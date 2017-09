Geschmacksprobe Nudeln vom Discounter

Tortelloni sind die größeren Brüder der Tortellini. Daher ist mehr Platz in den Teigtaschen – zum Beispiel wie in unserer Geschmacksprobe für Fleisch. Aber welche Tortelloni aus den Kühlregalen von Supermärkten und Discountern schmecken am besten?

Von: Stephan Creydt