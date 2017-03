LAUF10! - Die Zehnte!

LAUF10! startet wieder

Von Null auf zehn Kilometer: LAUF10! macht Sportmuffel innerhalb von zehn Wochen fit für einen Zehnkilometerlauf. Das Erfolgsprojekt der Abendschau im BR Fernsehen startet am Montag, den 17. April 2017. Das Finale steigt am Freitag, den 30. Juni 2017 mit einem großen Abschlusslauf durch die Hopfengärten rund um den Markt Wolnzach in der Hallertau.

Wer sich schlapp fühlt und seine müden Knochen wieder einmal richtig in Schwung bringen will, für den bietet die Aktion LAUF10! die beste Gelegenheit, gute Vorsätze in die Tat umzusetzen.

Das Laufprojekt der Abendschau, des Bayerischen Leichtathletik-Verbandes und der TU München bringt seit 2008 jährlich mehrere zehntausend Bayern dazu, etwas für ihre Gesundheit zu tun. Dafür hat das Zentrum für Sportmedizin und Prävention an der Technischen Universität München spezielle Laufpläne in verschiedenen Schwierigkeitsgraden entwickelt.

Umfangreiche mediale Angebote begleiten die Läufer im Aktionszeitraum mit Motivations- und Servicetipps, Ernährungsratschlägen und Rezepten.

Die neue LAUF10!-App zum Trainingsstart am 17. April

... mit noch viel mehr Service und Hilfstools. Trainingspläne und tägliche Motivationstipps bekommen, Streckenverläufe per GPS aufzeichnen, Leistung und Entwicklung messen, speziell von Sternekoch Christian Henze entwickelte Rezepte nachlesen – das und vieles mehr bietet die LAUF10!-App, die Sie ab Anfang April in den bekannten App-Stores finden werden.

Gemeinsam trainieren macht mehr Spaß!

An LAUF10! kann man alleine teilnehmen oder auch in der Gruppe. Wer lieber mit anderen trainiert, kann sich einer von über 250 Laufgruppen anschließen, die Sportvereine überall in Bayern anbieten. Diese Laufgruppen werden von uns geschulten LAUF10!-Trainern geleitet. Ab Mitte März finden Sie hier eine Liste der teilnehmenden Vereine.

Fakten Programmdauer: Montag, 17. April bis Freitag, 30. Juni 2017

Ein- bis dreimal wöchentlich gemeinsames Training, geleitet durch einen Lauftrainer des Vereins!

Großer Abschlusslauf mit krönendem Stadtfest am 30. Juni in Wolnzach. Die Abendschau überträgt live!

Die Besonderheit an LAUF10!: Nicht die Zeit zählt, sondern das Ankommen. Gemeinschaftserlebnis statt Einzelkämpferdasein!

Bilder vom LAUF10!-Abschlusslauf 2016 - zum Durchklicken: