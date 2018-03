Richtig Zähne putzen Zahnputzmythen aufgeklärt

Mythos 1: Sie müssen Ihr Zähne immer nach dem Frühstück putzen

"Wenn man seine Zähne gründlich putzt, ist es nicht von erheblicher Bedeutung, ob man sie nach oder vor dem Frühstück putzt", so Prof. Dr. Dietmar Oesterreich - Vizepräsident der Bundeszahnärztekammer. Denn "Kariesbakterien brauchen etwa 24 Stunden, um die Karies auslösenden Säuren zu produzieren.“

Gibt es zum Frühstück einen Orangensaft - also etwas säurehaltiges - sollte man 30 Minuten vor oder nach dem Verzehr mit der Zahnpflege warten, da die Säure den Zahnschmelz anätzt. Der Zahnschmelz funktioniert als Schutzschicht für den Zahn. Wird diese angegriffen, sind wichtige Mineralstoffe auf der Zahnoberfläche leichter löslich. Beginnt man also zu früh mit der Zahnpflege, putzt man sich quasi wichtige Mineralstoffe weg.

Mythos 2: Die Zahnbürste muss nach einer Erkältung gewechselt werden

Auch das stimmt so nicht. Zahnmediziner Oesterreich klärt auf: "Die Zahnbürste sollte nach dem Zähneputzen trocken gelagert werden. Richtig lagern heißt: Zahnbürste schaut aus dem Zahnputzbecher hinaus, keinesfalls kopfüber in den Zahnputzbecher stellen. So besteht kein Grund sie nach einer Erkältung zu wechseln, denn bei Trockenheit sterben die Keime ab. "

Ihre Zahnbürste sollten Sie alle zwei bis drei Monate wechseln.

Mythos 3: Zähne mit kreisenden Bewegungen putzen

Was Kindern im Kindergarten beigebracht wird, sollten Sie nicht tun. Besser: Die Rot-Weiß Technik anwenden. Also mit einer fegenden Bewegung vom Zahnfleisch zum Zahn putzen. Eine kreisende Bewegung ist schlecht, weil bei der Rückwärtsbewegung Schäden am Zahnfleisch entstehen können. Man putzt sich quasi das Zahnfleisch weg.

Das empfielt der Zahnarzt