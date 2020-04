SUPERBLOOM Festival 2020 Neuer Festivalriese mit großem Herz

Anfahrt

Mit dem Auto:

Der Olympiapark lässt sich problemlos über die Innenstadt und die umliegenden Bereiche sowie die Autobahnen A9 aus Berlin/Nürnberg, A92 aus Deggendorf, A94 aus Passau, A8 aus Salzburg/Innsbruck, A95 aus Garmisch-Partenkirchen, A96 aus Lindau und die A8 aus Stuttgart erreichen. Bitte beachtet etwaige Sperrungen in der Nähe des Festivalgeländes sowie die begrenzten Parkmöglichkeiten der Parkharfe Olympiastadion.



Mit dem ÖPNV:

Am einfachsten kommt Ihr mit dem Angebot der MVV zum Festivalgelände, das Ihr am Gültigkeitstag Eures Tickets kostenlos nutzen könnt (Bitte Festival-Ticket bereit halten).

Per U-Bahn: Mit der U-Bahn-Linie U3 in Richtung Moosach, via Olympiazentrum. Von dort sind es ca. 10 min. Fußweg zum Festivalgelände.Per Tram: Mit den Trambahnlinien 20 und 21 bis zur Haltestelle Olympiapark West bzw. mit der Trambahnlinie 27 bis zur Haltestelle Petuelring.Per Bus: Mit der Stadtbuslinie 173 bis zur Haltestelle Olympiazentrum, der Stadtbuslinie 144 bis zur Haltestelle Spiridon-Louis-Ring bzw. mit den Stadtbuslinien 173, 177 und 178 bis zur Haltestelle Petuelring.

Mit dem Fahrrad:

Am Festivalgelände angekommen könnt Ihr eure Fahrräder auf dem ausgeschilderten, kostenlosen Fahrradstellplätzen direkt am Gelände parken – den genauen Ort findet ihr kurz vor dem Festival im Lageplan.