing 26

Zuschauer: 8.876

Am Sonntag gewannen die Augsburg Panthers mit 4:1 gegen Bremerhaven und Red Bull München mit 2:0 in Düsseldorf.

EHC München gegen Växjö Lakers

Ein DEL-Trio ist bereits am Dienstagabend in der K.o.-Runde der Champions Hockey League gefordert: Meister München empfängt das schwedische Spitzenteam Växjö Lakers, Berlin erwartet den EV Zug aus der Schweiz, Wolfsburg spielt gegen Zürich. Die Rückspiele finden am 11. Oktober statt. Die Adler Mannheim, der ERC Ingolstadt und die Krefeld Pinguine konnten sich nicht als Erster oder Zweiter ihrer Dreiergruppen für die Zwischenrunde der letzten 32 qualifizieren.