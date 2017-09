alpha-Forum extra In Memoriam Max Mannheimer

Max Mannheimer war einer der bedeutendsten Zeitzeugen des Holocaust. Er führte jahrzehntelang Besucher durch die KZ-Gedenkstätte Dachau und war unermüdlich in Schulen präsent, um dort vor der Gefahr einer Diktatur zu warnen. Am 23. September 2016 starb Max Mannheimer in München.