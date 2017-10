Welt der Tiere Die stummen Riesen im Pafuri

Der Afrikanische Affenbrotbaum gehört zu den riesigsten Baumarten des Kontinents. Diese Bäume werden bis zu 800 Jahre alt und haben ab dem 80. Lebensjahr einen Durchmesser von bis zu sechs Metern bei einer Höhe von bis zu 20 Metern. Diese "Riesen" bilden den Lebensraum für viele Vogelarten, aber auch für andere Lebewesen.

Foto-Impressionen:

Das Geheimnis der Baumriesen

Eine besondere Ansammlung dieser Baumriesen befindet sich in Thulamela im nördlichsten Zipfel des Kruger-Parks. Hier stehen diese jahrhundertealten Bäume in Reih und Glied, in genau gleichem Abstand. Thulamela ist ein heiliger Ort ("Platz der Geburt"), es handelt es sich um eine steinerne Befestigungsanlage auf einem Hügel. Thulamela ist etwa von 1500 bis 1600 n. Chr. bewohnt gewesen. Haben die Bewohner die Bäume gepflanzt und haben diese die Bewohner so lange überdauert? Zusammen mit Dr. Michele Hofmeyr und Prof. Stephen Woodworth geht das Filmteam diesen Fragen nach.