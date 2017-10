PULS feiert Ein Jahr funk

Mit iam.serafina hat PULS die weltweit erste Soap auf der Videochat-App Snapchat für funk produziert und damit für Aufsehen in der Branche und auch bei den Usern gesorgt. In der aktuell zu Ende gehenden vierten Staffel erreichte die Soap um das bewegte Leben der 20-Jährigen Serafina über 30.000 Views pro Snap. Über vier Staffeln hinweg hat sich iam.serafina zum Multichannel-Storytelling-Format entwickelt: Serafina filmt sich mit ihrem Handy selbst und erzählt ihre gescriptete Geschichte neben Snapchat in Teilen auch auf Instagram oder YouTube .

Mit dem YouTube Kanal "Das schaffst du nie!" hat PULS seine Rubrik aus dem PULS Magazin weiterentwickelt und zum eigenen Format für funk gemacht. In jeder Folge stellt Redakteur Marc Seibold den beiden Hosts Ariane Alter und Sebastian Meinberg Aufgaben. Schaffen Sie die Challenge, wird er bestraft, scheitern Sie, bekommen Sie die Strafe. Die User lieben den vor drei Monaten gestarteten Kanal: Rund 31.500 Fans sind bereits Abonnenten, die Videos erreichen in der kurzen Zeit schon fast zwei Millionen Abrufe.

Nico von Lerchenfeld

Im Actionsport-YouTube Kanal "Team Playground" nehmen zwei junge Actionsportler ihre Fans mit in ihr Leben und zu besonderen Herausforderungen. So versuchte Profi-Wakeboarder Nico von Lerchenfeld als einer der beiden Hosts beispielsweise auf einer Bierbank zu surfen, was dem Video über 430.000 Views bei Facebook einbrachte. Sein nächster Coup: Er wird im Wavegarden in Wales, einem Surferparadies mit einer künstlichen Welle, als erster Mensch dort etwas tun, was man eigentlich nicht macht: Wakeboarden.