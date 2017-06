Mensch, Natur und Umwelt MS, RS, Gy

350.000 Käferarten sind bekannt. Wahrscheinlich gibt es viel mehr. Für die Ökosysteme sind sie oft als Aasverwerter wichtig. Und vielen Tieren sind sie eine unverzichtbare Nahrungsquelle. Doch Käfer sind heute gefährdeter denn je.

Außer an den Polen und auf der Hochsee leben Käfer überall. Ihre Fähigkeiten sind erstaunlich: Käfer können schwimmen und tauchen. Einige Arten überwintern sogar unter der Eisdecke - einen Luftvorrat haben sie unter ihrer Flügeldecke bei sich. Auch an Wüste und extreme Trockenheit sind Käfer ideal angepasst. Käfer tauchen nach Waldbränden auf, um in das abgebrannte Holz ihre Eier zu legen. Andere schaufeln zu diesem Zweck ein Grab für tote Mäuse oder Maulwürfe. Die Larven sind dankbar für das proteinreiche Futter.

Die Vielfalt der Käfer ist faszinierend. Und doch sind viele von ihnen heute bedroht. Denn der natürliche Lebensraum verschwindet zusehends. Totholz und Kadaver werden beseitigt, "unordentliche" Flächen in den Gärten sind nicht gern gesehen. Doch was akkurat aussieht, ist in Wahrheit artenarm. Auch in der Wildnis werden Pflanzen seltener, an deren Säften sich Käfer laben. Nicht nur denen geht es schlecht. Naturschützer beobachten seit Jahren ein Insektensterben, das ihnen große Sorgen macht.