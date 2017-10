Lebenslinien - Spagat zwischen Kunstfigur und Privatperson Frank-Markus Barwasser - Der Pelzig und ich

Lebenslinien-Autorin Claudia Wörner mit Frank-Markus Barwasser und dem Drehteam.

Wie bist du auf die Idee gekommen, einen Film für die Lebenslinien über Frank-Markus Barwasser zu machen?

In einem Interview verkündete Frank-Markus Barwasser das Ende seiner erfolgreichen Talkshow "Pelzig hält sich". Zuvor hatte er schon die Satiresendung "Neues aus der Anstalt" aufgegeben. Er habe das Bedürfnis, sich neuen Ideen und Projekten zuzuwenden, erklärte er damals. Ich war irritiert. Weshalb steigt Frank-Markus Barwasser auf dem Höhepunkt seiner Karriere aus zwei Sendungen aus, die deutschlandweit bekannt und beliebt sind? Bedeutet dies etwa das Ende seiner Kunstfigur "Erwin Pelzig"? Plant er tatsächlich neue Projekte? Welche Projekte würden das sein? Ich fing an zu recherchieren und je mehr ich über Frank-Markus Barwasser und seine privaten und beruflichen Pläne erfuhr, desto mehr reizte es mich, tiefer in seine Biografie einzutauchen.



Wie unterscheidet sich Frank-Markus Barwasser von seinem Alter Ego Erwin Pelzig?

Ich finde es sehr faszinierend, wie sehr sich Frank-Markus Barwasser und seine Kunstfigur Erwin Pelzig unterscheiden. Frank-Markus Barwasser habe ich als sehr sensiblen und bescheidenen Mann erlebt, der sich nicht in den Vordergrund drängt und nicht besonders gern im Mittelpunkt steht. Er genießt es, dass er auf der Straße nicht erkannt wird und ist dankbar, wenn ihm Fernsehinterviews erspart bleiben. Auf der Bühne aber zeigt er, welches Temperament und welche Energie in ihm steckt. Kaum zieht er sein Kostüm an, verändert er sich bis in die Haarspitzen und schafft es spielend zwei Stunden tausend Zuschauer zu unterhalten - ob als zweifelnder Erwin Pelzig, als intellektueller Dr. Göbel oder als selbstbewusster Prolet Hartmut.



Wie gelingt ihm der Spagat zwischen Vatersein und Publikumsliebling zu bleiben?

Frank-Markus Barwasser und seine Frau Katharina nahmen gemeinsam ein Jahr Elternzeit. Dann wechselten sie sich mit der Betreuung ihres Sohnes ab. Während Frank-Markus Barwasser sein neues Bühnenprogramm schrieb, kümmerte sich Katharina stärker um den Sohn. Dann übernahm Frank-Markus Barwasser, um seiner Frau den Wiedereinstieg beim ZDF zu ermöglichen.