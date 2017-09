Welt der Tiere Al Maha - Im Visier des Falken

Der Flug des Falken ist majestätisch und gerade in der Wüste ein atemberaubender Anblick. Damit die Vögel in Dubai eine Überlebenschance haben, werden sie gezüchtet und ausgewildert.

Majestätische Greifvögel ziehen ihre Kreise über der endlosen Wüste im Morgengrauen. Dabei werden ihre Flugkünste im ersten Nationalpark Dubais von den wachsamen Blicken der Falkner verfolgt.

Foto-Impressionen:

















Vorheriges Bild Nächstes Bild Zu den Merkmalen eines Falken zählt der hakig nach unten gebogene Oberschnabel. An diesem tragen alle Falken den sogenannten Falkenzahn, der von einer beiderseits im vorderen Teil des Oberschnabels vorhandene Zacke gebildet wird.

Hilfe für die Falken

Die Falknerei hat in arabischen Ländern eine lange Tradition. Das Training und die Jagd mit den edlen Vögeln ist zugleich Sport und Leidenschaft. Nun ist sie auch Ursprung eines Naturschutzprojektes der besonderen Art, denn in Dubai werden Falken eigens gezüchtet, um sie wieder in die Freiheit zu entlassen. Sie sollen so ihren ursprünglichen Lebensraum zurückerobern und die natürliche Population stärken.