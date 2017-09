Welt der Tiere Sky - über den Gipfeln des Karwendel

Sky ist der erste Adler, der von einem Falkner trainiert wird, um mit einer Kamera auf dem Rücken über den Alpengipfeln seine Kreise zu ziehen. Seitdem Sky seine Eischale aufbrach, hat Falkner Martin Reindl die ersten zwei Lebensmonate des Adlers dokumentiert.

Danach wurde er im Falkenhof Lenggries trainiert. Es begann mit dem "Abtragen", wo sich der Vogel an die Gegenwart des Falkners auf dessen Hand gewöhnt. Eine Woche später startete das Flugtraining von Sky. Von Anfang an trug er einen Rucksack auf dem Rücken, in dem später die 320 Gramm schwere Kamera befestigt wurde. Sky lernte zuerst am Brauneck damit zu fliegen und seine Heimat von oben zu dokumentieren. Später kreiste er dann auch im Karwendel: vom Juifen Richtung Falkenhütte über den Ahornboden und dem Rissbach.

Foto-Impressionen: