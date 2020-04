Bücher für die Quarantäne Diese 9 Bücher verändern deine Sicht auf die Welt

„ Ein Neger darf nicht neben mir sitzen” von David Mayonga aka Roger Rekless [Sachbuch]

Darum geht’s:

Scratch-Techniken, Punchlines und HipHop-Kultur finden in diesem Buch genauso ihren Platz, wie Gespräche mit ehemaligen SS-Mitgliedern, der Rückblick auf rassistische Aussagen von Klassenkameraden, ein Besuch beim AfD-Stammtisch und die Auseinandersetzung mit dem Schwarz-Sein. David Mayonga aka Roger Rekless bringt in “Ein Neger darf nicht neben mir sitzen” seine Alltagserfahrungen aus dem Leben als Schwarzer Bayer, als Rapper und Moderator mit wissenschaftlich fundierter Rassismus-Theorie zusammen.

Ist ein Buch für...

… alle, die Schwarzen Personen mit der Frage „Wo kommst du her?“ begegnen und mit der Antwort „aus Marktschwaben“ nicht zufrieden sind. Wer „Ein Neger darf nicht neben mir sitzen“ liest, lernt, wie erschreckend subtil und vielschichtig Alltagsrassismus ist, und wie viel Weg noch vor uns allen liegt, wenn es darum geht, eine offene und diverse Gesellschaft zu sein.

„Herkunft“ von Saša Stanišićs [Roman]

Darum geht’s:

Wer entscheidet eigentlich darüber, was wir sind und welche Herkunft wir haben? Sind es Stammbäume, Gene, die Erinnerungen unserer Eltern oder ist es einfach nur der Zufall? Das versucht der Gewinner des Deutschen Buchpreises Saša Stanišićs in “Herkunft” herauszufinden. Dafür durchreist er mit Hilfe der Erinnerungen seiner Großmutter seine frühere Heimat, das ehemalige Jugoslawien. Er blickt zurück auf die Kindheit in einem kleinen Ort im heutigen Bosnien, und begibt sich noch einmal auf die Flucht 1992 nach Deutschland. Man erfährt, was ein Heidelberger Vorort und die örtlichen Aral-Tankstelle mit Heimat und Integration zu tun haben und begleitet Saša Stanišić durch seine Assoziationen und Gedanken, die zwischen Fiktion und Realität hin- und herspringen.

Ist ein Buch für...

...Fans von Abenteuerreisen mit Realitätsbezug und interaktiven Geschichten. In Saša Stanišićs Roman entscheidet nämlich der oder die Leser*in über das Ende seiner Geschichte und die Frage nach der „Herkunft“.

„Nachwendekinder“ von Johannes Nichelmann [Sachbuch]

Darum geht’s:

Lukas, Melanie und Maximilian sind zwischen 1985 und 1992 in Ostdeutschland geboren. Der eine kauft sich einen gebrauchten Trabbi. Die andere hat sich in der Wahlheimat Bayern derart gut eingelebt, dass sie sogar ihren brandenburgischen durch einen bayerischen Dialekt ausgetauscht hat. Und der letzte recherchiert die ambivalente Geschichte seines Vaters, der zwar Punk war, gleichzeitig aber auch Stasi-Spitzel. Buchautor Johannes Nichelmann webt in seinem erzählenden Sachbuch die Gespräche mit den drei Nachwendekindern um seine eigene Geschichte als Kind ostdeutscher Eltern.

Ist ein Buch für...

...alle, die wissen wollen, was es bedeutet, von der DDR geprägt zu sein, ohne sie aktiv miterlebt zu haben. Mit „Nachwendekinder” könnt ihr eure eigenen Ost-West-Vorurteile hinterfragen und Argumente gegen Ossi-Bashing für die nächste Familienfeier sammeln.

„Brüder“ von Jackie Thomae [Roman]

Darum geht’s:

Wenn zwei Typen unterschiedlicher nicht sein können, dann wahrscheinlich Mick und Gabriel. Mit Mick durchreist der*die Leser*in die schlaflosen und rauschhaften Neunziger im aufregenden Berlin nach dem Mauerfall. Und Gabriel begleitet man durch sein Leben im London der Nuller Jahre – voll Architektur, Arbeit und Perfektion in allen Lebensbereichen... Das Einzige, was die beiden miteinander verbindet, ist ihr gemeinsamer Vater: Idris aus dem Senegal, der zum Studieren in die DDR kam und dort im selben Jahr zwei Söhne mit zwei unterschiedlichen Frauen gezeugt hat.

Ist ein Buch für...

...Tage, an denen ihr was Leichtes mit Tiefgang braucht. Klingt zwar widersprüchlich, funktioniert bei “Brüder” aber wunderbar. Denn Jackie Thomae verwebt in ihren beiden Protagonisten in einfacher, aber kluger und erfrischender Sprache die Themen afrodeutsche Identität und ostdeutsche Herkunft.

„ Eure Heimat ist unser Albtraum” von Fatma Aydemir und Hengameh Yaghoobifarah (Hrsg.) [Essayband]

Darum geht’s:

Wie fühlt es sich an, nicht nur zur Mehrheitsgesellschaft in Deutschland zu gehören? In „Eure Heimat ist unser Albtraum” lest ihr Essays über die persönlichen Erfahrungen der Autor*innen mit ihrer Außenseiterrolle. Das Gefühl, heimatlos zu sein verbindet die individuellen Texte. Mit Olga Grjasnowa, Sasha Marianna Salzmann, Sharon Dodua Otoo, Margarete Stokowski, Reyhan Şahin aka Lady Bitch Ray und Max Czollek haben die Herausgeber*innen Fatma Aydemir und Hendameh Yaghoobifarah Deutschlands aktuell wichtigste und inspirierendste Stimmen von Menschen mit Migrationserfahrung zusammengebracht.

Ist ein Buch wie...

... ein wachmachender Nackenklatscher, der wohl jede*n die eigenen Privilegien ernsthaft hinterfragen lässt. Schluss mit der Ignoranz!

„Sprache und Sein” von Kübra Gümüşay [Sachbuch]

Darum geht’s:

Englisch, Deutsch, Arabisch und Türkisch – diese vier Sprachen spricht die deutsch-türkische Journalistin Kübra Gümüşay. Dabei drückt jede Sprache auch ein eigenes Gefühl für sie aus: Arabisch ist die Sprache ihrer Religion. Türkisch die Sprache der Emotion. Englisch ist die Sprache der Freiheit, und Deutsch die des Intellekts. Sprache ist somit nicht nur Identität, sondern sie bestimmt auch fundamental, wie wir die Welt um uns herum wahrnehmen. Das Problem: Sprache kann auch Mauern bauen, die Kübra Gümüşay mit ihrem Buch einreißen will.

Ist ein Buch für...

...Sprachliebhaber*innen und alle, die es werden wollen. Dazu gehört auch zu hinterfragen, welche Privilegien Sprache ermöglicht, wie ausgrenzend unser alltäglicher Sprachgebrauch sein kann und wie eine Sprache aussehen kann, die niemanden mehr ausschließt.

„Nicht wie ihr“ von Tonio Schachinger [Roman]

Darum geht’s:

Ivo fährt einen Bugatti, hat ein krasses Haus, eine perfekte Frau und einen süßen Sohn. Er führt also ein perfektes Bilderbuchleben, das sich jeder und jede zumindest hin und wieder heimlich wünscht. Denn Ivo ist Fußballprofi und spielt in der englischen Premier League. Trotzdem ist der Wiener mit bosnischen Wurzeln irgendwie so gar nicht glücklich mit seinem Leben in diesem goldenen Käfig.

Ist ein Buch für...

...alle, die von einem perfekten Leben träumen und gar nicht bedenken, was es mit dem Menschen macht, der da drinsteckt. Tonio Schachinger erzählt in seinem Debütroman „Nicht wie ihr“ auf nüchterne und nahbare Weise von der Quarterlifecrisis eines Protagonisten, der mit seiner Einsamkeit und seiner Rolle als Außenseiter zu kämpfen hat.

„Desintegriert euch” von Max Czollek [Sachbuch]

Darum geht’s:

Von Vorzeigejuden oder -jüdinnen wird in der Regel erwartet, gleichzeitig Pressesprecher*in für Israel und Expert*in für Antisemitismus oder den Holocaust zu sein. Max Czollek ist selbst Jude und gar nicht zufrieden mit dem mehrheitlich verbreiteten Bild von der “richtigen” Integration. „Desintegriert euch!“ macht deutlich, wie wenig die öffentliche Repräsentation von Jüdinnen und Juden mit deren Alltagsrealität in Deutschland zu tun hat, und wie viel mehr es über die Selbstwahrnehmung einer gesamten deutschen Gesellschaft aussagt.

Ist ein Buch für...

...alle, die sich bisher nicht integrieren mussten, um als Individuum wahrgenommen zu werden. Was krass klingt, bringt “Desintegriert euch” auf den Punkt. Max Czollek hält uns den Spiegel vor. Auch allen die glauben bereits "weltoffen genug" zu sein.

„Deutschland Schwarz Weiß.” von Noah Sow [Sachbuch]

Darum geht’s:

Alltagsrassismus ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Es fängt bei persönlichen Begegnungen und hört bei rassistischen Machtstrukturen auf. Noah Sow erklärt die wichtigsten Begriffe rund um Rassismus und liefert immer wieder erschreckende, aber anschauliche Beispiele dafür, wie fest Rassismus auch in einer demokratischen, aber eben mehrheitlich weißen Gesellschaft, verankert ist.

Ist ein Buch für...

...den schonungslosen Einstieg ins Thema Rassismus in Deutschland. Im Ernst jetzt! Dieses Buch sollte es eigentlich in den Lehrplan schaffen. Denn es liefert allen, die bisher fest davon überzeugt waren, dass alle Menschen in Deutschland gleich behandelt werden, den eindeutigen Gegenbeweis.

Sendung: PULS am Nachmittag vom 09.04.2020, ab 15 Uhr